5 maneras de hacer que tus hijos coman verduras

Llega la hora de comer y empieza la pesadilla. ¡Tus hijos no quieren comer nada saludable! Y esta es una realidad que se repite en todas las familias; todos queremos encontrar la manera de conseguir que los niños coman verduras. Es difícil enseñarles e incluso, una vez que has conseguido, por ejemplo, que coman brócoli, puede que un día de la nada decidan que es veneno. Y de ese modo, todo tu arduo trabajo no habrá servido para nada.

Pero no sufras más, no todo está perdido. Si puedes lograr que a tus hijos les guste (o al menos acepten) un vegetal en algún momento, lo más seguro es que en un futuro regresarán a el. Sin embargo, la clave para superar este delicado problema tan conocido por todos y conseguir que los más melindrosos con la comida en general intenten probar las verduras, está en alentar a los niños a seleccionar entre una amplia variedad, de modo que siempre habrá algunas que puedan llegar a aceptar.

Te compartimos algunos consejos que pueden ayudarte a que tus hijos acepten las verduras con mayor facilidad:

Sirve porciones pequeñas

Es fácil caer en la rutina en cuanto a tu propio consumo de verduras, y también con tus hijos. Sin embargo, si deseamos que haya variedad de alimentos en su dieta debemos servirle una amplia variedad de alimentos. Y esto significa que tú también debes comer una amplia variedad de verduras.

Es más probable que los que las detestan no estén muy contentos con tanta variedad, pues controlar y no salir de lo que estás acostumbrado son las características de los niños melindrosos con la comida. Para lidiar con esto, alterna los vegetales “seguros” con otros poco familiares. También sirve nuevas verduras y las que no les gustan, hazlo en porciones más pequeñas.

Mantente firme

Aunque se trata de un consejo no muy popular, porque sinceramente, es molesto, servir verduras que sabes que no les gusta al menos unas 15 veces con la esperanza de que al final lo acepte es necesario para conseguir que tus hijos coman verduras. La persistencia puede resultar la estrategia más efectiva para lograr que los niños coman.

La clave para ser persistente sin enloquecer es abstenerse a pelear con tu hijo sobre lo que está en el plato. Mantener la calma no requiere más que un reconocimiento justo y ser sensatos con respecto a las reglas alimenticias que les comunicamos.

Cambia la forma en la que sirves las verduras

Llegando a este punto, es probable que sientas que hacer que los niños coman verduras es más un juego mentar que una tarea de la cocina propiamente, aunque lo es, pero la forma en que los sirves importa también. En primer lugar, las verduras tienen que saber bien. Puede parecer algo obvio, pero a veces, se dejan en un segundo plano y se presta más atención a las proteínas. Si no sabes que recetas hacer, considera usar un libro de recetas vegetarianas que te inspire un poco.

Cambiar la forma en que las sirves también puede ser tan simple como cortarlos con formas creativas, servirlos en smoothies, o darles jugos en cajitas. Por supuesto, la misión es lograr que eventualmente les guste comerse una ensalada, pero mientras tanto, es conveniente mostrarle lo deliciosas que pueden ser las verduras en todas sus formas.

Haz que ellos se involucren

Probablemente has escuchado que los niños son más propensos a probar una nueva comida si han ayudado a cocinarla, pero ¿sabías que también ayuda llevar a los niños al supermercado? Es muy conveniente que sean ellos mismos quienes los escojan, y que ayuden a plantar hiervas y vegetales ayuda mucho a que se acostumbren a ellos.

Sé un buen ejemplo

Lo que tú comes importa. Lo que tu hijo observe que comes tendrá un gran impacto en sus propios hábitos, especialmente si estás intentando decirle de otra forma que las verduras pueden ser deliciosas. Pero, ten presente que es posible que a tu hijo no le guste algo solo porque a ti te gusta. Todos somos diferentes, y tú estás intentando cambiar una actitud, no un amor específico hacia los vegetales.