Selección de fútbol está completa

Tercer dia de trabajo, ya con plantel completo, cumplió la Selección Nacional de Guatemala ayer, con dos sesiones de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de la zona 15, con miras al partido de fogueo de este domingo ante su similar de Honduras.

Jesús “Chucho” López, integrante del club América de México, llegó el martes por la tarde al recinto de concentración del elenco nacional, y el arquero Ricardo Jerez, del Alianza Petrolera de la liga colombiana, lo había hecho al medio dia, y ayer los dos ya trabajaron junto al resto de convocados por el técnico Amarini Villatoro para el juego contra los catrachos.

El juego ante los hondureños, el tercero para la azul y blanco guatemalteca en el año, se realizará a las 11:00 horas en el recinto de la zona 5. A inicios de año, el elenco nacional perdió ante Panamá 2-0 en el mismo escenario; y en octubre de este año se perdió 3-0 contra México en el estadio Azteca de la capital mexicana, y se empató con Nicaragua 0-0 en Managua.

¿La probable?

-Aunque aún no hay una alineación probable en las prácticas de fútbol, empieza a trascender el once que podría usar el técnico de la selección de Guatemala, Amarini Villatoro, contra la de Honduras de acuerdo a los elementos con que cuenta, y a la separación de tres jugadores la semana anterior, Jorge Aparicio, Alejandro Galindo y el no convocado Carlos Mejía.

-También con la lesión de Marco Domínguez y la no convocatoria de Carlos Gallardo incluidas, la alineación de Guatemala podría empezar con Ricardo Jerez en el arco.

-Una línea de cuatro defensas estaría integrada por Stheven Robles, José Pinto, Gerardo Gordillo y Moisés Hernández; mientras el medio campo estaría formado por Rodrigo Saravia en la contención, con Marvin Ceballos y Rudy Barrientos de enlaces ofensivos.

-En la línea de ataque actuarían Jorge Vargas, Harim Quezada y “El Chucho” Jesús López.

-De las últimas alineaciones utilizadas por el técnico Villatoro, por supuesto, destacan la no presencia de Galindo y Aparicio, además del lesionado Domínguez, pero en especial la ausencia del defensor central Carlos Gallardo.