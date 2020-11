¡Let it be!

Hay una imagen: la de un hombre joven en el aire que remata una pelota de voleibol la cual pica en el campo adversario y da un punto a la selección de Guatemala. Tiene más de un metro noventa de estatura y apenas 22 años. Sucede en el preolímpico las Olimpiadas de México en 1968. Es Juan Luis Molina Loza que comenzó a practicar ese deporte cuando estudiaba en el histórico Instituto Modelo.

Siguió jugando con el equipo de Humanidades de la San Carlos. Había estudiado antes Psicología en la católica Universidad Landívar. Aquel titán que impresionaba con sus saltos había vuelto como profesor de Filosofía a su antiguo colegio. Sobresalía por su amplia cultura y capacidad para escribir artículos que publicaba en El Imparcial y en la revista Alero.

A sus alumnos en el colegio les regalaba libros para el ejercicio de la reflexión crítica; como La rebelión de las masas del filósofo español, masón y exiliado republicano, José Ortega y Gasset. En una tradición de mentoría institucional Juan Luis mismo había recibido libros de su profesor de Historia en el Modelo, Severo Martínez Peláez. No podía saber que su maestro Severo habría de fallecer en el exilio mexicano derivado de la feroz persecución de los militares guatemaltecos. Una paradoja más de Guatemala: el historiador que devolvió parte de la memoria histórica a su país murió de alzhéimer, la enfermedad del olvido. Tampoco podía saber Juan Luis cuando jugaba en el preolímpico de voleibol que tres años después, en 1971, en un restaurante de comida española en Ciudad de Guatemala, El Alicante, sería secuestrado por comandos del Ejército. Ese mismo año fue publicada la emblemática obra La Patria del Criollo. Juan Luis no alcanzó a verla, pero la había escuchado en las clases de su maestro Severo en el Instituto Modelo.

La tragedia sucedió a mediodía del 13 de enero de 1971. Guatemala dejaba un año viejo lleno de violencia y terror, bajo el gobierno de un individuo sanguinario, recordado también como muy corrupto: el coronel Carlos Arana Osorio, llamado el Chacal. El año 1970 fue marcado con una brutal represión legitimada con el Estado de Sitio. Guatemala crucificada por el poder, formuló el antropólogo norteamericano Richard Adams, país dominado por “coroneles y licenciados”.

Un día antes del secuestro ,un agente de la CIA americana en Guatemala había enviado un boletín secreto donde informaba:

“Durante el Estado de Sitio, que debería vencer hoy día, las fuerzas de seguridad silenciosamente eliminaron a muchos terroristas. En Ciudad de Guatemala, la Policía mató aproximadamente a 30 sospechosos de terrorismo”.

En el campo la cifra era de más de 200. El agente de la CIA expresaba su preocupación por el exceso de mano dura del gobierno de Arana que podía provocar antagonismo popular.

La desaparición forzada era un macabro método que se había institucionalizado. Desaparecer sin dejar pistas, como magia negra y cruel. Los recursos de habeas corpus eran rechazados por jueces temerosos o en el caso de darles validez no se encontraba a los buscados en ninguna cárcel. El terrible “no se encuentra detenido”. El otro camino era recorrer las morgues y ver cuerpos ajenos de asesinados, muchos mutilados, con la esperanza de encontrar al ser querido. ¡Qué desesperada era esa esperanza!

El planeta seguía girando a pesar del llanto. Esa vivencia atormentada de que nadie comprende lo que estoy pasando por la desaparición de mi hijo, de mi padre, de mi hermano, mientras Arana gobernaba de una manera monstruosa.

En enero de 1971 se escuchaba Let it be de los Beatles, último disco de la banda antes de su desintegración. El autor Paul McCartney había dicho que después de un sueño con su madre la había compuesto durante las tirantes sesiones con los otros integrantes de los Beatles en la grabación de la canción. La madre de McCartney falleció cuando él tenía 14 años y en el sueño había conversado con ella sintiendo una paz inexplicable. Su madre le había dicho “Let it be” que significa que todo se va arreglar, “déjalo ser…déjalo así”.

En la letra de Paul McCartney se le aparece la Virgen María, consolándolo con las palabras de su madre dichas a él en el sueño. Pero el dolor de una madre, incluida la Virgen Dolorosa, no tiene límites. Una madre hace lo que sea por salvar a un hijo.

Desde ese 13 de enero Juana Amparo Loza de Molina no había dejado de pensar en Juan Luis. Las semanas pasaban y no aparecía. Los recursos legales no daban resultado. El 9 de marzo decide hacer algo extremo con ayuda de su nuera Thelma Grazioso Faillace, también estudiante y que sería asesinada por soldados del Ejército dos años después cuando realizaba trabajo voluntario en Rabinal con otros compañeros. No tenían armas pero sí muchas ideas. Los acribillaron sin mediar palabra.

Doña Juana llega al Parque Central, hoy Plaza de la Constitución, con la pancarta que un artesano conocido le hizo con promesa de absoluta discreción. Está vestida de blanco y cuelga en su brazo izquierdo una bolsa negra dentro de la cual acaso habría una foto de Juan Luis con el uniforme azul y blanco de la selección nacional de Guatemala. Y lleva la pancarta envuelta en plástico, no pesa mucho. En cambio, el peso de su corazón se encuentra aumentado por la pena.

Baja con discreción de un automóvil en la esquina de la octava calle y séptima avenida en el Centro Histórico. Camina por la plaza. Se detiene frente el imponente Palacio Nacional, donde está “laborando” el Presidente, saca la pancarta:

“Soy la madre del licenciado infieri Juan Luis Molina Loza. Hoy entro en ayuno permanente hasta que el gobierno ponga interés en que mi hijo aparezca”.

Una radio da la noticia. Reporteros toman fotografías. “Huelga de hambre”, “hijo desaparecido”, divulgación dañina para el gobierno. Para el turismo. Para la ciudadanía que quiere tranquilidad. Podemos conjeturar por ejemplo un coronel Arana desde el despacho viendo a la mujer y su pancarta. Usaría binóculos. Ordenaría que se fuera la prensa. Le urgía prolongar el Estado de Sitio. “Saquen a esa mujer, padece de trastornos mentales”.

Una “perrera” de la Policía llega a capturarla. Directo al manicomio. Durante el trayecto doña Juana debió imaginar lo que sentiría su hijo cuando lo secuestraron. La intuición de las madres penetra cualquier muro. En el hospital neuropsiquiátrico la reconocen, trabajaba ahí como voluntaria para aliviar la vida de los internos. El director protesta con ironía. “Solo cumplimos órdenes, doctor”. Su esposo Luis Ángel Molina Sosa, recto funcionario del Crédito Hipotecario, tomó un taxi para rescatar a su cónyuge. Era una advertencia muy seria, la próxima vez Arana sería letal.

Juan Luis no apareció nunca. Y todos los 13 de enero Doña Juana se encerraba sola en el cuarto de su hijo. Lo hizo hasta su muerte en 1996. La vida no fue igual de nuevo. Tener un familiar desaparecido es un estigma en Guatemala. El 9 de marzo de 1997, 26 años exactos después de la acción con la pancarta fallecía el padre de Juan Luis, Don Luis Ángel.

El texto de la pancarta resulta significativo. Una petición respetuosa que recibe una respuesta irrespetuosa. Asimismo refleja la expectativa de que el licenciado infieri algún día obtendrá su título. Es siempre grande el orgullo de los padres cuando los hijos se gradúan.

Se ha inaugurado un monumento a la memoria de los mártires universitarios en el campus de la San Carlos. Más de 700 nombres de asesinados y desaparecidos entre estudiantes, profesores y funcionarios de la universidad. Uno de ellos es Juan Luis Molina Loza. Ahora tiene lápida. Su nombre no caerá en el olvido. Guatemala es el país más bello del continente pero también el más masacrado, parodiando a un poeta que fue quemado vivo en Guatemala. En este país ha resonado tantas veces el funesto grito del general franquista José Millán Astray al rector de Salamanca Miguel de Unamuno: “¡Muera la inteligencia!”.

Si la memoria histórica fuera una metáfora del cielo, Juana Amparo Loza de Molina estará al lado de su hijo Juan Luis. Mientras en la Tierra la canción de McCartney sigue asegurando que aún cuando la noche esté nublada todavía hay una luz: ¡Let it be! Y sigue siendo válida la respuesta de Unamuno al rabioso general: “Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta pero no convenceréis”.