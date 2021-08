En 2015, Óscar Castañeda junto a sus socios, Carlos Andrino y Leandro Loaiza, deciden apostar su capital al emprendimiento que denominaron Castillo de If, una agencia de publicidad independiente que reúne la experiencia que los tres han adquirido en el sector.

Bajo el lema: “Los grandes resultados tienen en común grandes ideas”, han logrado en seis años de trayectoria convertirse en el hub creativo regional para marcas reconocidas de diferentes sectores como: farmacéuticas, comida rápida y servicios. Actualmente, su cartera de clientes está conformada por 15 compañías multinacionales.

El noviembre y diciembre del año pasado con una inversión alrededor de US$250 mil, abrieron sus operaciones en Panamá y Ecuador, para atender a sus clientes que necesitaban un acompañamiento más cercano en esos países.

“Después de seis años lo más complejo para nosotros ha sido mantenernos. Nuestra misión es generar ideas de negocio y seguir dándole un servicio íntegro a nuestros clientes que son quienes nos han hecho crecer. La mayor parte de nuestros clientes son regionales”, afirmó Óscar Castañeda, director general de Castillo de If.

Castañeda admite que no imaginaron el crecimiento que tendrían en este mercado competitivo. “Lo único que pensábamos era en que queríamos hacer anuncios que nos gustaran, queríamos hacer estrategias de comunicación que fueran diferentes, ese fue nuestro nicho”, comentó.



“La fortaleza de las marcas”

Una oficina en el edificio Europlaza vio los primeros pasos y clientes de la agencia de publicidad cuyo nombre sirvió para inspirarse en el eslogan: la fortaleza de las marcas. El director general recuerda que la renta de la oficina y los proyectos que surgían los cerraban para los primeros seis meses. Una etapa crucial para su supervivencia.

“Como no tenía clientes. Agarraba la guía y llamaba a las empresas. Me ponía de meta hacer más o menos entre 20 a 25 llamadas, a veces me contestaban una o ninguna, pero no me frustraba sino que simplemente decía: mañana me contestan”, recordó Castañeda. Así logró sus primeros clientes que confiaron en sus propuestas. En un año lograron contratos con marcas importantes en Guatemala y eso les llevó a generar 15 empleos.

“Las personas que trabajan con nosotros son las que hicieron el nombre de Castillo de If”, dijo Castañeda al comentar que se caracterizan por tener equipos de creativos con amplia experiencia junto a creativos más jóvenes con propuestas frescas. Esa estrategia les ha llevado a definirse “como una empresa de ideas de negocio y los clientes nos dicen que somos una empresa de resultados”, agregó. Para Castañeda, el mayor activo de una marca es la emoción que puede generar y eso es lo que hacen con sus clientes.



En la mira de la competencia

Otro hito que ha marcado la historia de Castillo de If ha sido su participación en festivales internacionales que le han llevado a obtener premios. En 2019, fueron reconocidos como la agencia creativa del año en Guatemala en el top Iberoamericano FICE. Además, han recibido reconocimientos en diferentes categorías (uno de oro y tres de plata) en el Festival de la Publicidad Independiente (Fepi).

“Los primeros seis meses participamos en el Caracol de Plata, que es el Festival Iberoamericano del bien social y lo ganamos. Eso nos puso en el mapa, no de los clientes, pero sí de nuestra competencia”, resaltó.

Sus siguientes pasos son mantenerse en el mercado y continuar capacitando a su personal en las operaciones en Panamá y Ecuador. Prevén hacer un plan de negocio de crecimiento para esas operaciones en un largo plazo.