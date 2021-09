INCAE y BAC Credomatic se unen para apoyar formación de mujeres

INCAE y Mujeres+ de BAC Credomatic se unieron en una alianza para lanzar el programa Executive Women on the Move, para acompañar a las mujeres a definir sus planes de desarrollo profesional con formación académica.

Maité Marroquín, jefa de Programa Mujeres+ de BAC Credomatic Guatemala, dijo que desde 2019 la entidad financiera inició un proceso de acompañamiento y asesoría a la mujer guatemalteca desde la perspectiva económica financiera, pero con una propuesta integral para apoyar otras áreas.

Para ello se enfoca en tres subsegmentos: la joven profesional que busca dar su segundo paso laboral, de su primera o segunda maestría; la mujer en la familia, que trabaja dentro o fuera de su hogar o tiene un emprendimiento; y la mujer en los negocios, desde una perspectiva más empresarial o con un perfil gerencial.

“Dentro de la propuesta de valor no nos enfocamos solo en la parte de soluciones financieras, que son todos los servicios de banca, sino también en otro tipo de beneficios o soluciones para la mujer guatemalteca, y entre ellos resaltamos la parte de formación y educación”, agregó. Por eso surge la alianza con INCAE, expertos en temas académicos y de formación, además un referente a nivel regional e internacional en educación continua.

Formación continua

Gabriela Lucke, directora del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer de INCAE, dijo que BAC Credomatic aporta la plataforma Mujeres+, que da acompañamiento de forma integral.

Indicó que Executive Women on the Move tiene varios módulos, y dura entre dos y tres meses. El primer paso es una autoevaluación. “Queremos regalarles a las mujeres una serie de herramientas para tomar decisiones de forma más objetiva, y lo primero es hacer esta evaluación de cuáles son sus barreras, cuáles son los impulsores”, indicó.

Las participantes de Mujeres+ de BAC Credomatic tendrán acceso exclusivo a webinars mensuales con la participación de expertos de INCAE, además de optar a becas para seguir su formación.

Lucke resaltó que la pandemia vino a generar más impacto en las mujeres y en su desarrollo profesional. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), hubo un retroceso de diez años en los niveles de ocupación de las mujeres. Resaltó que por ello es necesario la formación académica continuada para las mujeres.

Para participarLas mujeres, sea o no clientes de BAC Credomatic, interesadas en participar en Executive Women on the Move pueden ingresar a https://mujer.baccredomatic.com/es-gt/ o https://mujer.baccredomatic.com/es-gt/incae/. La evaluación estará abierta hasta el 5 de octubre, es el primer paso para participar.