Tech Stocks lidera las ganancias del S&P 500

Un repunte en las empresas de tecnología llevó a las acciones al borde de un récord, y los operadores evaluaron otro lote de informes económicos y de ganancias. Los bonos del Tesoro subieron.

El S&P 500 tuvo su mayor avance de tres días desde abril, pero las ganancias palidecieron en comparación con las dos sesiones anteriores. Los gigantes Apple Inc. y Microsoft Corp. se recuperaron, mientras que las empresas estrechamente vinculadas a una reapertura más amplia de negocios obtuvieron un rendimiento inferior.

En las últimas operaciones, Twitter Inc. saltó después de una sólida perspectiva, mientras que Intel Corp., el mayor fabricante de semiconductores del mundo, se deslizó por un pronóstico de ventas mediocre.

Las crecientes expectativas de ganancias han atenuado las preocupaciones sobre el crecimiento máximo y la propagación de la variante del coronavirus Delta que sacudió los mercados al comienzo de la semana. Los informes económicos fueron mixtos, mostrando que las ventas de viviendas estadounidenses de propiedad anterior aumentaron por primera vez en cinco meses, mientras que las solicitudes de desempleo aumentaron inesperadamente.

“Habrá algo de agitación en el mercado en la segunda mitad del año, pero creemos que tendrá una tendencia al alza”, dijo Victoria Fernández, estratega jefe de Mercado de Crossmark Global Investments. “Tenemos tanta liquidez en el mercado en este momento, tienes empresas con una enorme cantidad de efectivo en sus balances, tienes tasas en tremendos mínimos”.

S&P 500 recupera récord relativo al índice bursátil no estadounidense después de una caída de cinco meses. Entre los aspectos corporativos más destacados, Union Pacific Corp, el mayor ferrocarril que cotiza en Bolsa, subió cuando las ganancias superaron las proyecciones de los analistas. AT&T Inc. subió luego de superar las estimaciones de Wall Street. American Airlines Group Inc. y Southwest Airlines Co. cayeron en medio de perspectivas cautelosas, mientras que DR Horton Inc. se hundió en una caída inesperada en los pedidos de nuevas viviendas.

Oro se recupera ante un menor apetito

El oro subió el jueves porque una baja de las acciones y los rendimientos de los bonos estadounidenses contrarrestó la fortaleza del dólar y devolvió a los lingotes algo de su atractivo como refugio.

El oro al contado subió un 0.1 por ciento a US$1,805.05 por onza a las 1711 GMT. Los futuros del oro estadounidense ganaban un 0.1 por ciento a US$1,805.80.

Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos retrocedieron después de alcanzar un máximo de casi una semana y las acciones recortaron ganancias iniciales, ya que el apetito por el riesgo se vio frenado por datos que mostraron que las solicitudes de subsidio de desempleo de Estados Unidos aumentaron inesperadamente a máximos de dos meses.

“Las tasas de interés reales son profundamente negativas, lo que demuestra que la inflación se está disparando, y no hay ninguna posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos pueda hacer que las tasas reales sean positivas a corto plazo, por lo que la gente se está dando cuenta de que necesita poseer oro”, dijo Michael Matousek, operador jefe de U.S. Global Investors.

El oro también se vio respaldado por la promesa del Banco Central Europeo de mantener las tasas de interés en mínimos históricos durante más tiempo.

“Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo están bastante de acuerdo en ofrecer un entorno de tipos de interés más bajos durante más tiempo y eso debería ser positivo para el oro a largo plazo”, dijo Edward Moya, analista de mercado sénior de OANDA.

La Fed se reunirá la próxima semana tras comentarios del presidente Jerome Powell que sugirieron que el banco central seguiría siendo expansivo a pesar de los recientes repuntes en las medidas de inflación.

*Sin embargo, “la persistente debilidad del oro frente a los rendimientos reales apunta a una microestructura vulnerable y su incapacidad para repuntar a pesar del actual risk-off (reducción de riesgos) pone de manifiesto que los flujos especulativos siguen siendo particularmente débiles, reforzando el potencial de una caída más profunda”, escribió TD securities en una nota.

La plata subió un 0.3 por ciento a US$25.29 la onza, el paladio ganó un 1.8 por ciento a US$2 mil 700.77 y el platino avanzó un 0.9 por ciento a US$1,089.30.

Bonos y la Unión Europea

Por medio de un comunicado, el BCE confirmó que espera seguir comprando bonos a un ritmo elevado durante los dos próximos meses, reafirmando su determinación de actuar contra las expectativas de un endurecimiento temprano de la política monetaria debido a un repunte de la inflación en el primer semestre de este año.

El BCE también dijo que no subirá las tasas de interés hasta que su nuevo objetivo de inflación del dos por ciento esté a su alcance y hasta que su Consejo de Gobierno considere que las presiones sobre los precios son lo suficientemente fuertes como para mantenerlo en torno al dos por ciento a medio plazo. Así, el nuevo lenguaje usado descarta cualquier endurecimiento de la política monetaria.

Aumento de la inflación

El cambio en la estrategia del BCE se produce una semana después de que el banco adoptó una nueva meta de inflación del dos por ciento, algo que le permite un umbral de tolerancia ligeramente más alto para la inflación por encima de la meta. El BCE dijo que su nuevo enfoque “también puede implicar un periodo transitorio en el que la inflación esté moderadamente por encima de la meta”.

La inflación de la zona euro se recuperó alrededor del nivel del dos por ciento en el segundo trimestre, pero el movimiento se debió en gran parte a los cambios en los precios de la energía, que se habían derrumbado en la etapa inicial de la pandemia.

