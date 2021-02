Babymoon: 5 razones para hacer un viaje con tu pareja durante el embarazo

En los últimos años son tendencia esos viajes o escapadas que realizan las parejas antes del nacimiento del bebé. El babymoon es la oportunidad de conectarte con el amor de tu vida antes de subirte a la caótica pero hermosa montaña rusa, el nacimiento y crianza de tu bebé.

¿Qué es un babymoon?

El término “babymoon” no es más que un juego de palabras del famoso “honeymoon”, la luna de miel que toman los recién casados posterior a la celebración de su boda. Por lo tanto, un babymoon es una luna de miel que toma la pareja antes de la llegada del bebé.

Aunque esto es más común en el primer embarazo, que es cuando más se siente el cambio en la pareja por el nacimiento del bebé, también puede hacerse en embarazos posteriores. La idea, es que ambos tengan una oportunidad de pasar tiempo juntos antes de todos los grandes cambios que se acercan.

Razones para tener un babymoon

Conectarte con tu pareja

Este viaje es la oportunidad perfecta para disfrutar el tiempo juntos, antes de que la dinámica de pareja inevitablemente se vea transformada por la paternidad. Por supuesto que ya volverán las citas románticas y el tiempo a solas, pero no por algunos meses (o incluso años). Viajar juntos puede ser un atractivo para el amor… y por qué no, también para el erotismo.

Descansar de tantos preparativos

Seguramente a esta altura estés cansada de las citas médicas, de los controles, de las largas listas pendientes y de los consejos de las futuras abuelas. Ir de viaje es la manera de relajarse y que el embarazo quede, por unos días, como un paréntesis. Y así poder reconectarte y disfrutarlo.

Dormir y comer libremente

Los viajes que las agencias de turismo ofrecen a las parejas embarazadas están enfocados en el placer y disfrutar. Además de increíbles paisajes y eventos culturales, te esperan días de dormir en cómodas habitaciones del hotel, de dejarte consentir y poder saborear deliciosos manjares a gusto sin sentirte juzgada.

No preocuparte tanto por el dinero

Ya sabes que un bebé implica muchos gastos, pero hasta el momento en que nace no te das cuenta cuánto cambia la economía familiar. Es posible que por algunos años no puedas permitirte un viaje costoso, así que mejor aprovechar ahora y disfrutar el momento. No permitas que la culpa te inunde: es tu dinero y de nadie más… por ahora.

Reflexionar y compartir sueños

Un babymoon ofrece la perfecta oportunidad para pensar con una sonrisa en nuestra futura familia, intercambiar nombres de bebé proyectos sobre la crianza y conversar sobre los planes que tienen juntos. Las fotografías del viaje con la pancita de embarazo serán con seguridad las primeras del álbum familiar del bebé, pues él también de alguna manera forma parte de ese viaje tan especial.

Después de todo, realizar un babymoon antes de la llegada de tu bebé es una manera de relajante y divertida de conmemorar tu embarazo, y de realizar un último viaje tranquilo, antes de todos los próximos viajes en familia que tendrán.