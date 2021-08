Alibaba aumentará recompra de acciones

El gigante chino de comercio electrónico, Alibaba (NYSE:BABA), anunció un aumento de 50 por ciento en sus planes de recompra de acciones, posiblemente como una medida para calmar los nervios en el mercado, por el aumento de regulaciones en China de las últimas semanas.

En el último mes las acciones de la empresa asiática han caído 6.98 por ciento, cotizándose ahora en US$196.73. En su reporte del segundo trimestre del año, los ingresos alcanzaron los US$32 millardos, un aumento de 34 por ciento, sin embargo, estuvieron por debajo de lo que esperaba el mercado.

Como estrategia inmediata, Alibaba informó a los inversionistas que hasta el próximo año subirá su plan de recompra de US$10 millardos a US$$15 millardos. La empresa de comercio electrónico también reiteró que recompró en abril $3.7 millardos de las acciones negociadas en Estados Unidos.

La cotización de la empresa reflejó la creciente tendencia de compras en línea durante la pandemia, al subir 70 por ciento entre marzo y octubre de 2020 y pasar de US$181.30 la acción, a US$$307.31 (su mejor precio histórico). Pero durante este año sufre una caída de 13.48 por ciento.

Este año, la empresa fue golpeada con una multa en China por monopolio, lo que le generó una pérdida de unos US$1.2 millardos.

El petróleo baja

Los precios del petróleo cayeron el martes por debajo de los US$70 el barril por el temor a que el aumento de los casos de COVID en China frene el crecimiento del segundo mayor consumidor de petróleo del mundo.

Hacia las 10:05 AM ET (1405 GMT), los futuros del crudo estadounidense cotizaban un 2.3 por ciento por debajo de los US$69.61 el barril, cayendo por debajo de los US$70 por primera vez en dos semanas, mientras que el contrato Brent caía un 1.9 por ciento a US$71.50.

Los futuros de la gasolina RBOB de EE. UU. bajaron un 1.2 por ciento a US$2.2474 el galón.

China había logrado controlar en gran medida el virus COVID-19 desde el brote inicial, ayudando a apuntalar una fuerte recuperación económica de la pandemia, lo que contribuyó en gran medida al repunte general del petróleo.

Sin embargo, ahora está aplicando una serie de restricciones a los viajes y de órdenes de cuarentena a un nivel no visto desde el brote inicial. Wuhan, donde se informó por primera vez del virus en 2019, informó el lunes de tres nuevos casos de transmisión local después de más de un año, lo que llevó a las autoridades a realizar pruebas a los 12 millones de residentes de la ciudad entre los temores de que la variante Delta del virus se imponga rápidamente.

El crecimiento de la actividad de las fábricas chinas ya había sufrido un fuerte retroceso en julio, y el índice de gestores de compras del sector manufacturero Caixin/Markit cayó el lunes hasta el nivel más bajo desde abril de 2020.

Los casos de COVID también están aumentando en Estados Unidos, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron de 72 mil nuevos casos diarios en Estados Unidos durante el fin de semana, un aumento del 44 por ciento respecto a la semana anterior y superior al pico establecido en el verano de 2020.

“Las cosas van a empeorar” a causa de que la variante Delta impulsa un aumento de los casos, declaró a principios de esta semana el Dr. Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos. Sin embargo, el experto no esperaba que Estados Unidos volviera a cerrar sus establecimientos, lo que significa que este brote tendría un menor impacto en la demanda de petróleo de Estados Unidos.

Sin embargo, los analistas de JP Morgan (NYSE:NYSE:JPM) comunicaron en una nota que “la fuerza de equilibrio de los precios más altos ya se está manifestando.

Los consumidores están percibiendo la reducción de la demanda, mientras que la OPEP+ ha decidido desbloquear la producción de barriles. La capacidad de encontrar el equilibrio en el mercado global podría manifestarse incluso en tan solo uno o dos meses, y nuestro modelo implica que alcanzaremos un pico en el precio para el cuarto trimestre de 2021”. Más adelante en la misma sesión, el Instituto Americano del Petróleo publicará su evaluación semanal de las reservas de crudo.



S&P cierra en máximo récord

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza el martes gracias a los avances de las acciones de Apple y de firmas relacionadas a la salud, a pesar de las preocupaciones sobre un aumento en la variante Delta del coronavirus que le quita algo de brillo a una optimista temporada de ganancias corporativas.

Diez de los 11 sectores del S&P subieron, con el índice S&P 500 estableciendo un récord máximo de cierre y las acciones de energía rebotando después de ser golpeadas por una caída en los precios del petróleo.

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) ganó después de caer la semana pasada. Otras acciones de tecnología de peso pesado, incluidas Netflix Inc (NASDAQ:NFLX), Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc y Facebook Inc (NASDAQ:FB) continuaron un retroceso previo, limitando las alzas en el índice Nasdaq.

Una serie de firmas estadounidenses, como el fabricante de materiales industriales Dupont y Discovery Inc, reportaron resultados trimestrales mejores de lo esperado, pero sus acciones cayeron debido a que los inversores tomaron ganancias en medio de elevadas valoraciones.

El alza de casos de la variante Delta y señales de que el rebote económico local ha comenzado a ralentizarse alejaron a los principales índices estadounidenses de sus máximos récord, mientras que un profundo escrutinio regulador en China está agitando al sector tecnológico mundial.

Los papeles de las compañías de juegos que cotizan en Wall Street y Europa cayeron después de una fuerte liquidación en el grupo de videojuegos y redes sociales de chino Tencent (HK:0700), impulsada por los temores de que el sector podría ser el próximo en la mira de los reguladores.

www.inoncapital.com