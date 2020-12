Viaja tranquilo: conoce los protocolos que debes buscar en un hotel

Para sentirte seguro, conoce los protocolos que debes buscar en un hotel en esta nueva normalidad, como la certificación Safe Travels que tiene Grupo Diestra.

Después de varios meses, la pandemia mundial por Covid-19 nos ha dejado con cierto miedo hasta para viajar, por eso es de suma importancia que conozcas todos los protocolos que debes buscar en un hotel para que sientas confianza de hospedarte en esta nueva normalidad.

Luego de todas las restricciones de cuarentena y de viajes por parte del gobierno de México, los hoteles tuvieron que reabrir con nuevos estándares de limpieza, higiene y distanciamiento social, con el fin de garantizar la tranquilidad de los huéspedes.

Ante esta situación, Grupo Diestra decidió implementar los más altos estándares de seguridad e higiene en todos sus hoteles a través de la colaboración con Preverisk Group, empresa líder mundial en consultoría hotelera y en protocolos preventivos de Covid-19 (desinfección, higiene y saneamiento general), para obtener la certificación Safe Travels en todos sus hoteles.

La certificación Safe Travels es un sello de tranquilidad que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) y básicamente significa que cumple todos los protocolos de salud e higiene para garantizar a sus huéspedes seguridad para visitarlos.

¿Piensas en un viaje? Hazlo en uno de los 16 hoteles de Grupo Diestra, que están en las principales playas y ciudades de México, porque cuentan con las mejores medidas para cuidarte en esta contingencia sanitaria.

Sólo busca las marcas de Hoteles Emporio, Samba Vallarta by Emporio, Camino Real Aeropuerto CDMX y varias franquicias de Marriott International (JW Marriott, Renaissance, Marriott).

Conoce los protocolos de sanidad de Grupo Diestra:

A la llegada

Todo el personal (con cubrebocas y caretas) te recibe con toma de temperatura, tapetes sanitizantes y desinfección de todas tus maletas.

Limpieza y sanitización

En todos los hoteles hay estaciones de desinfección de manos en ubicaciones estratégicas y cada dos horas limpian y desinfectan áreas y puntos de alto contacto (high-touch).

Limpieza en habitaciones

Cuando llegas a tu habitación, la puerta tiene un sello que indica que no se ha accedido desde que se limpió a profundidad. Adentro, eliminaron elementos no esenciales de alto contacto como revistas, libros, etc.

Cuando sale cada huésped se realiza una desinfección con nebulizador y, antes de que llegue uno nuevo cambian toda la ropa de cama, incluyendo edredón, fundas de almohadas y sábanas.

Distanciamiento social

Los muebles en las áreas públicas se ordenaron bajo los nuevos estándares de distanciamiento social, mientras que en los puntos de servicio a huéspedes hay escudos de acrílico para garantizar la protección.

Alimentos y bebidas

Todos los restaurantes de los hoteles de Grupo Diestra cuentan ya con menús con códigos QR y desechables. En cuanto al personal, ellos usan caretas y cubrebocas y hacen lavado de manos cada 20 minutos.

Área de piscina, spa y gimnasio

Si buscas descanso en la alberca y spa, no te preocupes: reorganizaron todos los sillones de acuerdo con los nuevos estándares de distanciamiento social, en saunas, salas de vapor y regaderas se desinfecta todo después de cada uso. Lo mismo para el gimnasio.

Higiene y cuidados del personal

Tienen un control de entrada con medidas de higiene y prevención en todos sus empleados (lavado de manos, toma de temperatura y gel antibacterial), y mientras atienden a los huéspedes llevan el uso permanente de equipo de protección.

¿Alguien dijo viajecito? No bajes la guardia y sigue cuidándote, pero también reactivemos la economía del país. Así que, si vas a salir reserva en sus hoteles porque siguen todos los protocolos que recomiendan las autoridades y la certificación de Safe Travels.

Artículo por Cosmopolitan