Seguros Universales, el Primer Lugar como el mejor para trabajar en Latinoamérica

Según el ranking Great Pleace to Work ® 2021

Universales coloca a Guatemala como referente en cuanto a bienestar laboral. Por segunda ocasión la compañía guatemalteca es reconocida por Great Place to Work® en la primera posición del ranking Latinoamericano, con lo que marca un hito en la historia del país.

Great Place to Work®, considerada la autoridad mundial en el estudio del clima y la cultura organizacional, reconoció a Seguros Universales en la primera posición de la lista de los mejores lugares de trabajo de América Latina™ 2021, liderando un grupo de 125 empresas que destacan por factores como claridad, crecimiento y reconocimiento.

Edificio de Seguros Universales.

Esta atribución llena de alegría a los directivos y a los colaboradores de la aseguradora; y al mismo tiempo representa un compromiso para la organización, caracterizada por fomentar la confianza, el orgullo y el compañerismo en el ámbito laboral.

“Para Universales representa una meta más alcanzada, recuperar el primer lugar en LATAM después de haberlo obtenido en 2018. El reconocimiento de saber que se está trabajando en el camino y dirección correctos nos da ánimo y fuerza para seguir adelante – marcando la pauta con pasión -, algo que forma parte de nuestro ADN. Sin importar el tamaño de las economías o de las organizaciones, ser Grandes Empresas para Trabajar es una realidad alcanzable, más aún desde la perspectiva de que somos una empresa que pertenece a un país pequeño como Guatemala, lo cual es algo que nos llena de orgullo”, puntualizó Felipe Sicilia, Gerente General de Seguros Universales.

Para la empresa, el capital humano representa su fuerza vital que le permite alcanzar los objetivos y metas de negocio. Por tal razón, implementa un mecanismo dinámico a través del cual sus colaboradores puedan sentirse plenos, felices y motivados. Alcanzar y mantener el éxito ha requerido para la organización una interacción continua con su personal, fortaleciendo su sentido de pertenencia, identificando y desarrollando sus talentos, así como respetando su ser en forma integral.

“Nuestro gran desafío ha sido robustecer e innovar un buen ambiente laboral para que nuestra gente se sienta cómoda y genere ideas y sugerencias que coadyuven a fortalecer su gestión diaria. Nuestra filosofía se centra en realimentarlos continuamente y agradecer el esfuerzo y empeño que nos dedican día a día”, agregó Ligia Sandoval, Gerente de Recursos Humanos de Seguros Universales.

Ser una empresa líder que marca la pauta de las acciones correctas a implementar en las empresas es algo que enorgullece a directivos y colaboradores de Universales, quienes se sienten honrados de pertenecer a una pequeña élite de empresas y sobre todo a una organización que marca la diferencia. “Hemos logrado una estabilidad laboral y un equipo totalmente comprometido con la compañía, pero también este escenario ha hecho que los integrantes del equipo sean mejores personas y ese sentimiento no tiene precio”, destacó Felipe Sicilia, Gerente General de Seguros Universales.

Procedimiento

Para compilar la lista, Great Place to Work® preguntó a más de 2 millones de empleados de la región cuáles eran los factores más importantes para generar excelentes lugares de trabajo y analizó programas laborales empresariales que afectan a los colaboradores de más de 1,000 empresas ubicadas en 20 países de Latinoamérica (México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe). Se trata de la mayor colección de experiencias de empleados en la región.

DCIM\100MEDIA\DJI_0026.JPG

Para ser consideradas las compañías primero deben ser identificadas como sobresalientes en su región, al aparecer en uno o más de los listados de los Mejores Lugares de Trabajo™ durante 2020 o principios de 2021. Las empresas se clasifican en tres categorías de tamaño: pequeño-mediano (10 a 499 empleados); grande (500+); y multinacional.

“Durante un momento increíblemente desafiante para la región, estas empresas crearon lugares de trabajo equitativos al proporcionar flexibilidad y apoyo a sus colaboradores. Los mejores lugares de trabajo de América Latina™ encarnan la misión de Great Place to Work®”, destacó Michael C. Bush, CEO global de Great Place to Work®.

Great Place to Work® destacó a Seguros Universales, que ocupa el primer puesto en la categoría de pequeñas y medianas empresas, por “concentrarse en brindar a su personal oportunidades de crecimiento, con programas especiales de capacitación y planificación profesional”.

La lista de los mejores lugares de trabajo en América Latina puede consultarse en el siguiente link: https://www.greatplacetowork.com/latin-america-2021