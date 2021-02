Organiza la mejor fiesta de cumpleaños para tu hijo

Un cumpleaños es un día especial para cualquier niño. De hecho, junto con la Navidad, probablemente sea el momento más esperado para él. Así que preparar su fiesta es algo que debes hacer con mucho cariño y atención.

LOS PREPARATIVOS DE LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS

En primer lugar, debemos considerar dos opciones para la fiesta de cumpleaños. Una es hacerla en casa y la otra alquilar un lugar de celebraciones y eventos. Todo dependerá, claro está, de nuestro presupuesto y del tamaño de nuestro hogar. Una vez decidido esto, llega el momento de fijar la fecha. Es recomendable hacerlo con anticipación para que todos los padres puedan acudir junto a sus hijos tengan tiempo de organizarse. Para ello, no hay nada más original que enviarles invitaciones personalizadas en las cuales se indiquen todos estos datos.

Después toca elegir la temática de la fiesta. Piensa en aquello que más apasiona a tu hijo (piratas, payasos, dinosaurios) o pídele a él su opinión acerca de lo que le gusta y centra la decoración y el pastel en base a ese tema. Incluso puedes pedir a tus invitados que lleguen disfrazados.

SE ACERCA LA FECHA DE LA FIESTA

Haz una lista de tareas que debes hacer y de cosas que debes comprar con suficiente anticipación para que así no se te olvide nada. Globos, serpentinas o hasta la piñata, hay muchas opciones. No está de más tampoco que el niño se sienta integrado en el proceso. Al fin y al cabo, será su fiesta de cumpleaños. Cuando llegue el día antes de la fiesta, empieza a decorar y a organizarlo todo. Si ves que es demasiado para ti, no dudes en pedir ayuda a amigos y familiares. No olvides tampoco realizar una buena selección musical y de pensar en el entretenimiento de los adultos. Los más pequeños serán protagonistas, pero la fiesta no tendrá éxito sin pensar en este factor.

Tampoco te olvides de que todo lo que coloques en casa o en el lugar de celebración debe ser seguro para los más pequeños. En este sentido, ten en cuenta la edad de la mayoría de los niños que van a acudir y piensa en juegos acorde a ello. Si lo ves necesario, siempre puedes contratar los servicios de un animador.

En definitiva, siguiendo estos consejos, podrás estar seguro de organizar una fiesta de cumpleaños para tu hijo que recordará durante mucho tiempo y en la que tanto él como sus invitados se lo pasarán genial.