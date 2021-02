Polly Ralda hace historia en el mar

A los 13 años Polly Ralda descubrió su pasión por el surf. Empezó a practicarlo en Escuintla. Pero, pronto se dio cuenta que el tamaño de las olas de las playas guatemaltecas no era suficiente para cumplir sus sueños.

“En Guatemala hay muchos lugares para surfear, pero las olas no son grandes. Competía, pero con tabla corta y esa no es mi especialidad”, afirma. En cierta ocasión, junto a sus amigos surfistas veían en la televisión las competencias en olas gigantes. Alguien preguntó: “¿se animarían a surfear en esas olas?” y la única que respondió “¡claro que sí!”, fue ella. Para entonces ya estaba convencida de su vocación.

Polly Ralda

“Yo siempre he sido una soñadora. Por eso, cuando empecé a surfear decía que algún día iba a haber un campeonato de olas grandes solo para mujeres. Y a mí me iban a invitar”, cuenta Polly. Para entonces, no existía este tipo de competencias y creía que tendría que esperar mucho tiempo para que esa ilusión se materializara.

La joven guatemalteca, hija de padre guatemalteco y madre estadounidense, no tuvo que esperar mucho. A los 21 años se mudó a Hawái, tanto para realizar sus estudios universitarios como para encontrarse con las olas gigantes que le apasionaban.

En 2016, cuando tenía 23 años le llegó una invitación que la puso en el camino para consolidar su carrera deportiva. “Se iba a realizar el primer mundial de olas grandes para mujeres”. Polly era la competidora menos experimentada de las seleccionadas. Sin embargo, su desempeño fue muy bueno y ocupó el séptimo lugar a nivel mundial, lo que la hizo destacar. Entre 2017 y 2021, Polly ha figurado en el top ten de las surfistas del mundo.

La deportista comenta que durante estos últimos años ha habido un gran avance en el deporte que practica. En la actualidad las mujeres que ganan competencias obtienen la misma cantidad de dinero que los hombres, lo cual no sucedía anteriormente. Polly es parte de un grupo de pioneras y es la primera centroamericana en surfear en olas gigantes.

Un alto en el camino

El surf, sobre todo al nivel que lo practica Polly, es un deporte que implica riesgos. Ella lo vivió en carne propia durante una competencia en México. “Tuve el peor accidente de mi vida. Fue horrible porque, primero me caí de la ola, me zafé la cadera, me disloqué la rodilla”, recuerda.

Tuvo que ser hospitalizada y someterse a una fuerte terapia. “Entendí que me estaba poniendo mucha presión”, admite. Decidió descansar de las olas gigantes por siete meses. Pero este tipo de incidentes no son nada extraño. “He tenido varios accidentes y todas mis amigas tienen un montón de cirugías. Además, al menos una vez al año hay personas que se ahogan”, señala.

Tomar conciencia del peligro, llevó a Polly a trabajar de manera diferente. “Me puse a pensar que para hacer esto, especialmente ahora que tengo una hija, debo ser lo más cuidadosa posible”. Por ello, su entrenamiento es aún más fuerte, para estar siempre en las mejores condiciones para enfrentar los riesgos.

Su preparación incluye la práctica del buceo sin tanque. Se certificó en el nivel 2 de esta especialidad, que implica ir a 100 pies debajo del agua, usando solo sus pulmones. “Eso me ha ayudado un montón para estar más segura en las olas grandes, porque yo sé que puedo estar cuatro minutos abajo del agua, sin que nada me pase”, afirma.

Además, su entrenamiento implica respiración, meditación. “Hago todos mis ejercicios de pesas y fuerza y de condición física los hago aguantando la respiración”.

En la actualidad, Polly es una de las competidoras en un campeonato virtual organizado por una marca de bebidas energéticas, que se realiza entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero. En esta justa, Polly compite con otras 23 surfistas, los resultados de esta competencia serán anunciados a principios de marzo.

Polly Ralda no se conforma con soñar. Ha convertido sus ilusiones en proyectos de vida y siempre busca superar obstáculos y materializar sus expectativas.