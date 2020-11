Shilton no perdona a Diego

Shilton, de 71 años, aseguró al diario Daily Mail que le disgustaba que la leyenda del fútbol argentino nunca se hubiera disculpado por el primero de sus dos goles en la victoria por 2-1 en México.

Maradona, a quien Shilton describió como «el mejor jugador al que me he enfrentado», marcó dos veces más en la victoria de semifinales contra Bélgica y levantó la Copa del Mundo después de que Argentina derrotara a Alemania Occidental en la final.

«Lo que no me gusta es que nunca se disculpó», dijo Shilton. «En ningún momento dijo que había hecho trampa y que le gustaría pedir perdón», añadió.

«En su lugar, usó su frase de ‘la mano de Dios'» y «eso no estuvo bien», afirmó. «Parece que tenía grandeza, pero desgraciadamente no deportividad».

«Pero me entristece oír que murió tan joven», aseguró. «Fue sin ninguna duda el mejor jugador al que me he enfrentado y mis pensamientos están con su familia»

Reacciones

El presidente francés Emmanuel Macron rindió homenaje a Diego Maradona, muerto el miércoles a los 60 años, y dijo que este «artista», «genio», «jugador suntuoso» fue «el más grande futbolista de todos los tiempos», quien «hizo la revolución en la cancha».

«He visto a Maradona»: la prensa del mundo cubre sus primeras planas con un lazo negro y la camiseta de Argentina en homenaje este jueves a la figura de Diego Maradona, fallecido el miércoles, ensalzando su «mito, su carácter, su inmortalidad».

En Italia, el rotativo deportivo La Gazzetta dello Sport evoca en primera plana «la muerte del dios del fútbol» sobre una gran foto del astro argentino besando la Copa del Mundo con el título, en referencia a un famoso canto de los tifosi napolitanos: «Ho visto Maradona» (He visto a Maradona).

El rotativo deportivo francés L’Equipe titula a plena página «Dios ha muerto», cambiando incluso el color su logo por el azul celeste de la bandera argentina.

En la misma línea, el popular diario argentino Crónica lanzó: “AD10S”, con una foto de un Maradona de espaldas con el 10 en la camiseta albiceleste, en la cima de una enorme copa del mundo.

México no quiso ser menos y Reforma anunció «La Muerte de Dios», junto a un texto del escritor y gran aficionado al fútbol Juan Villoro.

El exfutbolista Lothar Matthäus, integrante del equipo de la República Federal Alemana (RFA) en los duelos ante Argentina en las finales de los Mundiales de 1986 y 1990, consideraba a Diego Maradona, como el «mejor rival» que tuvo en su carrera.

«Son momentos que siempre llevaré en mi corazón. Siempre era un reto enfrentarse a él. Ha estado conmigo durante la mitad de mi vida, fue mi mejor rival. Ha muerto demasiado pronto, a los 60 años. La noticia me puso muy triste», apuntó.

Para Matthäus, la noticia de la muerte de Maradona fue «un shock, aunque siempre estás un poco preparado para ella por su estilo de vida».