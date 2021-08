La luz al final del túnel, o no

Desde el pasado 20 de diciembre, cuando se empezaron a suministrar las primeras vacunas, se ha experimentado un aumento constante en el ritmo de vacunación hasta los máximos actuales de 29 millones de vacunas diarias en el mundo. A 16 de Julio, según Our World in Data, el 25,9% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna, porcentaje que aumenta sobremanera en los países más avanzados en la vacunación de su población, como Emiratos Árabes con el 79,5% de su población vacunada, o Israel con el 62,9%. Si analizamos los países de nuestro entorno y aquellos que tuvieron mayor ritmo de vacunación desde el principio, vemos como aquellos que iban más retrasados en la vacunación, como Italia y España, han aumentado mucho su ritmo de vacunación diaria y ambos estarían a tan sólo un trimestre de tener a su población inmunizada, mientras que, por ejemplo, Israel o EEUU, que eran líderes en vacunación, han disminuido mucho el ritmo de vacunación, y de seguir la misma dinámica que a principios de julio tardarían más de un año en alcanzar la inmunidad total de su población. Estamos viendo como algunos gobiernos están teniendo dificultades para convencer a su población que se vacune, a pesar de la aparición de variantes como la Delta que es más contagiosa y resistente contra las vacunas, y que obliga a los países a subir el umbral de inmunidad de grupo por encima del 70% que se creía anteriormente, según explicaba Amos García, Presidente de la Asociación Española de Vacunología en una entrevista para TVE. Según estas nuevas estimaciones, el único país del mundo que habría alcanzado la inmunidad de grupo sería Emiratos Árabes, pero Israel debería volver a incrementar su ritmo de vacunación y países como España e Italia no la alcanzarían a finales de este verano como anunciaban sus respectivos autoridades. Algunos países, como el Reino Unido, han decidido eliminar las restricciones para conseguir la inmunidad mediante contagio de la población con menos riesgo, mientras que otros como España y Portugal están volviendo a implementar medidas restrictivas mientras se sigue vacunando a su población.