El Mirador: Crónica de un viaje hacia tu interior, a tu esencia

El despertador sonó a las 4:00 am interrumpiendo el silencio profundo de la selva petenera, excepto por las chicharras de la época seca que no paran ni un segundo, haciendo su chirrido muy particular con la esperanza de atraer a su pareja. Increíble el esfuerzo que impulsa la naturaleza reproductiva de todas las especies. Y como un instinto similar, la alarma fue innecesaria porque mi reloj biológico, motivado por la emoción y expectativa de la aventura que recién comenzaba, había hecho su labor 8 minutos antes.

Me levanté callada y sigilosamente para evitar despertar a los demás huéspedes, removiendo con cuidado el mosquitero, caminando descalzo hacia la terraza exterior del cuarto, en donde había dejado mi mochila, bolsa de dormir, varios pachones de agua, comida, luz de cabeza, frazada de emergencia y demás equipo que me acompañaría por 6 días adentrándome a la selva profunda del norte de Petén, territorio poco explorado y conocido por pocos, tierra donde le llaman león al jaguar y tigre al puma, en búsqueda de esa mítica y esquiva ciudad maya que, por alguna u otra razón, circunstancias de la vida tal vez, me había evitado durante más de 10 años, hasta que su coqueteo fue demasiado, casi evidente, descarado, prácticamente irresistible, que me hizo decidirme para emprender este viaje sin retorno, porque quien regresa, no es el mismo que se fue.

A pesar de la luna llena, la noche entre tanta vegetación era muy oscura. Los insectos se alebrestaron inmediatamente después de prender mi luz. Regaderazo rápido y frío, ropa adecuada, calcetines de lana (posiblemente lo más recomendable del equipo), zapatos de trecking, sombrero (por supuesto), mochila al hombro. ¡Vamos!