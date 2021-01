Todo lo que necesitas saber sobre el lavado de ropa de tu bebé

Deseas usar solo los productos más seguros y naturales en la ropa de tu bebé, pero también deseas que sus prendas estén increíblemente limpias.

Es un dilema al que se enfrentan muchos padres primerizos: tienes un nuevo paquete de alegría que está produciendo una tonelada de ropa sucia, pero no estás seguro de qué productos y métodos debes utilizar para garantizar la ropa más segura y limpia para tu pequeño. El mejor enfoque es simple. Los detergentes fuertes pueden irritar la piel del recién nacido, así que usa el producto más suave posible. Ciertos jabones están hechos para dejar la tela suave y al mismo tiempo contienen algunos de esos aditivos innecesarios que pueden causar irritación; por otro lado, estos jabones también son menos alcalinos que los detergentes y, por lo tanto, no tienen propiedades limpiadoras y antimanchas tan fuertes. Entonces, ¿qué puede hacer un nuevo padre? A continuación, explora nuestros consejos de expertos para que la ropa de tu bebé esté lo más limpia y suave posible.

Cómo lavar la ropa del bebé

Evita los suavizantes de telas y los productos que contengan tintes y perfumes. También querrás estar atento a los signos de una reacción alérgica en tu bebé, incluso si estás usando jabones más suaves. Comunícate con tu médico si aparece cualquier sarpullido; la piel puede verse seca y con parches o tener pequeñas protuberancias rojas. La solución puede ser tan simple como enjuagar la ropa del bebé más a fondo, pero siempre debes estar seguro y examinar una erupción.

Antes de lavar cualquier prenda por primera vez, lee la etiqueta de cuidados. La ropa de dormir para bebés, en particular, a menudo necesita cuidados especiales porque la ley exige que sea resistente al fuego, y algunos jabones pueden dificultar la resistencia al fuego. Es posible que desees lavar la ropa del bebé por separado de la del resto de la familia, pero esto no es necesario, siempre y cuando uses el mismo jabón suave para todos. Guarda siempre la ropa de bebé limpia, ya que la suciedad tiende a atraer a las mascotas y las manchas pueden fijarse y volverse permanentes con el tiempo.

Cómo deshacerse de todo tipo de manchas

La buena noticia es que los días de las manchas de hierba y las pinturas con los dedos aún están muy lejos. Aun así, los bebés producen una cantidad sorprendente de ropa sucia y, con las manchas de bebé, la acción rápida es su mejor defensa. Primero, remoja siempre las manchas en agua fría. El agua es suficiente para eliminar muchas manchas, especialmente las ligeras como la baba y la fórmula, si las alcanzas mientras están frescas. Incluso las manchas que han tenido tiempo de cuajar se aflojarán un poco mientras se sumergen en el agua. Puedes usar un cepillo de nailon de cerdas suaves y una pequeña cantidad de jabón para limpiar suavemente una mancha, pero no frotes o correrás el riesgo de dañar la tela.

Después de intentar quitar una mancha, siempre verifica si hay restos antes de secar la ropa; si la marca permanece, tendrás que recurrir a algo más fuerte. Recuerda que la piel de los bebés es muy sensible; asegúrate de enjuagar bien la ropa después de tratar las manchas y omite los tratamientos por completo en la ropa que rozará la piel de tu bebé, como pañales de tela o camisetas.

Las proteínas pueden ser difíciles de eliminar. Esto incluye leche materna, fórmula, la mayoría de las manchas de comida y regurgitaciones. Primero sumerge en agua corriente, luego agrega un limpiador enzimático. Las enzimas del detergente atacarán la mancha, digiriendo literalmente la proteína. Si quedan rastros de la mancha, aplica una combinación de solventes (un quitamanchas para todo uso), luego lava como de costumbre. También se están probando las manchas aceitosas. Estos tipos de manchas incluyen aceite para bebés, cremas y vaselina. Si está fresco, retira el exceso y cubre el área con maicena o talco para absorber el aceite; raspar después de 10 a 15 minutos. Aplica una combinación de solventes y luego lava como de costumbre.

Los jugos de frutas y verduras, las mermeladas y las bayas pueden dejar marcas distintas en la ropa del bebé. Enjuaga con agua fría; sumerge en una mezcla individual de alcohol y agua. Si la mancha se afloja, lávala como de costumbre. Si no es así, aplica una combinación de solventes y luego lave. Para una mancha rebelde, blanquea ligeramente el área sumergiéndola en una mezcla uno a uno de vinagre blanco y agua.

Los pañales que gotean son parte del curso cuando te conviertes en padre, y lavar esta situación en particular puede ser desagradable. Ataca las manchas de diarrea de la misma manera que lo harías con una mancha de proteína anterior. Para las manchas de orina, trata previamente el área con una cucharada de amoníaco diluido en al menos una taza de agua; asegúrate de probar primero un lugar oculto para ver si la tela no destiñe. Sigue con una combinación de solventes y luego lava como de costumbre. Nunca mezcles ningún producto que contenga blanqueador clorado con amoníaco o vinagre; estas combinaciones son tóxicas.

Suministros de lavandería naturales

Si prefieres no utilizar productos químicos en la ropa del bebé, prueba estas opciones naturales sugeridas por Annie Berthold-Bond en Clean and Green. Asegúrate de enjuagar bien la ropa. Mantén estos y todos los productos domésticos fuera del alcance de los niños. El bicarbonato de sodio es un limpiador, desodorizante y suavizante de telas eficaz. Mezcla con agua para formar una pasta y úsalo en las manchas para absorber los olores, o agrégalo al agua al remojar ropa nueva para eliminar los residuos. El bórax es un mineral soluble en agua con propiedades antisépticas, antibacterianas, suavizantes de agua y blanqueadoras, hace que el jabón suave sea más efectivo (agregue 1/2 taza para lavar). También es un buen remojo del pañal.

El perborato de sodio es una alternativa natural al blanqueador de cloro que está hecho de bórax y peróxido de hidrógeno. Agrega tres cucharadas al agua de lavado para combatir las manchas. La soda de lavado también se conoce como carbonato de sodio, un mineral con fuertes propiedades limpiadoras y desengrasantes. Agrega dos cucharadas al jabón para lavar para hacerlo más efectivo o conviértalo en una pasta para quitar las manchas de grasa. El vinagre blanco también es un alimento básico de despensa naturalmente ácido que corta la grasa, ablanda el agua y puede aclarar la ropa sucia y gris. Agregue 1/4 taza para lavar.

Cuidado especial para prendas vintage

Si tienes un artículo de bebé vintage, ya sea un vestido de bautizo familiar preciado o un hermoso vestido de bebé que encontraste en una tienda de antigüedades, tendrás que adoptar un enfoque muy delicado. Antes de hacer nada, trata de determinar si la prenda es lo suficientemente resistente para lavarla. Si la tela huele a viejo y a moho, es posible que no resista la inmersión en agua. Si tienes alguna duda de que una prenda se puede lavar de forma segura, lo mejor es buscar la ayuda de un profesional.

Para lavar una prenda vintage, primero colócala sobre un trozo de red de nailon para sostener las delicadas fibras, luego sumérgela en agua fría. Elige un jabón suave. Con telas muy delicadas, no te preocupes demasiado por las pequeñas manchas, pero si la tela es resistente, puedes probar con un jabón que contenga un blanqueador seguro para el color. Esto ayudará a aclarar las marcas amarillas de la edad en la tela y aclarará las prendas blancas que no se han lavado durante décadas. Solo asegúrate de enjuagar muy bien para eliminar todo rastro de jabón. Siempre deja que la ropa vintage se seque al aire en lugar de someterla al calor de una secadora.

Artículo por Martha Stewart