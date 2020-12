Nueva York abrió “The Edge”, el nuevo mirador más alto del occidente

El cielo no es el límite sino solo el comienzo para The Edge, el nuevo mirador más elevado del hemisferio occidental situado en lo alto de un rascacielos en Hudson Yards.

En el piso 100, con paredes y piso de cristal, a más de 330 metros de altura, es literalmente, lo más cerca del cielo de la gran manzana que se puede estar. Desplazó del podio al One World Trade Center -inaugurado en 2014- que, a su vez había corrido al Top of the Rock en el Rockefeller Center y al mítico mirador del Empire State que tuvo su título entre 1931 y 1971.

Desde el corazón de Hudson Yards, el barrio de moda en el West Side de Manhattan, The Edge, invita a experimentar una nueva vista panorámica de 360 grados que alcanza los barrios de Brooklyn, Queens, todo Central Park y una gran parte de New Jersey. El mirador, un área triangular de 700 m2 está rodeado de 79 paneles de cristal que forman un ángulo que permite asomarse sobre la ciudad. No es apto para personas con vértigo. Los paneles eliminan cualquier barrera visual y producen la sensación de estar volando sobre el cielo de Manhattan. Cada uno pesa 635 kilos y fueron fabricados entre Alemania e Italia. El viaje hacia la cima es breve: solo 60 segundos en ascensor.

El mirador tuvo su gran inauguración el 11 de marzo de 2020 pero tuvo que cerrar temporalmente a los pocos días a causa del comienzo del lockdown mundial a causa del Covid-19. Volvió a abrir al público el 2 de septiembre de 2020.

EL BARRIO

El mirador, parte del nuevo desarrollo inmobiliario Hudson Yards, hasta hace pocos años ocupada por fábricas, supone la culminación de este nuevo barrio, situado entre las calles 30 y 34 a orillas del río Hudson, fruto de la explosión urbanística de Nueva York.

El rascacielos, diseñado por el estudio de arquitectura KPF, es el proyecto urbanístico más lujoso de la historia de los Estados Unidos y demandó un proceso de construcción sin precedentes. Alberga un centro comercial, el centro cultural The Shed y la gran novedad de 2019, The Vessel, original y cuestionada estructura a la que algunos llamaron “la papelera gigante”, del diseñador inglés Thomas Heatherwick, oficinas en las que funcionan HBO y CNN y el mercado Little Spain, del chef José Andrés y los hermanos Adrià.

NUEVAS MEDIDAS

Para garantizar una experiencia segura y socialmente distante para todos los visitantes, The Edge ha estado trabajando en colaboración con el Sistema de Salud Mount Sinai para implementar una serie de nuevas medidas mejoradas de acuerdo con las pautas emitidas por las autoridades federales, estatales y locales que incluyen: aumento y rigurosos procedimientos de limpieza; operar con capacidad reducida; tickets programados con llegada escalonada para evitar colas y aglomeraciones; pruebas de temperatura requeridas usando escáneres térmicos que no requieren contacto; políticas de tickets flexibles; marcas en el piso a lo largo de la experiencia para ayudar a mantener una distancia adecuada entre visitantes y empleados y ascensores que funcionan con capacidades reducidas. Todos los visitantes y empleados deberán usar tapabocas.

DATOS ÚTILES

The Edge estará abierto los siete días de la semana durante todo el año. El horario actual es de 12 a 20. Las entradas están disponibles en su sitio web.

Como agradecimiento a los trabajadores de la salud, Edge ofrecerá boletos gratis a todos los paramédicos de EE. UU. Y a los empleados de hospitales, clínicas, dentales y consultorios privados de atención médica de EE. UU.

Artículo por La Nacion