9 Airbnbs que puedes reservar para un viaje de otoño con mucho color

Nos estamos enamorando de estas estancias elegantes y acogedoras en ciudades de los EE. UU. con un paisaje fantástico.

Puede que este año haya tenido un comienzo complicado, pero como escribió F. Scott Fitzgerald, “La vida comienza de nuevo cuando se pone fresca en el otoño”. Sin embargo, esa nitidez y la explosión de color que la acompaña son de corta duración por lo que, para saborear la temporada, conviene hacer un viaje de fin de semana (o tres). Ya sea que estés en Nueva Inglaterra rodeado de robles y arces que se incendian a mediados de octubre o en el Valle de Napa, donde las vides brillan en amarillo y oro a principios de septiembre, ahora es el momento perfecto para incursionar en los viajes nacionales. De costa a costa, pocas estaciones son tan impresionantes en los EE. UU. como el otoño. Estas son algunas de nuestras estancias de otoño favoritas en Airbnb para que puedas vivir la temporada al máximo.

Nota: todas estas selecciones están a cargo de Superhosts, cada uno de los cuales tiene una calificación de 4.8 o superior, un registro de cero cancelaciones y al menos una tasa de respuesta del 90%, lo que significa que se comunicarán contigo lo antes posible.

• Stowe, Vermont



¿Hay algún lugar más famoso por el paisaje de otoño que Stowe? Justo al lado de la Ruta 100, una carretera famosa por sus espectaculares y caleidoscópicos tonos otoñales, se encuentra este adorable marco en A llamado Canopy House. La casa rústica y bohemia ofrece tres dormitorios, un jacuzzi al aire libre para seis personas y una terraza superior para ver el paisaje de otoño del patio trasero. Como un Airbnb Plus, se garantiza que el Wi-Fi será fuerte y rápido, lo que lo convierte en una opción sólida para el trabajo remoto. O mejor aún, deja que esos poderosos megabits alimenten tu propio retiro de escritura personal.

• Estes Park, Colorado



En septiembre, Estes Park se disfruta del resplandor del azafrán y los álamos de color ámbar que crecen en las arboledas de las Montañas Rocosas en medio de coníferas azules. Este apartamento de tres recámaras, ideal para tu familia o amigos, te permite experimentarlo todo desde sus enormes ventanas y su espaciosa terraza. La fogata, el jacuzzi al aire libre y las vistas a la montaña al atardecer se suman al atractivo. Si mirar las hojas es un poco cursi para tus gustos, no busquea más allá de la gran dama de Estes Park, el Stanley Hotel, que inspiró a The Shining. Está a solo cinco minutos de la carretera.

• Otis, Massachusetts



Si bien algunos de nosotros estamos a gusto con el pumpkin spice latte para recibir la temporada, otros necesitan un viaje a un chalet de cristal en una casa de árbol en los Berkshires. Para el último grupo, reserva aquí y acurrúcate frente a la chimenea flotante de leña para comenzar un agradable otoño. Las múltiples ventanas del piso al techo que dan a los bosques circundantes y la ladera cubierta de helechos te permiten sentirte como si estuvieras en los árboles coloridos. Esta casa tiene un dormitorio, pero hay un sofá cama en la sala de estar que te permite acomodar hasta cuatro personas. (Sin embargo, recomendamos este lugar para una pareja, ya que no hay mucha privacidad para dormir en la sala de estar casi sin paredes).

• West Hurley, Nueva York



Escápate al norte del estado a este bungalow de un dormitorio con juegos de mesa, sillas Adirondack, una fogata, una parrilla y un columpio al aire libre. Amueblado con elementos elegantes de inspiración escandinava, el interior minimalista calma como el exterior boscoso. Un camino del embalse cercano se presta para pasear, pescar o andar en bicicleta, y la casa está justo al final de la carretera de Woodstock, donde hay muchos restaurantes y cafés para los neoyorquinos que les encanta comer, como la perenne favorita Phoenicia Diner.

• Ferrisburgh, Vermont



Admitiremos nuestro sesgo desde el principio. Vermont tiene una expresión tan exquisita del otoño que sería negligente no darte dos opciones en el estado. Así que he aquí, una cabaña contemporánea de un dormitorio, decorada con creatividad y buen gusto, en una granja en el lago Champlain. Tiene un diseño abierto, cortinas opacas para un sueño profundo y cocina totalmente equipada. Los huéspedes pueden inscribirse para hacer yoga en el granero vecino o ayudar a alimentar a las llamas, ovejas y cabras. Y no te puedes perder de los paseos por los muelles del lago o las puestas de sol contemplando el agua.

• Tao, Nuevo México



El noreste no puede llevarse todo el mérito del otoño. Nuevo México es igual de radiante en esta época del año, y especialmente en Taos. La ciudad alberga el Enchanted Circle Scenic Byway, donde brotan árboles amarillos brillantes entre pinos de hoja perenne en todas las montañas. Esta casa inteligente sostenible tiene capacidad para seis personas y es la base perfecta para el hogar, ya que el circuito de salida del desvío está a solo 10 minutos. Funciona con energía solar, funciona completamente con agua de lluvia y admite mascotas. Además, el Monumento Nacional Río Grande del Norte — un área de tierras públicas de 242,555 acres — se puede recorrer desde el patio trasero.

• Traverse City, Michigan



En una batalla por el mejor estado otoñal, Michigan le da a Vermont una carrera por su dinero. Y en esta casa, ubicada en dos acres de bosques y pastos donde crecen fresas, espárragos y colmenillas, la temporada se completa con mucho estilo. La decoración de las tres camas cuenta con muebles modernos de mediados de siglo, textiles antiguos, toques de color, plantas y toques modernos como una ducha a ras del suelo humeante. El sendero Leelanau de 17 millas junto a la casa permite explorar el paisaje local y las pintorescas playas en bicicleta (trae la tuya o alquila a un proveedor de la ciudad).

• Tomales, California



Los posaderos del B&B de Applegarden Farm traen una canasta de desayuno casero recién hecho directamente a la puerta principal de tu cabaña privada de un dormitorio por la mañana, con huevos de sus propias gallinas. (Ten en cuenta que la cabaña cuenta con una cocina bien equipada en la que también se puede cocinar). La granja es conocida por sus manzanas, lo adivinaste, que crecen en huertos en el lugar y se convierten en sidra dura. También encontrarás vacas de las Highlands escocesas deambulando por los terrenos. Admírala desde las sillas Adirondack frente a la cabaña o la terraza en lo alto. No hay nada más reconstituyente (o romántico) que esto.

• Pownal, Maine



Esta casa con estructura de madera, postes y vigas está llena de vibraciones amaderadas y comodidades modernas, como una chimenea interior, electrodomésticos de acero inoxidable y una potente conexión Wi-Fi. Ten en cuenta que el dormitorio de la casa está inclinado, ubicado en la cima del techo e incluye un conjunto de escaleras para llegar, así que empaca para la temporada y considera cualquier problema de movilidad antes de reservar. En cuanto a explorar la zona y el paisaje de Maine, la ubicación no podría ser más céntrica. Está a poca distancia en automóvil de Freeport, donde encontrarás la tienda insignia de L.L. Bean, no te pierdas el Instagram con una bota gigante, y a 20 minutos en automóvil de Portland. También está a solo un par de millas del Bradbury Mountain State Park, conocido por sus 800 acres de bosque al que los visitantes acuden en el otoño para ver el paisaje y ver migrar halcones y águilas calvas.

Artículo por Condé Nest Traveler