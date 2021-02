No quiero más hijos… pero me siento culpable

En la actualidad, es muy común que muchas mamás ya no sientan el deseo de tener más hijos. Y este sentimiento es aún más común en jóvenes de las nuevas generaciones. Aunque muchas veces, no pueden evitar sentirse culpables.

Culpables, en gran medida, porque la gente en general opina y les mete ideas en la cabeza acerca de que tener un hijo único es perjudicial para el niño.

Las razones para tener solo un hijo son muy variadas, por ejemplo:

Se sienten ya muy mayores para tener un bebé de nuevo

Tuvieron problemas de salud en el embarazo anterior

El hijo que ya tienen tiene problemas de salud

No tienen pareja, o el papá de su hijo no es buen padre

Su situación financiera no es la mejor para tener más gastos

No creen poder con más trabajo o responsabilidad

Sin embargo, a esas madres les dicen frecuentemente que, de alguna manera sus hijos podrían tener una mejor vida su tuvieran hermanos.

Las preocupaciones giran en toro a que de niños vivirán solos, rodeados solo por adultos, no aprenderán a compartir, no disfrutarán del compañerismo. Y la angustia mayor es: ¿qué pasará cuando su padre o yo no estemos? ¿se quedará solo en el mundo, sin familia?

Pero los niños que son hijos únicos no tienen por qué ser niños “solitarios”, si tienen la fortuna de tener primos de la edad, ellos pueden crecer juntos como hermanos y también sucede en el caso de los amiguitos escolares. Mucha gente que no tiene grandes cantidades de familia de sangre las va haciendo a lo largo de la vida, y esas relaciones son a veces mucho más fuertes y duraderas que las de sangre.

Porque tener varios hijos no es garantía de que se van a querer toda la vida, de que se van a llevar bien y frecuentar o de que incluso se harán compañía cuando los padres no estén.

Por eso ¿cuál es el número ideal de hijos? La mayoría de las mamás concluyen que el número ideal es el que sea fácil para cada familia.

Para algunas familias muy organizadas y amantes del alboroto, una familia de 4 hijos les parecerá lo ideal… otros con tener el par de niños se sienten realizados y muchos más son felices solo con un hijo y es injusto que la sociedad les haga sentir que están condenando a su hijo a una vida en solitario, además ¡no son ellos quienes lo van a criar! ¿no es cierto?

Así que si decidiste tener solo un hijo ¡a disfrutarlo al máximo que la vida es hoy!