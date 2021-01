Ideas creativas de organización para un dormitorio pequeño

Cuando vivimos en un apartamento de dimensiones relativamente modestas, es muy probable que tengamos dormitorios bastante pequeños, por lo que es importante tener la capacidad de optimizar de la mejor manera nuestro espacio.

Seguramente pensarás que un cuarto pequeño reduce tus posibilidades de decoración y distribución del espacio, pero solo necesitas poner en orden todas cosas y destinar un área para cada una de ellas. Sin duda, la primera regla para que esto funcione, es mantener siempre el orden.

Coloca gavetas en el espacio libre debajo de la cama

En las habitaciones pequeñas es difícil conseguir espacio para guardar la ropa, zapatos, bolso y demás pertenencias, por eso la mejor manera de conseguir algunas gavetas extras es colocarlas debajo de la cama. Algunos muebles ya vienen con este diseño, pero si no lo consigues así, los puedes mandar a hacer a la medida.

Utiliza el espacio de la pared para almacenamiento extra

Si no tienes espacio para colocar el armario, utiliza toda la pared para colocar diversas gavetas que ocupen el espacio del piso al techo. Lo ideal es que sean del mismo color de la pared, de este modo será un clóset casi invisible.

Busca ideas innovadoras para sustituir el armario o clóset

Para dormitorios pequeños, no es aconsejable colocar armarios grandes, debido a que ocupan mucho espacio, por eso lo mejor es que uses ideas innovadoras que brinden la posibilidad de almacenamiento. Por ejemplo, las cestas, además de ser un accesorio moderno, puedes usarlo como gavetas, también puedes hacer tu propio tendedero y colocar la ropa que no quieres que se arrugue.

Utiliza cada centímetro del espacio

Para que un cuarto pequeño se vea lindo y ordenado, debes usar muy bien cada centímetro con inteligencia. Utiliza la parte de abajo para colocar gavetas, al lado de la cama o en alguna pared que tengas disponible coloca la mayor cantidad de repisas que puedas, de este modo podrás no solo decorar sino organizar tus cosas.

Olvídate de la distribución tradicional

Sabemos que lo común es ver la cama, la mesa y el armario apenas entramos a una habitación, pero si te arriesgas a usar una distribución distinta, podrías aprovechar mucho más el espacio. Colocando la cama sobre una superficie elevada, se puede utilizar todo el espacio debajo para colocar el resto de los muebles, ya sea un armario, gavetas o un escritorio.

Dale doble función a la cabecera de la cama

Otra idea para ordenar y ahorrar espacio al mismo tiempo en una habitación reducida de espacio es darle doble funcionalidad a cualquier mueble. Por ejemplo, la cabecera de la cama no solo sirve para esa función, también puede ser usada como estantería o hasta biblioteca.

Armarios de tamaño completo

En el dormitorio de los niños es quizás donde más necesitamos espacio extra, puesto que son muchos los implementos que ellos necesitan, por eso, la mejor idea para este pequeño cuarto es colocar armarios de gran tamaño, preferiblemente que vayan del piso al techo, de esta manera aprovecharás cada centímetro de este espacio.

Las canastas serán tu mejor aliado

Para sustituir el espacio de muebles extras en la habitación, existen otras opciones como gabinetes, mesas de noche, pero sobre todo las canastas. Sí, esas que antes no se usaban más que para cargar ropa, ahora también son utilizadas como almacenamiento, pero que a la vez le dan un toque decorativo al espacio.

Una cama estilo litera, pero sin serlo

Todos sabemos que las literas, están formadas por una estructura en donde hay una cama sobre la otra, sin embargo, acá solo vamos a usar la idea, pero de manera diferente. En lugar de usar el espacio de abajo con un segundo colchón, puedes optar por convertirlo en tu armario. Así ahorrarás el espacio, tienes tu cama cómoda y seguramente te sobrará algo de espacio extra en la habitación, que puedes usar con un pequeño escritorio.

Estilo minimalista y que predomine el color blanco

Como última idea para hace que tu cuarto pequeño se vea organizado y más grande, procura que el color blanco sea el protagonista en todo el espacio, esto hará que se vea con mucha más iluminación y amplitud, puedes agregar color con otros elementos decorativos. Cuando nos referimos al estilo minimalista hablamos de colocar solo lo esencial en la habitación, ni más ni menos, recuerda que mientras menos cosas tengas, más espacio y ordenado se verá.

Estas ideas pueden ayudarte a distribuir mejor el espacio de tu habitación pequeña, pero lo más importante es que analices cuales son más funcionales para ti y tus gustos.