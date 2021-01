¿Es mejor estar un tiempo sola tras una ruptura?

Estar sola después de una ruptura. Dos psicólogos nos orientan sobre la importancia de esto y las nuevas relaciones que puedan venir.

Puede ser, que esta cuestión te la hayas hecho alguna vez: ¿es bueno enlazar relaciones? Y ese escenario quizás se haya dado con tu ex, que empezó enseguida a salir con alguien, con alguna amiga que no deja de unir parejas o contigo misma que, ¿lo has hecho alguna que otra vez? Sea como fuere y tanto si lo has vivido en tu círculo como si lo has experimentado tú misma, probablemente te hayas dado cuenta de que, a la larga, no es del todo bueno. Y ojo con el énfasis en ese “a la larga”, porque al principio de cualquier relación, la dopamina, endorfinas y hormonas varias no te dejan observar la realidad con objetividad pero, ¡ay, cuando pasa el tiempo!

Si no tienes muy claro todo esto y sigues haciéndote la pregunta, hemos contactado con dos expertos para que nos den su opinión al respecto, y así despejar todas las dudas que nos surjan.

¿ES BUENO IR DE RELACIÓN EN RELACIÓN?

El psicólogo Alejandro Pereira, nos cuenta que lo que tiene que ver con enlazar relaciones, en general, no es positivo: “Terminar una relación es un proceso. Toda la relación en sí es un proceso con diferentes etapas, y la ruptura es una que necesita su tiempo de asimilación. El problema que tenemos las personas es que no nos gusta sentirnos mal, y lo que terminamos haciendo siempre es camuflar las emociones negativas. Que esto último no es del todo malo, ojo, pero si se convierte en algo constante con el objetivo de evitar enfrentarnos a la sensación que nos produce que hayamos terminado la relación, sí que es perjudicial”.

La psicóloga general sanitaria Paula Peitron, por otra parte, considera que no es lo mismo enlazar relaciones si te han dejado que si has sido tú la persona que ha roto. “No es lo mismo cuando se deja que cuando te dejan. En general, la gente tiende a pensar que es más importante estar solo cuando te dejan pero no tiene por qué, porque una persona que es dejada desde luego que tiene que procesar un duelo, pero la persona que deja aunque aparentemente parezca más fuerte, si deja a alguien para estar con otra persona, su patrón de dependencia puede ser mucho más fuerte”.

Ese patrón de dependencia del que habla, Paula lo identifica de una manera muy rápida y con una pregunta que formula, y que nos hace comprender lo importante que es estar solos algún tiempo: “por ejemplo, cuando un paciente viene a consulta por un problema y tú identificas que existe un patrón de dependencia emocional (que no suele ser el motivo de consulta como tal, sino otras consecuencias derivadas de que ese patrón exista), lo primero que haces es preguntarle por su historial de parejas. Imagina lo importante que es, de cara a encontrarnos con salud mental, todo lo que implica el hecho de estar sola entre relaciones y no buscar siempre estar con alguien. Y es que todo esto tiene relación con la autoestima, la identidad personal en todos los aspectos, la autonomía, la firmeza”.

¿QUÉ ES ESO DEL “DUELO”?

Con respecto al “duelo” del que hablaba antes, Alejandro nos explica mejor: “Yo creo que enlazar una relación con otra supone alterar el proceso de duelo, que es así como se llama. Si evitamos sentir las emociones que tocan en ese momento de ruptura, posiblemente no lo estructuremos en la mente como toca, y con el tiempo volverá a salir. ¿Qué ocurre con la mayoría de personas que empiezan una relación justo después de otra? Lo primero, que no lo hacen de una manera natural, porque empiezan muy ‘rebotados’ por lo que pasó anteriormente, traen muchos miedos. Y esto, para la otra persona con la que se va a empezar, es injusto, porque la persona que ha enlazado dos relaciones, lo único que busca en la persona siguiente es lo que la persona anterior no tenía. Esto trae muchos problemas, porque se basa o se centra sólo en ciertos aspectos de la nueva persona, y eso no es bueno para la relación”.

En este aspecto, Paula está de acuerdo con Alejandro: “Enlazar relaciones hace que no superes el duelo de pérdida, y si empiezas una relación al poco tiempo de estar con otra persona, no sanas la herida, sino que la tapas. Y en algún momento esa herida afecta de una manera u otra, y a veces proyectas en tu nueva pareja lo que no procesaste de esa pérdida. Nada es determinante, pero en estos casos, yo siempre recomiendo esperar un tiempo para estar con nosotros mismos”, concluye.

