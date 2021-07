China supervisa acciones en EE. UU.

Pekín está intensificando su supervisión sobre la avalancha de cotizaciones chinas en EE. UU., que son en su inmensa mayoría empresas tecnológicas. El Consejo de Estado dijo que se actualizarán las reglas del “sistema de cotización en el extranjero para empresas nacionales”, mientras que también endurecerá las restricciones sobre los flujos de datos transfronterizos y la seguridad.

Los analistas del mercado dicen que la presión regulatoria no solo podría amenazar las OPI en proceso, sino que también podría cambiar el popular mercado de ADR chino.

Las empresas más poderosas de China, incluidas Didi, Alibaba y Tencent, están repentinamente bajo un inmenso escrutinio, ya que el país promete tomar medidas enérgicas contra las empresas nacionales que cotizan en las Bolsas de EE. UU. Ese movimiento podría cambiar un mercado de US$2 billones amado por algunos de los mayores inversores estadounidenses.

La represión de la tecnología no es una tendencia nueva, pero debido a que la nación tiene la capacidad de moverse rápidamente, cualquier acción podría causar estragos en las principales áreas de Wall Street. Los analistas de mercado dicen que no solo podría amenazar las OPI en proceso, sino que también podría presionar al popular mercado chino de ADR.

Había al menos 248 empresas chinas que cotizaban en tres importantes Bolsas estadounidenses con una capitalización de mercado total de US$2.1 billones, según la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China. Hay ocho empresas estatales chinas a nivel nacional que figuran en EE. UU.

El ETF de Invesco Golden Dragon China (PGJ), que rastrea las acciones chinas que cotizan en EE. UU. que consisten en ADR de empresas con sede y constituidas en China continental, ha perdido un tercio de su valor desde su pico de febrero en medio del aumento de la presión regulatoria. ADR son las siglas en inglés de recibo de depósito estadounidense y son, efectivamente, una forma para que los inversores estadounidenses compren participaciones en empresas extranjeras.

“Los inversores estadounidenses tendrán que sopesar los riesgos de poseer ADR en un momento en que las tensiones entre Pekín y Washington siguen siendo elevadas, mientras que todos los inversores globales tendrán que equilibrar el atractivo del vasto mercado direccionable de China, con la posibilidad de que los funcionarios puedan remodelar las perspectivas de la empresa de un plumazo de una pluma por medio de la imposición de restricciones regulatorias ”, dijo el estratega global jefe de BCA Research, Peter Berezin.

La aplicación de transporte compartido Didi se convirtió en la última víctima de la represión de las autoridades chinas. Las acciones cayeron casi un 20 por ciento el martes después de que Pekín anunciara una investigación de ciberseguridad, suspendiendo los registros de nuevos usuarios.

El senador republicano Marco Rubio dijo a The Financial Times en un comunicado el miércoles, que era “imprudente e irresponsable” permitir que Didi, una “empresa china que no rinde cuentas”, vendiera acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York .

JP Morgan elige sus acciones chinas favoritas

Mientras tanto, Weibo, que cotiza en Nasdaq, ahora planea convertirse en privado después de que su operador Tencent supuestamente experimentó una investigación regulatoria, particularmente en su negocio de tecnología financiera. Pekín ha buscado frenar a Alibaba del multimillonario chino Jack Ma desencadenando una serie de investigaciones desde el año pasado.

“Debe ser capaz de comprender las dinámicas políticas y de seguridad nacional que intervienen en una inversión, un trato, su compromiso con una empresa china, su inversión con la empresa china, su interés en hacer negocios transfronterizos”, dijo Longview Global. dijo el director y analista senior de políticas Dewardric McNeal. “Esto no es limpio y ordenado y solo los números”.

Algunas de estas importantes empresas chinas son las preferidas de Wall Street. Durante años, Alibaba ha estado entre las cinco acciones más poseídas por fondos de cobertura, junto con Facebook, Microsoft, Amazon, Alphabet , según Goldman Sachs.

El inversionista multimillonario Leon Cooperman dijo recientemente que Baidu y Alibaba eran algunas de sus mayores participaciones, ya que promocionaba la selección de acciones como una forma de éxito durante la segunda mitad del año.

OPI en peligro

Los reguladores chinos están considerando un cambio de reglas que les permitiría bloquear a una empresa nacional para que no cotice en EE. UU. Incluso si la unidad que vende acciones se incorpora fuera de China, informó Bloomberg News citando a personas familiarizadas con el asunto.

La medida podría ser un gran golpe para las empresas chinas que han clamado por cotizar en Nueva York en los últimos años. En 2020, 30 OPI con sede en China en EE. UU. recaudaron la mayor cantidad de capital desde 2014.

Pfizer y su dosis de refuerzo

Pfizer Inc planea pedir a los reguladores estadounidenses que autoricen una dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 dentro del próximo mes, en base a la evidencia de un mayor riesgo de reinfección seis meses después de la inoculación y ante la propagación de la variante Delta, altamente contagiosa.

El director científico de Pfizer, Mikael Dolsten, dijo que la caída reportada recientemente en la efectividad de la vacuna en Israel, se debió principalmente a infecciones en personas que habían sido vacunadas en enero o febrero.

El Ministerio de Salud israelí dijo que la eficacia de la vacuna en la prevención de infecciones y la enfermedad sintomática cayó al 64 por ciento en junio.

“La vacuna Pfizer es muy activa contra la variante Delta”, dijo Dolsten en una entrevista. Pero después de seis meses, destacó, “es probable que exista el riesgo de reinfección porque los anticuerpos, como se predijo, disminuyen”.



www.inoncapital.com