Por qué deberías empacar dos semanas antes de cualquier viaje

Cuando tengo unas vacaciones en el calendario, empiezo a empacar con aproximadamente 15 días de anticipación. No siempre he sido así. Cuando tenía poco más de veinte años, solía esperar hasta el último minuto posible para empacar, y nunca había sonado tan cierto el dicho “dondequiera que vayas, ahí estás”. Porque ahí estaba yo, con fugas en mi equipaje de mano, la ropa un poco descuidada, tomando un taxi hasta el Target local para comprar ropa interior y preguntándole a mis amigos si podía tomar prestados sus lentes de sol porque, por alguna razón, los míos siempre estaban rotos o desaparecidos. Cuando soy desordenada, llevo muchas cosas conmigo; mi caos personal se siente como cargar con un compañero de viaje malhumorado y poco confiable que podría traicionarme en cualquier momento. Las gafas de sol rotas y la ropa interior que faltaba generalmente resultaba bien; la peor parte fue la decepción redundante cada vez.

Hace un par de años, después de un viaje al norte del estado en el que lloré porque odiaba toda la ropa que había empacado, decidí no volver a sentirme nunca más así. En vacaciones, puedo ser quien quiera: alguien que se pone zapatillas de deporte y sale a caminar todas las mañanas y siempre tiene el tono perfecto de lápiz labial para la cena, por ejemplo. No hay ninguna razón para ser mi yo más desordenado, y antes de mi próximo viaje, iba a convertirme en alguien que se deleitara en empacar y se garantizara un buen momento. Alguien que había cerrado la cremallera de su maleta tanto tiempo antes del despegue, que al llegar al hotel ni siquiera recordara los placeres que le esperaban dentro.

Cambiar de perspectiva lleva tiempo, al igual que hacer mandados y hacer pedidos en línea, por lo que ahora, como mujer reformada, siempre me doy al menos dos semanas para empacar. Las vacaciones nunca han sido las mismas. (Hay menos llanto, seguro). Aquí está mi plan de empaque de dos semanas que, sostengo, es la única forma de prepararme para un viaje.

DOS SEMANAS ANTES DE TU VIAJE

Para mí, el primer paso para hacer las maletas para unas vacaciones es hacerme la última pregunta existencial ¿quién soy yo?, pero con un enfoque limitado: ¿en este viaje? Comenzar dos semanas antes significa que puedo marinar esa pregunta antes de hacer una lista para empacar. Hay tantos tipos de viajes, y tantas personas como tú o yo podríamos ser. Podrías ser un divorciado que se va de vacaciones al trópico. Podrías estar recién sobrio, yendo de viaje de trabajo a Dallas. Podrías ser un artista y regresar a la casa de tus padres para lidiar con una situación familiar complicada. Podrías ser la mitad de una pareja casada, yendo a tu primer retiro de swingers en Poconos. Podrías ser alguien que escribe regularmente. Sí, siempre serás tú mismo, pero ¿quién más? ¿Cuáles son algunas cosas nuevas que quieres probar? ¿Cómo te quieres sentir?

Las respuestas a estas preguntas deberían permitir un poco de fantasía, incluso en las peores circunstancias. Hay trajes y accesorios adecuados para cada uno. Puede que tengas que comprar algo nuevo. Definitivamente necesitarás un cepillo de dientes y ropa interior, y también puedes dejarlos a un lado. Recomendaría conseguir algunas bolsas para equipaje. Empieza a hacer listas. Hacer una lista para ti puede parecer otra tarea, pero en última instancia, es un acto de amor.

Digamos que realmente necesitas viajar por alguna situación familiar emocionalmente difícil. Piensa en lo que te consolaría durante este tiempo. Tal vez sea un suéter nuevo y acogedor, o tal vez un lápiz labial rojo brillante. Podría ser un cuaderno de bocetos o tu par de pantalones deportivos favoritos. Cuando tengas cinco minutos para ti, estarás agradecido de haber tenido la previsión de cuidarte. Dos semanas te darán tiempo suficiente para probar los colores de los labios, lavar tu sudadera o pedir ese nuevo y acogedor suéter. Si necesitas dejar de pensar en esta situación por un tiempo, una estrategia de empaque de dos semanas te da espacio para hacerlo.

Para mí, la ropa siempre parece ser lo más difícil de entender, así que siempre empiezo por ahí y elijo una paleta de colores. Para un viaje reciente a México, solo empaqué tres colores: blanco, negro y varios tonos de azul. Sé que esto suena increíblemente aburrido, pero es muy útil para planificar el atuendo y mantener el “carácter”. No me visto mucho de azul en mi vida en Nueva York, pero la versión bronceada y extremadamente rubia de mí mismo en México lo uso constantemente.

Para ese viaje, una vez que me decidí por la paleta, busqué los huecos en mi armario e hice una lista de lo que aún necesitaba: un par de vestidos para las cenas, otro bañador (o dos), unos shorts. Luego, me conecté.

Las compras antes de las vacaciones pueden ser una tontería a menos que tengas parámetros estrictos. Claro, el bikini rojo de cintura alta es lindo, pero no está en la paleta. Este vestido súper rebajado es bonito, pero no llegará hasta el día de tu partida. No compliques demasiado las cosas o lo contrario a Kondo comprando demasiadas cosas nuevas. Corres el riesgo de comprar ropa que no te queda bien y debes cambiarte antes de partir. Esto solo será trabajo extra y estrés para ti. En esa nota, pruébate todo, nuevo y viejo, antes de empacarlo. Quita las etiquetas de la ropa nueva que estás guardando y lávala. Dóblalos en montones y resiste la tentación de usar algo nuevo antes de partir, no sea que se derrame algo sobre ti.

Así es, todavía te quedan unos siete días laborables y la ropa ya está apilada en una maleta. Las vacaciones se sienten más cercanas, ¿no? Esto también es parte de la atracción.

UNA SEMANA ANTES

Si viajas con frecuencia, es posible que ya tengas un kit de viaje con tus artículos de tocador y maquillaje esenciales. Saca todas estas cosas y asegúrate de que no haya botellas vacías o que goteen. ¿Necesitas obtener recipientes de tamaño viaje para tu lavado de cara? ¿Necesitas algún tipo de maquillaje especial? Esta es tu segunda lista de compras y un buen momento para reunir un botiquín de primeros auxilios de viaje para llevar en tu equipaje de mano. Advil, tiritas, una mini bruma facial Evian, una lima de uñas, lentes de contacto adicionales. Quieres tener estas cosas encima o cerca de ti en todo momento, por lo que, si tu bolso se pierde, no estás arruinada. Un pequeño recipiente Tupperware es una excelente manera de almacenar y transportar cables de carga adicionales. Tíralo también en tu equipaje de mano. ¡Sí, ahora eres la persona con cargadores extra!

Luego, piensa en artículos de comodidad diversos, como un diario, una vela de viaje, spray de lino y mascarillas, y empaquétalos en tu propia bolsa viaje separadas. Esto se sentirá como un pequeño paquete de cuidado de casa cuando lo abras. Esto también puede ser lo primero que hagas, en cuanto al empaque. Podría ayudar a establecer el tono del resto de tu viaje.

UNOS DÍAS ANTES

Aunque te has estado preparando para empacar durante más de una semana, ahora es el momento de comenzar a empacar.

Mientras doblas, toma nota mental de cómo y dónde quieres usar cada artículo. “Mi estrategia para empacar cubos es que organizo cada uno por el destino al que voy: trajes de baño en uno, y suéteres y camisetas de manga larga en otro”, dice Ally Betker, directora editorial y editora de Away, de la revista Here.

También recomiendo anotar el plan de tu atuendo para que no lo olvides cuando te enfrentes a una bolsa llena de ropa que apenas recuerdas empacar. Utilizo un diario clásico de Moleskine y escribo todo a mano, aunque he escuchado cosas buenas sobre Packr, una aplicación que ofrece sugerencias basadas en tu itinerario. Asegúrate de utilizar este tiempo para fantasear sobre cómo quieres sentirte en este viaje. ¿Cuándo encontrarás tiempo para ti? ¿Qué llevarás puesto para desayunar después de una gran noche fuera (o dentro)? Si tu viaje dura más de cinco días, regálate un poco de tiempo con él. Disfrútala. Pon música y tómate un cóctel. Esto debería ser divertido. Al menos, debería hacerte sentir superior a una versión más joven y desordenada de ti misma.

El objetivo es tener tu maleta cerrada 24 horas antes de partir hacia el aeropuerto para que puedas preocuparte por cosas como sacar la basura, encontrar tu pasaporte (¡es broma, deberías haberlo hecho hace meses!) Y, en general, no tener prisa. Sé que esto puede sonar tedioso, y entiendo que no todos tienen el tiempo, pero si puedes balancearlo incluso una vez este año, para unas grandes vacaciones (que espero que tengas), te recomiendo empacar dos semanas antes. La gloria de empacar de una manera tan lenta y meticulosa está en los detalles. No solo tienes todo lo que necesitas para cuidarte y divertirte, también tienes Bandaids y un cargador de repuesto para cuando tus amigos inevitablemente los necesiten. Es importante destacar que no serás la amiga que necesite todas las cosas.

Cuando llegas al aeropuerto con una maleta bien preparada y sin sudar a través de la camiseta porque tuviste que correr hacia la puerta después de buscar tu protector solar en el último segundo, desbloqueas los últimos y posiblemente los mejores beneficios de este método: tu viaje se siente más largo. Te sientes más descansada. Te sientes como tu mejor yo: la que tiene los zapatos adecuados para correr y el lápiz labial perfecto para la cena. ¿Y no de eso se tratan las vacaciones?

Artículo por InStyle