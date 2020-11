Un día en la vida de Alejandro Giammattei

8:00 a.m. CASA PRESIDENCIAL, 19 de octubre; reunión con los diputados de la bancada Vamos. Nueve diputados, encabezados por el diputado migrante, excantante de música grupera, y autor del disco Mojado, le plantean su descontento porque en Sacatepéquez manda un diputado de Todos, y en Totonicapán, la Gobernación no la pusieron los diputados de Vamos. Desacuerdos menores, nada que pequeños regaños, el cariño de antaño, y sutiles promesas que no puedan solucionar. Risas y abrazos, lealtad eterna. El Presidente conoce su ganado.

11:00 a.m. PALACIO DE LA CULTURA. Entrega de cartas credenciales por parte de diplomáticos de ocho países, además del jefe de la Delegación de la Unión Europea. Entre ellos, el más importante, y no por orden de precedencia, el nuevo embajador de EE. UU. Más allá de las consabidas frases de rigor, cortesía y protocolo, el Presidente sabe que el nuevo embajador tendrá un papel más activo que su antecesor, a quien no condecoró, siendo exalumnos del mismo colegio, porque no le gustó su coqueteo con el decorativo y, desde su perspectiva, desleal Vicepresidente, entre otras cosas. Espera que su mensaje haya sido recibido.

En su fuero interno, el Presidente está seguro que el Presidente Trump se reelegirá, en cuyo caso, al igual que su antecesor, piensa que podría llegar a acuerdos directamente con la Casa Blanca. Más enterado, tal vez, el nuevo embajador piensa que ganará Biden, y que es muy probable que el destino del actual Presidente de Guatemala, termine siendo, por el tema de la corrupción, muy similar al de sus antecesores. Por cierto, el embajador no ha visitado oficialmente a los magistrados de la CSJ. Asume que su mensaje ha sido recibido. Reciprocidad.

14:00 p.m. GUARDIA PRESIDENCIAL, salón principal, bitácora borrada. Con la notoria ausencia de Felipe Alejos, y Álvaro Arzú, los diputados que “cortan el bacalao” en el Congreso de la República han sido invitados a conversar sobre la elección de Junta Directiva, presupuesto, integración de las Cortes y continuidad política de los partidos presentes para las elecciones de 2023. En ese mismo lugar, el Presidente se reunirá, el próximo 30 de octubre, con los magistrados del TSE.

Además del Presidente y el presidente del Congreso, entre los más importantes están presentes los representantes de la UCN (2); la negociadora del FCN; el jefe de los Humanistas; dos integrantes de la bancada Viva, muy cercanos a Israel y las Iglesias evangélicas; dos diputados de la UNE, afines a la excandidata presidencial; el imprescindible representante de Valor y el nuevo del grupo, el representante de Creo.

En un ambiente distendido, los nada melindrosos diputados, rápidamente logran acuerdos sobre la integración de la “nueva” Junta Directiva y los temas de “Presupuesto”, llegando a sumar 107 votos con el apoyo de la “chiquitolina”, integrada por un voto del PAN, otro de URNG-Maíz, otro de Podemos, más los votos de Prosperidad Ciudadana y parte de los votos de Bien. Tal y como en su momento lo dijera el Presidente, no dejó “huerfanito” a ninguno de los diputados aliados. Los 30 votos de la UNE apoyando la Junta Directiva se repartieron así: seis votos de los primeros disidentes, 15 votos de la excandidata Presidencial y nueve liderados por el excontralor general de la Nación. Su interés, el TSE, favorecer a la excandidata y obstaculizar las asambleas de Semilla, Todos, y del ala de oposición dentro de la UNE; además de retardar inscripción de nuevos partidos políticos, que deberán empezar por pagar multas. En el presupuesto tampoco se quedará “huérfano” parte del sector construcción allegado a la Municipalidad capitalina y sector privado. Para ellos cuatro proyectos: cuatro carriles anillo C-50, Ruta Express Metropolitana, Puente Belice, y carretera litoral sur. Ni Álvaro Arzú padre, en su momento, tuvo tanto poder.

Con 107 votos en el Congreso, resulta claro que el Presidente ya tiene dos de los cinco magistrados de la CC, el del Ejecutivo y el del Congreso. Por parte del Ejecutivo, se ha pensado en la Secretaría General de la Presidencia, pero el conflicto de intereses entre la empresa japonesa Nipro Medical, a la cual la actual secretaria asesoró y representó y la empresa norteamericana Baxter Inc. comprometen su designación. Como representante del Congreso, el Presidente le prometió a la magistrada del expresidente Morales continuar en ese puesto, sin embargo el presidente del Congreso pareciera tener otra candidata oriunda de Quetzaltenango. En ese terreno, la decisión del Presidente es aún incierta.

El candidato de la Corte Suprema de Justicia no se definirá hasta que se integre la nueva CSJ pero podemos estar seguros, que el Presidente se encargará, ya sin Felipao, que sea una Corte afín, y que pueda incluir algunos candidatos actualmente vetados por visitas inapropiadas. En cuanto al voto de la Usac, el rector ha solicitado una asignación de Q 2 mil 400 millones para poder funcionar en el 2021. Pues, caramba, nada más lógico que de ese cuero salgan las correas para lograr los votos necesarios (la mitad más 1) de los 41 integrantes del Consejo Superior Universitario. El señor rector no parece tener aún la mayoría, el presupuesto ayudaría. El aspirante mejor encaminado es un poderoso exrector de esa casa de estudios. El representante del Colegio de Abogados se lo disputaría, el grupo de este mismo exrector, y los operadores tradicionales de dicho colegio, con el objeto de negociar con el Presidente.

8:00 p.m. VISTA HERMOSA I, a la sombra de la Flor de los Ciruelos, en casa de las hieleras, reunión con el Centro de Gobierno. No hay cuórum. Solo asiste Miguel Martínez. Lejos están los aciagos tiempos de la 3a. calle 14-52, cuarto nivel de la zona 13 y los de la casa enfrente del colegio María Auxiliadora, en la 5a. avenida, entre 5a. y 6a. calle de la zona 9, financiada por uno de los contratistas favoritos de la expresidenta. Hoy todo es satisfacción. Mejor, se arruina. El pacto de Matamoros marcha bien. Merecido, el Descanso del Guerrero.