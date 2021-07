Jerome Powell calma a los mercados con datos macro

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EE. UU. compareció ante el comité de Servicios Bancarios en el Senado.

Tras presentar ayer resultados Bank of America Corp (NYSE:BAC), Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) y Citigroup Inc (NYSE:C), llegó el turno para Morgan Stanley (NYSE:MS) y BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (NYSE:BKLC).

1.- Declaraciones de Powell

Jerome Powell compareció ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara Baja y ayer lo hizo ante el Comité de Servicios Bancarios en el Senado.

En su comparecencia, Powell calmó a los mercados y afirmó que la Fed no tiene intención de detener las políticas y programas de estímulo puestos en marcha para impulsar la recuperación económica tras la pandemia. “Aún queda bastante” para recuperar los tipos de interés prácticamente a cero, comentó.

“La inflación ha avanzado de forma notable y probablemente seguirá siendo elevada en los próximos meses antes de moderarse”, comentó Powell, reafirmando la convicción del banco central de que los fuertes aumentos de precios en Estados Unidos están vinculados a la reapertura de la economía y serán transitorios.

2.- Recuperación del sector bancario de EE. UU.

Con los resultados presentados ayer (Bank of America, Wells Fargo y Citigroup) se puede confirmar la recuperación del sector bancario de EE. UU. Así, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs (NYSE:GS) y JP Morgan (NYSE:JPM) han multiplicado sus beneficios durante el primer semestre.

Hoy es el turno de Morgan Stanley y BNY Mellon.

3.- Inflación

Continuamos conociendo más datos sobre la inflación en los distintos países.

4.- Más datos Macro

Día cargado de datos macro, según el calendario económico.

Hoy se conocerán la evolución del desempleo en Reino Unido, el Índice de precios a la importación y exportación de EE. UU., las nuevas peticiones de subsidio por desempleo de EE. UU. o el Índice de Producción Industrial de EE.UU, entre otras cifras destacadas.

5.- Producto Interno Bruto de China

El Producto Interno Bruto (PIB) de China creció un 7.9 por ciento interanual en el segundo trimestre de 2021, frente al avance del 18.3 por ciento registrado en los tres primeros meses del año. Los analistas descontaban un crecimiento de en torno a un ocho por ciento.

Nasdaq cae presionado por liquidación en grandes tecnológicas. El Nasdaq bajó ayer, arrastrado por Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN) y otras grandes empresas tecnológicas, ya que una caída en los datos semanales de solicitudes de beneficios por desempleo alimentó las preocupaciones sobre un reciente aumento de la inflación.

Nvidia (NASDAQ:NVDA) perdió un 4.4 por ciento y Amazon cedió más de uno por ciento, con ambas compañías contribuyendo más que cualquier otra al retroceso del Nasdaq. Facebook (NASDAQ:FB) retrocedió 0.9 por ciento.

El índice del sector tecnológico del S&P 500 bajó un 0.8 por ciento y rompió una racha ganadora de cuatro días. Esta semana, una rotación hacia el sector de crecimiento empujó al S&P 500 y al Nasdaq a registrar máximos históricos.

El índice del sector energético del S&P 500 descendió un 1.4 por ciento en línea con una caída en los precios del crudo, tras las expectativas de más oferta luego de un acuerdo de compromiso entre los principales productores de la OPEP.

La cantidad de estadounidenses que ingresó nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayó la semana pasada a un mínimo de 16 meses, mientras que la escasez de trabajadores y los cuellos de botella en la cadena de suministro han frustrado los esfuerzos de las empresas por aumentar la producción, para satisfacer la fuerte demanda de bienes y servicios.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo a legisladores que anticipaba que la escasez y la alta inflación disminuirían. Sin embargo, a muchos inversores todavía les preocupa que una inflación más sostenida pueda llevar a un endurecimiento de la política monetaria antes de lo esperado.

El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0.15 por ciento, a 34,987.02 unidades, mientras que el S&P 500 perdió un 0.33 por ciento, a 4,360.03 unidades. El Nasdaq Composite cayó un 0.7 por ciento, a 14,543.13 unidades.

Morgan Stanley (NYSE:MS) subió un 0.2 por ciento después de superar las expectativas de ganancias trimestrales, obteniendo un impulso de la actividad récord de banca de inversión incluso cuando la bonanza de operaciones que respaldaba los resultados en los últimos trimestres se desaceleró.

La temporada de ganancias del segundo trimestre comenzó con una nota sólida, con los cuatro bancos más grandes del país, Wells Fargo (NYSE:WFC) & Co., Bank of America Corp (NYSE:BAC), Citigroup Inc (NYSE:C) y JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), reportando utilidades combinadas de US$33 millardos.

OPEP prevé que demanda mundial de petróleo alcanzará nivel prepandémico en 2022

La OPEP mantuvo su pronóstico de una fuerte recuperación de la demanda mundial de petróleo en el resto de 2021 y pronosticó que el uso de crudo aumentará más en 2022, de manera similar a las tasas prepandémicas, impulsado por el crecimiento en China e India.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo dijo en su informe mensual, que la demanda el próximo año aumentará un 3.4 por ciento, a 99.86 millones de barriles por día (bpd), con un promedio de más de 100 millones en 2022.

