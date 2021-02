Estos consejos te ayudarán a manejar las finanzas con tu pareja

Las finanzas en pareja pueden un verdadero dolor de cabeza. ¿Es necesario saber cada uno lo que gana el otro? ¿Conviene tener una cuenta para los gastos comunes? Responder a estas preguntas, al principio, puede parecer irrelevante, pero al final aclarar esto resulta importante para evitar conflictos y tener una vida económica sana.

Toda pareja debe ser completamente transparentes y claras en todos los aspectos de su convivencia, también en los temas relacionados con el dinero. Es por eso que te recomendamos seguir estos consejos para evitar que el dinero sea un motivo de discusión:

Poner orden

Hacer un presupuesto es siempre el primer paso para ordenar las finanzas. En este caso si se realiza en pareja hay que cumplir con las mismas normas:

Procura que los gastos sean menores que los ingresos

Gestionar y llevar un seguimiento de las deudas para mantener un nivel adecuado

Destinar un porcentaje de los ingresos al ahorro y planificarlo en todos los horizontes. A corto, mediano y largo plazo.

Tener siempre un fondo de emergencias para imprevistos

Repartir tareas… financieras

La vida económica va paralela a la convivencia del día a día. Igual que se reparten las tareas del hogar, ¿por qué no las financieras? Conviene dejar claras cuestiones como cuánto va a aportar cada uno a la cuenta común, quien estará pendiente de que haya fondos suficientes para afrontar los gastos diarios, quién se encargará de la gestión de las inversiones que se hagan con los fondos de ambos, etc. Es muy importante aclararlo desde el principio para evitar discrepancias y no generar tensiones en la pareja.

Repetir la conversación

Tener una reunión al principio para sentar las bases financieras de la convivencia está muy bien, pero eso no significa que no haya que actualizarlas. El tiempo pasa y es natural que las condiciones vitales cambien y aparezcan nuevos objetivos de ahorro y necesidades. La pareja debería establecer nuevas estrategias y decidir juntos cómo afrontar los cambios financieros que se avecinen.

Escuchar y empatizar

Cada persona tiene su personalidad a la hora de gestionar el dinero; hay unas precavidas, propensas al gasto, ahorradoras, arriesgadas… En el caso de la pareja, es fácil que cada uno tenga su propio comportamiento financiero. Esto no tiene por qué ser un problema si no se “arrastra” al otro. Las dos personas deben ser respetuosas y escucharse mutuamente, siento empáticos y muy conscientes de la situación del otro.

Estar al día

Una vida económica tranquila pasa por tener una buena educación financiera. Estar bien informado es fundamental para tomar las mejores decisiones y si se hace en equipo, puede resultar motivador. Si a la empatía y la comprensión de la situación del otro, se le agrega la educación financiera, seguro que será mucho más fácil afrontar todo tipo de imprevistos.

Una vida en pareja difícilmente va a sobrevivir al manejo desordenado o aislado de las finanzas. Es importante que se comparta y respete todo tipo de situaciones incluyendo las económicas.