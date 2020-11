Valentino Rossi queda habilitado

El piloto italiano, de 41 años y siete veces campeón del mundo, se había perdido los dos últimos grandes premios tras haber dado positivo al coronavirus.

El jueves pasó una nueva prueba en Italia, que resultó negativa, y otra más este viernes en el circuito de Cheste, en Valencia, que confirmó que Rossi había superado la enfermedad, lo que le permite poder correr en Valencia.

No obstante, al no haber obtenido el negativo antes, Rossi no pudo tomar parte este viernes en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Europa, que se correrá el domingo en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, en Valencia (este de España).

El italiano fue sustituido este viernes por el norteamericano Garrett Gerloff, pero el sábado ya podrá participar en la tercera y última sesión de entrenamientos libres y en la calificación.

Rossi es actualmente 15º en la clasificación del Mundial de MotoGP a falta de tres carreras para el final.