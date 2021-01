Mitos sobre una relación duradera: relájate, disfruta y no fuerces las cosas

Te compartimos algunos mitos sobre relaciones de pareja y cómo dejarlos atrás. No te dejes llevar por falsas expectativas que ya no caben.

Toma un respiro. Mira al horizonte. Cierra los ojos. Pensar que el “felices para siempre” es real puede significar problemas en toda relación. Sí, leíste bien. No una, no dos: ¡TODAS! Incluso las de amistad, las laborales o las de familia. Pero, bueno. Hoy nos vamos a fijar sólo en aquellas que tienen que ver con una pareja. Descubre entonces la verdad detrás de algunos conceptos erróneos (y muy comunes) sobre las relaciones; así, podrás fortalecer tu vínculo con alguien más, poco a poco. Eso o serás capaz de tomar otro tipo de decisiones igual de maduras como “romper” con alguien o establecer límites. El punto es que vivas relajada. Disfrutando. Si andas con alguien es para pasarla bien y sentir apoyo, ¿cierto? No es para que te alimentes de inseguridades, complejos y sueños de película. La vida es como debe de ser.

MITO: Las parejas felices nunca pelean

Las películas, los programas de televisión y la sociedad perpetúan el mito de que para las parejas felices, la vida siempre son rosas y sol.

Y pues no. De hecho, es saludable debatir temas. No siempre vas a estar de acuerdo con tu pareja y eso está bien. Decir la verdad sin reproches ni juicios establecerá confianza y fortalecerá su vínculo; eso sí, todos debemos aprender a ser diplomáticos y respetuosos.

MITO: Las buenas relaciones son fáciles y no requieren trabajo

Al comienzo de una relación, ambos están dando lo mejor de sí mismos. Sin embargo, con el tiempo, defectos surgen y como pareja debemos aprender a lidiar con ellos. Siempre y cuando no nos hagan daño o violenten, claro. Pero todas las relaciones requieren trabajo.

MITO: Las parejas deben tener relaciones sexuales 5 veces al mes

No existe una frecuencia correcta para el sexo. Todo el mundo tiene necesidades diferentes y todos las atendemos a ritmos distintos.

MITO: Los opuestos se atraen

La clave para una relación exitosa es complementarse en algunas cosas, pero sobre todo respetar y valorar lo que la otra persona es en singular. Jamás te involucres con alguien sólo porque es tu opuesto o “balancea” algo que tú no tienes. Tú eres tú, tu pareja es tu pareja. Con defectos, virtudes y todo lo demás. Nadie es más, nadie es menos y nadie es la mitad del otro.

MITO: Las relaciones deben ser 50/50

Dividir una línea por la mitad en un esfuerzo por crear circunstancias perfectamente “equilibradas” es difícil. Llevar la cuenta de quién hace qué cosas, introduce un aire de competitividad, de victorias y fracasos, que no tienen sentido. No es una y una. Recuerda que tú y tu pareja son un equipo y ambos deben reconocer las contribuciones del otro. No es un juego “Ahora te toca a ti”, sino de “¿Cómo lo resolvemos juntos?”.

MITO: Si me ama, sabrá lo que necesito

Lo sentimos, pero tu pareja no es un lector de mentes. Depende de ti decirle exactamente lo que necesitas y lo que esperas. En cualquier ámbito.

MITO: La felicidad para siempre existe

Todos crecemos con la historia de Cenicienta y de que el amor debería ser siempre suficiente. Que el amor lo puede todo. Que dos almas juntas simplemente se flechan y de ahí en adelante todo es dicha. Pero no. Si sigues creyendo eso, jamás asumirás la responsabilidad y la madurez necesarias para construir una verdadera relación. Debes estar lista y muy dispuesta a trabajar; se necesita esfuerzo y determinación.

MITO: Tu relación siempre será un reflejo de la de tus padres

Aunque puedes ser bastante similar a tu mamá y tu papá en muchos aspectos, la forma en que te comportas en una relación íntima puede ser muy diferente. La forma en que te relacionas con tu pareja depende de muchos factores y, aunque los ejemplos en tu vida pueden influir en algún comportamiento, no te definen.

MITO: Hacerte la difícil o criticar constantemente a tu pareja lo mantendrá a tu lado

Si haces eso, se va a ir. La honestidad es esencial, sí, pero la crítica constante puede comenzar a construir un muro entre ustedes dos. Ser abierta y sincera siempre es saludable, la necesidad compulsiva de señalar “una mejor manera” puede dificultar el crecimiento de ambos en pareja. Incluso si lo haces con buenas intenciones.

MITO: El amor se da como en las películas. Entre dos y hasta la muerte

Terrible que sigamos pensando eso. Estamos en pleno siglo XXI y nos escandaliza pensar que una pareja pueda ser lo suficientemente abierta como plantear una relación abierta, poliamorosa, swinger o cualquier otra cosa que no caiga en la monogamia. Recuerda que el punto más importante siempre es llevar la vida que te hace ser feliz y sentir plena.

Artículo por Cosmopolitan