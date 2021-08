La investigadora del Informe del Estado de la Región del Programa Estado de la Nación (PEN) del Consejo Nacional de Rectores, Marisol Guzmán Benavides, habló sobre algunos temas que incluye el Sexto Informe Estado de la Región.

¿En materia económica y social, qué es lo más relevante que demuestra el Sexto Informe del Estado de la Región?

– Observamos que los poquitos avances que se dieron en los últimos años, eran así, marcaditos con el dedo. Por ejemplo, en una reducción en el número de homicidios, incluso pequeñas mejoras en personas en situaciones de pobreza o en cobertura educativa, la pandemia vino casi a borrar buena parte. La pandemia pasó por encima de todos los países, no es que alguno haya salido triunfantemente o que esté en una situación muy separada de los demás.

Tenemos países con problemas de retroceso en democracia, débiles estructuras o aparatos políticos, estatales con bajas capacidades de brindar servicios básicos. Tenemos una situación social bastante vulnerable, que ya la teníamos antes de la pandemia, y esta vino a exacerbarla.

Por el lado de las estructuras productivas, tenemos sistemas con bajas capacidades de generar valor agregado. Son economías que en su mayoría tienen un componente muy alto de servicios, principalmente Panamá, Costa Rica; pero tenemos otras que tienen componentes agrícolas o de industrias manufactureras mucho más pesados, como Honduras y Guatemala.

Revisamos cómo se están encadenando las economías cada una, a partir de la matriz insumo-producto de Centroamérica y República Dominicana, que homologó la CEPAL.

¿Qué es lo que se observa?

– Tenemos economías relativamente encadenadas, pero estos sectores clave que son los ideales, que quisiéramos tener en las economías son mínimos, son la menor cantidad de sectores y están produciendo o tienen un peso bastante bajo en términos de elevar un poquito la producción.

Los sectores que son clave, tienen encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, es decir, que son importantes proveedores para la economía e importantes compradores, en los procesos productivos van encadenando a los distintos sectores e incorporando estas partes de los aparatos productivos, y eso permite generar más encadenamiento local.

Sí tenemos algunas capacidades para encadenar sectores, pero no niveles altos de encadenamientos. Esto lo ligo con las capacidades de estructuras productivas que tienen los países para generar empleo.

¿Qué capacidades tenían previamente las estructuras productivas para generar empleo?

– Muy pocas, estimamos los indicadores de empleo, eso quiere decir, qué capacidad tiene un sector para que al contratar a una persona más, ese empleo de esa persona genere una producción tal que requiera contratar a más en otros sectores. Costa Rica y Guatemala son los únicos dos países de la región que no tienen un solo sector con alta capacidad de multiplicación del empleo. Estamos sumando una baja capacidad de crecimiento, que además está desconectada de la capacidad de multiplicar los empleos. Esto me lleva un poco a retomar la idea de que no solo tenemos bajas capacidades de crecimiento sino que el crecimiento no está ligado a una creación de empleo.

¿Qué se podría plantear para lograr fortalecer esa debilidad que tienen los países?

– Esto es un reto como multilateral. Cada sector es distinto. Tenemos sectores en algunas economía, por ejemplo, los servicios, los shared services o call center y demás en algunos países, estos generan valor productivo, pero que no necesariamente tienen una alta capacidad de generar empleo, no multiplican y multiplican el empleo.

Una cosa es una política de fomento productivo enfocada en valor agregado o crecimiento económico y otra es una política enfocada en creación de empleo, no van de la mano.

Tener claro que aplicar una política a un sector no nos garantiza ambas cosas. Entender cómo son cada uno de los sectores, cuáles tienen una capacidad y cuáles otras, o cuáles tiene el ideal para que sea un sector clave y, que además, sea un alto multiplicador del empleo. Poder identificar esas características estructurales de cada sector es fundamental para el diseño de la política de fomento productivo. No se puede llegar y generalizar una política.

Esa sería como una apuesta inicial, tener claro cuáles políticas de fomento productivo o cuáles apuestas de estilo de desarrollo van a encontrar qué tipo de sectores, lo ideal es que haya un crecimiento generalizado, de todos los sectores, pero la realidad es que somos economías relativamente pequeñas, expuestas a comercio internacional y que mucho de lo que sucede, de la forma en que se mueven los distintos mercados a nivel local responden a tendencias exteriores.

Bono demográfico

La investigadora resaltó la importancia de aprovechar el bono demográfico en Guatemala, Honduras y Nicaragua. Además de brindar educación de calidad, la cual va a definir los niveles de productividad de la población en los mercados laborales.