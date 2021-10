El tiempo de espera del Toyota Land Cruiser 2022 se extiende a cuatro años

Los compradores están enamorados del nuevo Toyota Land Cruiser, y el modelo es tan popular que el fabricante de automóviles podría tardar cuatro años en satisfacer la demanda actual de algunos niveles de equipamiento, según Cars Guide. La escasez de chips solo empeora la situación.

Toyota acumuló 20 mil pedidos para el Land Cruiser desde que comenzó a aceptarlos el 2 de agosto. Alrededor del 90 por ciento de los compradores en Japón eligen los modelos ZX y GR Sport, y estos son los grados que tardan más en entregarse, según Cars Guide.

Para empeorar las cosas, Toyota no fabricará el Land Cruiser durante parte de agosto y la mayor parte de septiembre debido a la falta de piezas. Esto está afectando la disponibilidad del modelo en todo el mundo, no solo en Japón. Por ejemplo, Australia solo está obteniendo vehículos de demostración para los concesionarios, y las unidades para la venta a los clientes no irán allí hasta más tarde.

Otras opciones

Este no es el primer informe de Land Cruiser que cuenta muchos pedidos. En agosto, Toyota informó que la demanda ya era lo suficientemente alta como para cumplir con los primeros 12 meses de producción. Incluso en ese momento, cualquiera que comprara el nuevo Land Cruiser iba a esperar al menos un año para obtener el vehículo.

El Land Cruiser no llegará a Estados Unidos, pero obtendrá el Lexus LX más lujoso que viajará en la misma plataforma. Un informe sugirió que la escasez de chips también estaba afectando a este modelo, y el fabricante de automóviles retrasará el lanzamiento hasta 2022.

El nuevo Lexus LX, supuestamente, estará disponible en un grado de 750 horas que utilizará un V6 de 3.5 litros doble turbo asistido híbrido que genera 480 caballos de fuerza (358 kilovatios) y 642 libras-pie (871 Newton-metros) de torque. Según los informes, el modelo base será el LX 600, con una versión no híbrida del V6 biturbo de 3.5 litros con 409 hp (305 kW).