Ganadores y perdedores del proyecto de ley bipartidista

Un plan del Senado para gastar US$550 millardos en infraestructura de Estados Unidos beneficiará a las industrias que dependen en gran medida del transporte, con empresas como Amazon.com Inc., FedEx Corp. y Comcast Corp. entre las principales ganadoras.

Los senadores están debatiendo la legislación después de llegar a un acuerdo durante el fin de semana sobre el texto final, y esperan votarlo tan pronto como esta semana, estableciendo una acción por parte de la Cámara sobre la medida después de que regresen de una pausa en septiembre.

Si bien los transportistas de carga, las aerolíneas y los proveedores de Internet estarán entre los que recibirán un impulso, la industria de las criptomonedas, los fabricantes de medicamentos y los propietarios y fabricantes de vehículos eléctricos se quedaron cortos en la factura de 2 mil 702 páginas.

Estos son algunos de los sectores que verán un impacto para bien o para mal de la factura:

Ganadores:

Guerreros de la carretera

Amazon, FedEx y United Parcel Service Inc se encuentran entre los usuarios habituales de las carreteras que se beneficiarían de una inversión de aproximadamente US$110 millardos para mejorar las carreteras y puentes del país.

Las empresas, junto con cientos de otras corporaciones que utilizan el sistema de carreteras, se benefician directamente sin tener que asumir el costo de la inversión de un aumento de impuestos corporativos o de impuestos a la gasolina, que republicanos y demócratas acordaron mantener al margen del trato.



Aerolíneas, Amtrak

American Airlines Group Inc., Delta Air Lines Inc. y Southwest Airlines Co. se beneficiarían de aproximadamente US$25 millardos que el proyecto de ley prevé para mejoras en el aeropuerto y planes para reducir las emisiones y la congestión.

Al igual que los usuarios de las carreteras, no pagarán directamente el costo de esas reparaciones. El plan también incluye US$66 millardos para que Amtrak mejore sus líneas del corredor noreste, así como nuevas inversiones en vías en otras partes del país y trenes de alta velocidad.



Materias primas

Todos esos caminos, puentes, tuberías, cables eléctricos y rieles necesitarán una enorme cantidad de acero, cemento, aluminio, cobre, y los grupos de la industria de los metales se encuentran entre los que presionan por el paso. Los precios de muchas de estas materias primas ya se han disparado este año, incluido el acero.



Ascenso del acero

Proveedores de Internet

Los proveedores de banda ancha como Comcast Corp. y Charter Communications Inc. surgieron como ganadores de las negociaciones de infraestructura, ya que los senadores se negaron a respaldar el vertido de subsidios estadounidenses a lugares donde las empresas ya construían redes, una medida que podría haber estimulado una mayor competencia.

El proyecto de ley envía subsidios estadounidenses a lugares que carecen de un servicio rudimentario. Además, el proyecto de ley parece destinado a atraer más clientes a los proveedores de banda ancha porque amplía un programa de banda ancha de emergencia que ayuda a los consumidores a pagar por el servicio.



Energía nuclear

Los reactores de energía nuclear en dificultades obtendrían un salvavidas de US$6 millardos, según el proyecto de ley

Administradores de beneficios de farmacia.

El paquete de infraestructura retrasará una regulación de la administración Trump que buscaba frenar el uso de reembolsos de medicamentos, dinero reembolsado a los administradores de beneficios de farmacia por parte de los fabricantes a menudo a cambio de una ubicación preferida en el formulario de un plan de salud. CVS Health Corp., Cigna Corp. y UnitedHealth Group Inc. se encuentran entre los administradores de beneficios más grandes del país.



Perdedores:

Halcones deficitarios

El acuerdo se mantuvo al margen en gran medida de los aumentos de impuestos, el resultado de un compromiso político entre los demócratas que no querían aumentar el impuesto a la gasolina y los republicanos que no querían aumentos de impuestos corporativos.

Los nuevos ingresos para financiar el proyecto de ley provienen del equivalente legislativo de asaltar el sofá del Congreso por dinero. No es una solución a largo plazo para una inversión continua y es posible que algunos de los pagos no cubran el costo total de la factura.



Criptomoneda

El proyecto de ley aumentaría la vigilancia del IRS de las transacciones de criptomonedas, que el Comité Conjunto de Impuestos estimó que recaudaría US$28 millardos en una década.

Cambios regulatorios

JP Morgan (NYSE:JPM) dijo el lunes que los cambios regulatorios chinos eran un problema local, más que global, y que el banco seguía sobreponderando las acciones de los mercados emergentes.

El banco dijo que si bien es probable que continúe la revisión de la regulación, China evitaría cambios que causen un impacto en el crecimiento económico.



FMI aprueba más fondos

El Fondo Monetario Internacional aprobó la mayor inyección de recursos en su historia, con US$650 millardos destinados a ayudar a las naciones a lidiar con la creciente deuda y las consecuencias de la pandemia de COVID-19.

La creación de activos de reserva, conocidos como derechos especiales de giro (DEG), es la primera desde los US$250 millardos que emitió justo después de la crisis financiera mundial de 2009. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, lo calificó como un “propulsor” que ayudará a la economía global.

