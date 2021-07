Guatemalteco Carlos Morales gana concurso regional Innovatón impulsado por Nestlé

Carlos Morales, de Guatemala, fue el ganador del Innovatón 2021 en la categoría Planeta, impulsado por Nestlé. Las otras tres categorías: Educación, Ecoturismo y Agricultura fueron ganadas por jóvenes centroamericanos. También se entregaron seis reconocimientos Semilla Nestlé.

El proyecto de Carlos Morales, “Llenamaster”, consiste en la elaboración de una válvula magnética de fácil instalación y bajo costo que automatiza el proceso de llenado de agua en recipientes sin utilizar electricidad, previniendo rebalses y ahorrando agua y tiempo de los usuarios.

“Cuando me enteré de la Iniciativa por los Jóvenes supe que era un proyecto muy grande para apoyar los emprendimientos de la región y entendí que participar sería una gran oportunidad de aprender y tener acceso a apoyo de alto nivel. No esperaba ser el ganador pero sabía que participar me podría abrir muchas puertas para impactar a más comunidades con el proyecto Llenamaster”, señaló Morales.

A lo largo del concurso digital Innovatón, Nestlé contribuyó con más de US$220 mil en capital semilla, equipos tecnológicos, sesiones de emprendimiento para todos los participantes, mentorías para los ganadores locales y acompañamiento a los cuatro ganadores regionales. Cada uno de los ganadores en estas categorías fue seleccionado por su potencial para generar desarrollo económico y social en sus países y la región.

El Innovatón recibió propuestas de más de 2 mil 800 jóvenes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá en las categorías de Planeta, Educación, Ecoturismo y Agricultura. Con un jurado del más alto nivel, conformado por líderes del sector privado, sector público, academia y ONG´s, quienes dedicaron más de 500 horas de estudio de las propuestas y 52 sesiones, seleccionando 24 ganadores locales, cuatro por país. Estos jóvenes seleccionados compitieron para recibir el título de los cuatro ganadores regionales, quienes recibieron US$10 mil de capital semilla cada uno, adicionales a los US$6 mil que ganaron en los concursos locales en sus respectivos países.

“En Guatemala nos sentimos muy satisfechos con quienes nos representaron en este concurso digital, ya que logramos el objetivo principal de esta iniciativa: impulsar la empleabilidad juvenil. Recibimos 626 ideas y propuestas de nuevos formatos de emprendimiento y hoy toca trabajar para hacerlas realidad”, señaló Patricio Astolfi, director general de Nestlé Guatemala y Malher.