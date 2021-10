Emprendedoras de corazón que producen “queso que sabe a queso”

Realizar un emprendimiento requiere de constancia, disciplina y esfuerzo diario para ver materializados los sueños, y eso es lo que han venido haciendo su confundadora Sabrina Quiles Ralda, junto a su mamá Cariño Ralda desde hace varios años, lo que ha dado como resultado la creación de Productos De La Hacienda Family Owned, que nació en 2019 y que ofrece productos lácteos naturales y frescos, y sin preservantes ni harinas.

Cariño Ralda, socia fundadora y mamá de Sabrina comparte que “Nací en una familia ganadera de la costa sur, desde muy pequeña ví y admiré la forma en que mi papá trabajó las tierras, sin importar día, hora y fecha en el calendario. Mis fines de semana rigurosamente eran a la finca, lo cual fué creando en mi, el amor a la tierra. Fue así, como empiezo a administrar las tierras convencida que si invertimos ellas, la misma nos dará más a cambio”.

Crecí con la pasión, amor hacia los animales, lo cual nos llevó a mi y a mi hija a pensar en darle un valor agregado a lo que ya producimos, fue así como nace Productos de La Hacienda, expresa Ralda.

Mientras que Sabrina nos cuenta que “Desde muy pequeña fui apasionada por las fincas, la ganadería y la naturaleza. Creo que gran parte de eso lo llevo en la sangre por mi bisabuelo Manuel Ralda, gran personaje histórico de Guatemala. Además tuve la dicha de poder vivir toda mi infancia en una finca, la cual hoy tiene una lechería increíble y en ella se encuentra la fábrica De la Hacienda.

Sabrina Quiles Ralda y su mamá Cariño Ralda, son fundadoras de Productos De La Hacienda Family Owned, ubicada en El Asintal, Retalhuleu, la cual produce lácteos de la mejor calidad, sin preservantes ni harinas agregadas.

“Desde pequeña uno de mis momentos favoritos era platicar con mi abuelo acerca de negocios, hacía preguntas bastantes profundas a pesar de mi edad, me encantaba hacerle preguntas tales como: que porcentaje de sus ingresos ahorra?, como sabía que quería dedicarse a las fincas?, que cree que lo ha hecho llegar al éxito? Mucho de lo que respondía él me sirvió de guía a lo largo de mi vida y aún no he resuelto todas mis dudas porque el camino de la vida es un aprendizaje constante pero cada paso que doy me lo disfruto”, esta formación aunada a la de su mamá, quien ha sido una excelente administradora, tendría sus frutos con los años, pues creó en Sabrina un espíritu emprendedor, de trabajo y lucha constante que a estas alturas ha llevado a la familia Quiles Ralda a formar esta distinguida fábrica.

De La Hacienda ofrece productos lácteos sin harinas ni preservantes, y sus productos son elaborados con ingredientes naturales y frescos, materia prima que viene directamente del ordeñamiento de sus vacas, las cuales pastan al aire libre y son tratadas de la mejor forma para que la leche que producen sea de la más alta calidad y de donde se elabora “un queso con sabor a queso”, como dice su cofundadora.

“Las vaquitas de la lechería son tratadas con amor, son vacas consentidas que pastorean todo el día”, expresa Sabrina, y añade que cada una tiene un nombre con el cual son llamadas todas las mañana para ser ordeñadas. “Creemos mucho y sabemos que el trato que les damos influye para bien o para mal en la calidad y cantidad de leche que se obtiene, son seres vivos con sentimientos y creemos que merecen un buen trato”.

“Es gracias a la calidad de la leche que producen que el resultado final son quesos increíbles, tanto así que varias personas nos dicen ‘saben a leche’ como si fuera algo fuera de lo común, cuando realmente eso deberíamos de percibir cada vez que comemos un queso que proviene de la leche de vaca”, señala.

El personal es altamente capacitado, y aplica las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM’s) todo el tiempo. Productos De La Hacienda está certificada y cumple con todos los requerimientos sanitarios para el procesamiento de los lácteos.

Con sabor a leche

La oferta de lácteos que empezó con la venta de requesón, queso fresco y panela y la infaltable crema se ha extendido hoy por hoy a uno de sus productos estrella que es el queso Asadero de pasta hilada, y el quesillo que resulta una verdadera delicia al paladar. La marca también produce por el momento dos tipos de dips: Pizza y Pollo Búfalo. Los precios de los productos entre Q35 y Q59 y pueden encontrarlos en las tiendas Meat House By Procasa, Orgánica y próximamente en los supermercados. El próximo paso es lanzar una línea de productos veganos, de la cual ya empezaron a producir helado.

Sabrina Quiles expresa: “Nuestro enfoque es ofrecer productos para que todos sin excepción tengamos la oportunidad de seguir gozando de los lácteos a pesar de tener una intolerancia a estos, por esta razón elaboraremos más opciones veganas”.

Haber sorteado con creces todos los retos que significó el inicio de la fábrica durante el año 2019, y enfrentar la pandemia que ha transformado al mundo tal como lo conocíamos antes, especialmente en el área tecnológica, no doblegó su espíritu emprendedor, ya que según refiere Sabrina, durante este tiempo sus ventas aumentaron y tuvieron que ir por leche a regiones cercanas para seguir produciendo, ya que la de Retalhuleu no era suficiente.

Además a estos desafíos se une el paro de ocho meses que tuvieron que hacer para realizar todo el papeleo que les significó certificar la planta.

La fábrica que se encuentra ubicada en El Asintal, Retalhule, es una planta ya certificada en productos lácteos y productos procesados. “Es una fábrica hecha con mucho amor y dedicación, en la cual cuidamos cada centímetro para que todo esté de acuerdo a los requerimientos sanitarios. El personal es altamente capacitado que aplica las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM’s) todo el tiempo y siempre está dispuesto a dar la milla extra, lo que al final del día hace que la empresa sea cada vez más rentable”, señala Quiles.

Nuestra visión es llegar a ser una empresa exportadora guatemalteca de productos lácteos y productos veganos a todo América Latina y poder seguir dejando una huella positiva en cada rincón que vayamos, afirma.

Conoce sus productos a través de su red social: https://www.instagram.com/delahacienda_deligt/