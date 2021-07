Las remesas se acercan a los US$7 millardos

Se tendría que sumar la Inversión Extranjera Directa (IED) recibida desde 2015 a la fecha, para igualar la cantidad de remesas que en el primer semestre de este año han enviado los trabajadores migrantes a sus familiares en Guatemala.

Ni las políticas migratorias de la pasada administración de Donald Trump, ni los efectos económicos de la pandemia han debilitado el flujo de remesas, así como tampoco la cantidad de personas que emigran a EE. UU.

El Banco de Guatemala (Banguat) informó que en periodo de enero a junio de este año se han recibido US$6.96 millardos en remesas familiares, un crecimiento de 43 por ciento con respecto a los US$4.8 millardos que llegaron a los hogares del país durante el mismo periodo del año 2020, el de mayor impacto por las medidas adoptadas en el mundo ante la pandemia de COVID-19.

Los trabajadores migrantes han enviado desde marzo pasado más de US$1 millardo cada mes. En junio, además, se impone un nuevo récord mensual con US$1,362.5 millones, según los datos del banco central.

En el informe más reciente del Banco Mundial (BM) y el Global Knowledge Partnership on Migration and Development, se resalta que las remesas se han convertido en un mecanismo de estabilización del consumo para los hogares que las reciben y son un elemento –privado no estatal– cada vez más importante de los sistemas de protección social.

Guatemala es el segundo país en Latinoamérica que más recibe remesas, después de México, pero también se ubica entre los que mayor dependencia tienen de estas divisas con respecto del Producto Interno Bruto (PIB). Según el Banguat la dependencia de las remesas alcanzó el 14.6 por ciento del PIB.

La proyección para este año es que las remesas sobrepasen los US$12.9 millardos y el Banguat está anticipando US$14.2 millardos para 2022.

Ingreso de remesas 2021

Enero 906.8

Febrero 942.9

Marzo 1,285.6

Abril 1,231.7

Mayo 1,236.7

Junio 1,362.5

*Cifras en millones de dólares.