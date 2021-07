Wall Street sube por un renovado optimismo

Wall Street cerró con una fuerte subida, recuperándose de una racha de pérdidas de varios días, gracias a una serie de positivos informes de resultados y un optimismo económico que alimentó el apetito por el riesgo.

Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos ganaron más de uno por ciento, con el Dow, que venía de su peor día en nueve meses, a la cabeza.

El S&P anotó su primer avance en cuatro días, y el Nasdaq su primera ganancia en seis.

“La mentalidad del mercado es la de comprar lo que ha caído”, dijo Chuck Carlson, director ejecutivo de Horizon Investment Services.

Los valores de pequeña capitalización sensibles a la economía y los de transportes tuvieron un desempeño superior al del mercado en general.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos rebotaron desde mínimos de cinco meses, tras su mayor caída en una sola sesión desde febrero en la víspera, lo que impulsó a los bancos.

“Los valores económicamente sensibles han subido hoy”, añadió Carlson. “Una baja del (rendimiento del) Tesoro a 10 años en un corto periodo de tiempo no suele ocurrir con una economía que se supone que está creciendo. El alza del (rendimiento) a 10 años indica que quizá la economía no va a caer por un precipicio”.

La creciente preocupación por la variante Delta del COVID-19, altamente contagiosa y responsable de la mayoría de las nuevas infecciones, ha provocado caídas en las últimas sesiones, cuando los esfuerzos de vacunación en todo el mundo cobran impulso.

“Cosas como la variante Delta pueden ciertamente impactar en los márgenes”, dijo Carlson. “No hace falta mucho miedo en algunos inversores para crear lo que vimos ayer (lunes)”.

Extraoficialmente, el Promedio Industrial Dow Jones subió 550.48 puntos, o un 1.62 por ciento, a 34,512.52 unidades, mientras que el S&P 500 ganó 64.72 puntos, o un 1.52 por ciento, a 4,323.21 unidades. El Nasdaq Composite sumó 223.89 puntos, o un 1.57 por ciento, a 14,498.88.

La temporada de presentación de informes del segundo trimestre ha llegado a su punto álgido, luego de que 56 de las empresas del S&P 500 publicaran sus resultados. De ellas, el 91 por ciento ha superado las previsiones de consenso, dijo Carlson.

Biden sube la presión

El presidente Joe Biden nombró el martes al abogado Jonathan Kanter como jefe antimonopolio del Departamento de Justicia, la más reciente señal de que la Casa Blanca está decidida a frenar a las mayores corporaciones del mundo, especialmente a las grandes tecnológicas.

La Casa Blanca calificó a Kanter como “un destacado defensor y experto en el esfuerzo por promover una política antimonopolio y de competencia fuerte y significativa”.

Los progresistas, que abogan por una aplicación más estricta de la ley antimonopolio, impulsaron el nombramiento de Kanter, que recientemente ha creó uno bufete de abogados, Kanter Law Group LLP, que se autodenomina “boutique de defensa antimonopolio”.

Kanter ha pasado años representando a rivales más pequeños de Google de Alphabet Inc, a la que el Departamento de Justicia demandó el año pasado, alegando que rompió la ley antimonopolio al tratar de obstaculizar a rivales.

El gobierno de Biden había elegido previamente a dos progresistas antimonopolio con experiencia en tecnología, Tim Wu para el Consejo Económico Nacional, y Lina Khan para ser comisionada en la Comisión Federal de Comercio.

Sarah Miller, directora ejecutiva del Proyecto de Libertades Económicas de Estados Unidos, dijo que Kanter “ha elaborado muchos de los argumentos legales más exitosos que están detrás de las principales investigaciones antimonopolio sobre las grandes tecnológicas”.

Si es confirmado por el Senado, Kanter tomará las riendas de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia cuando crecen los llamamientos para endurecer la aplicación de la ley, con críticas especiales a Google, Facebook Inc, Amazon.com Inc y Apple Inc.

La UE endurecerá las normas sobre las transferencias de criptoactivos

Las empresas que transfieren bitcoines u otras criptomonedas deben recopilar los datos de los remitentes y los destinatarios para ayudar a las autoridades a tomar medidas contra el dinero negro, según propusieron el martes los responsables políticos de la UE en los últimos esfuerzos por reforzar la regulación del sector.

La ley propuesta por la Comisión Europea, el ejecutivo de la UE, aplicaría lo que se conoce como la “regla de viaje” a las criptotransacciones para facilitar su rastreo.

La norma, que es una de las recomendaciones del organismo intergubernamental de vigilancia, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ya se aplica a las transferencias bancarias.

“Las modificaciones de hoy garantizarán la plena trazabilidad de las transferencias de criptoactivos, como el bitcóin, y permitirán prevenir y detectar su posible uso para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo”, dijo la Comisión en un comunicado.

Una empresa que gestione criptoactivos para un cliente debe incluir el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento y el número de cuenta del cliente, así como el nombre de la persona que recibirá los criptoactivos.

El proveedor de servicios del destinatario también debe comprobar si falta alguna de las informaciones requeridas.

También se prohibirá proporcionar carteras de criptoactivos anónimas, al igual que las cuentas bancarias anónimas ya están prohibidas por las normas de la UE contra el blanqueo de capitales.

“Estas propuestas han sido diseñadas para encontrar el equilibrio adecuado entre afrontar estas amenazas y cumplir con las normas internacionales, sin crear una carga reglamentaria excesiva para el sector”, dijo la Comisión Europea.

Los estados de la UE y el Parlamento Europeo tienen la última palabra.

