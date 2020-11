Selección intensifica la preparación

La Selección de Guatemala dirigida por el técnico Amarini Villatoro aceleró ayer su actividad para llegar de la mejor forma posible al juego amistoso de preparación que afrontará ante su similar de Honduras este domingo a las 11:00 horas, en el estadio Doroteo Guamuch.

Ayer martes se integraron al elenco de la azul y blanco los jugadores del club Municipal, que participaron el lunes en el juego del certamen de Apertura 2020 de Liga Nacional ante Malacateco en Malacatán, juego concluido con empate 1-1.

El domingo se presentaron los primeros jugadores a la concentración del seleccionado en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación de Fútbol en la zona 15, mientras los integrantes de Comunicaciones lo hicieron el lunes por la noche, tras el juego ganado por su equipo 4-0 a Sacachispas en el estadio Doroteo Guamuch.

El primer entrenamiento de los convocados se realizó el lunes por la tarde en el complejo de la zona 15.

Ayer se reunían con el colectivo jugadores que militan en el extranjero como Ricardo Jerez, arquero del Alianza Petrolera de Colombia, y Antonio de Jesús “El Chucho” López, que milita en el América de México.

Como lo dijo elperiódico el martes, los mediocampistas y atacantes Nicholas Ritmeyer, del Charleston, y Darwin Lom, del Chatanooga, ambos clubes de Estados Unidos, ya estan en el pais desde el microciclo de trabajo de la semana anterior, y participaron de las prácticas de lunes y martes.

La presión hay que aprovecharla

Para Kervin García, por primera vez en Selección Nacional de Guatemala, el que se cuestione los últimos resultados debe impulsar a ser mejores: y Honduras lo verá…

El defensor Kervin García, integrante del Antigua GFC después de brillar con el Deportivo Iztapa en el torneo Clausura 2020, es de los nuevos jugadores convocados a la Selección Nacional de Guatemala, esta vez para el microciclo de preparación que culmina con el partido amistoso ante la representación de Honduras.

“La noticia me llegó primero por redes sociales”, cuenta el voluntarioso marcador central. “Después ya se me notificó, y recibí muchas felicitaciones de familiares y amistades”.

Marcador central

Uitilizado en su equipo como marcador o lateral, Kervin García habla de su posición en el campo. “Cómodo me siento como central, pero en línea de tres me han usado de marcador ya sea por izquierda o por derecha, y me adapto a las dos funciones”, dice con gran disposición.

“Juego con garra, con gana y entrega, esa es mi característica”, contesta Kervin cuando se le cuestiona por su mayor virtud como futbolista. “Siemrpe lo he dicho, la actitud dentro del campo es algo que no se puede negociar, y siempre verán esfuerzo de mi parte”.

Con todo

A las puertas del enfrentamiento ante los catrachos, Kervin no lo duda: hay que dar el máximo. “La presión siempre está. La cuestión es cómo la manejamos, y te puedo decir que la hemos manejado de forma serena pero sin acomodarnos. La presión debemos aprovecharla y afrontarla de una forma constructiva: que nos impulse a ser mejores dentro del terreno de juego”, expresa Kervin.

La nómina

Guatemala

Arqueros: Ricardo Jerez (Alianza Petrolera, Colombia), Kevin Moscoso (Cobán), Victor Ayala (Antigua).

Defensas: Stheven Robles (Comunicaciones), José Pinto (Comunicaciones), Gerardo Gordillo (Comunicaciones), Luis de León (Municipal), Nicholas Rittmeyer (Charleston, USA), Kervin García (Antigua), Moisés Hernández (Antigua), Sixto Betancourt (Malacateco).

Mediocampistas: Rodrigo Saravia (Comunicaciones), José Márquez (Guastatoya), Rudy Barrientos (Municipal), José Ruiz (Antigua), Cristian Guerra (Iztapa), Aldayr Regalado (Sacachispas), Yeltsin Alvarez (Cobán), Jairo Arreola (Antigua).

Delanteros: Marvin Ceballos (Guastatoya), Darwin Lom (Chatanooga), Antonio de Jesús López (América, México), Christopher Ramírez (Sanarate), Jorge Vargas (Guastatoya), Luis Martínez (Guastatoya), Harim Quezada (Cobán).