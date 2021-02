Estas son las razones por las que deberías tener más sexo mañanero

Aunque parezca extraño, en realidad es muy sencillo de comprender. Las parejas que tienen relaciones sexuales al amanecer no son las únicas beneficiadas. La buena energía fluye y las comunicaciones con los demás tienen otro carácter más amable y tranquilo.

Al despertar, el cuerpo se encuentra relajado y los hombres tienen sus niveles de testosterona arriba. Los índices de estrés no están tan alterados como en otros momentos por todas las tareas que se realizan durante el día. Entonces, parece que las condiciones son óptimas para entregarse al placer.

Estas son las principales razones por las que deberías de tener más sexo en la mañana:

Energía para todo el día

El sexo mañanero activa el metabolismo con la liberación de endorfinas. Lo mejor es que la carga energética aumenta para enfrentar los quehaceres cotidianos sin esa sensación de cansancio habitual. Como beneficio adicional, las calorías se queman con mayor rapidez.

Piel y cabello brillantes

Quienes desean ver su piel rejuvenecida deben completar sus tratamientos con sexo mañanero tres veces por semana. El estrógeno y otras hormonas encargadas del brillo de la piel suben y sus efectos son inmediatos. Verse jóvenes es una buena excusa para quedarse unos minutos más en la cama al despertar.

Previene enfermedades

Es una gran vacuna para ciertas enfermedades, por lo tanto, hay que recordar esto cuando creen que están perdiendo de sueño. Se generan más anticuerpos para combatir esos virus que aparecen por todos lados y las infecciones que provocan. La presión arterial disminuye gracias al buen flujo de la sangre, lo que es muy positivo para el corazón y el sistema cardiovascular en general. Y dado que el buen funcionamiento de un sistema es capaz de beneficiar al resto, esto se traduce en múltiples beneficios para la salud.

Incrementa el buen humor

Los estados de ánimo están ligados a una serie de hormonas que provocan alegría y una mayor tolerancia a las frustraciones. Endorfinas, oxitocina y serotonina se generan durante el sexo, lo que permite comenzar el día con el mejor humor de los últimos tiempos.

Aumenta la autoestima

El solo hecho de sentirse seductor y atractivo en ese estado somnoliento ya es un buen síntoma. El que demuestren una atracción sexual al despertar significa claramente que le gustas así. Imperfecto, natural y sin excusas. Además, tener relaciones de día implica que la vista juega un papel importante durante el acto.

Elimina dolores

Los fuertes dolores que surgen por las tensiones emocionales acumuladas se reducen con el sexo mañanero. De igual manera, es una ventaja para las mujeres cuando sienten molestias de la menstruación. Todo está totalmente conectado y una ventaja lleva a la otra.

Si todavía no has experimentado el sexo mañanero, quizás debas animarte a darle una oportunidad. El placer está garantizado, ya que los hombres tienen la testosterona al máximo en las primeras horas. ¡Y ojo! para la excitación no harán falta demasiados juegos, pues ellos siempre despiertan con una erección.

Y es así, el sexo mañanero es una verdadera inyección de salud para el organismo y la mente.