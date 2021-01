Deja que tus hijos aprendan del desorden

Una amiga me dijo recientemente, después de haber tenido un accidente automovilístico que la dejó ilesa, pero la hizo reflexionar, que en medio del accidente se había dado cuenta de que necesitaba hacer listas de todos los pequeños detalles que su familia necesitaría saber si no estaba allí para cuidarlos. Su hijo necesitaba saber que su ropa de fútbol tenía que ir a la lavandería el domingo para tener lo que necesitaba para la práctica del lunes. Su hija necesitaba saber qué telas se pueden meter en la secadora y cuáles no y qué sucede cuando los suéteres de lana se cuelan en la secadora por error. Los niños deben saber cómo arreglar el inodoro cuando se atasca, restablecer el tanque de presión del agua después de un corte de energía, cambiar un fusible, preparar la cortadora de césped para el invierno y el millón de otras cosas que ella se había ocupado en lugar de una cargar a sus hijos con eso.

Le señalé que, si ella muriera en un accidente automovilístico, la ubicación de la palanca de reinicio en el tanque de agua sería la menor de las preocupaciones de su familia, pero entendí su punto. Había podido adivinar cuán paralizados e incompetentes estarían sus hijos en su ausencia. Cuando no permitimos que nuestros hijos participen en el negocio de administrar una casa, están bastante indefensos sin nosotros. Peor aún, no esperamos competencia de ellos, y cuando si dan una oportunidad a las tareas del hogar, nos precipitamos y lo arreglamos nosotros.

Nos lanzamos después de que nuestros hijos hacen sus camas y suavizan los bultos y protuberancias. Nos lanzamos después de que doblan la ropa y enderezan las toallas dobladas. De hecho, le quité la esponja a mi hijo porque estaba haciendo un desastre con la leche que se suponía que estaba limpiando. Entiendo el impulso de querer que las cosas se hagan mejor, más rápido o mejor. Pero ¿qué es más importante, que los platos estén inmaculados o que tu hijo desarrolle un sentido de propósito y orgullo porque finalmente está contribuyendo de una manera real y valiosa a la familia? ¿Que la cama está hecha sin arrugas o que tu hijo aprende a hacer de las tareas del hogar parte de su rutina diaria? Todo este arrebato y fijación hace que los niños con discapacidades emocionales, intelectuales y sociales no estén seguros de su dirección o propósito sin un adulto a mano para guiarlos.

El hecho de que tu hijo nunca haya lavado la ropa o cargado el lavavajillas no significa que no sea capaz de hacer precisamente eso. Y los niños quieren sentirse capaces. Son creativos e ingeniosos, e incluso las tareas que parecen inmanejables debido a los límites de altura o destreza se pueden realizar con la ayuda de un taburete y unas instrucciones sencillas. ¿Esos platos que pertenecen a los armarios altos sobre el mostrador? Tomó media hora, pero cuando a mi hijo menor se le asignó el lavaplatos por primera vez a los 6 o 7, arrastró una silla desde la sala de estar para llegar a los estantes. Uno por uno, guardó esos platos donde pertenecían. Cuando le pedí que “descargara el lavavajillas”, me había olvidado de los estantes altos, pero él mismo había descubierto una forma de sortear ese obstáculo. La mirada de orgullo que me dio cuando le dije: “Espera, ¿lo hiciste todo? ¿Incluso esos platos? fue absolutamente gratificante. El fracaso ha sido parte de ese proceso, por supuesto. Desde ese primer día, ha roto platos en el proceso de aprender la mejor manera de cargarlos, apilarlos y cargarlos, pero ¿a quién le importa? Cambiaría 10 platos rotos por sus sonrisas de competencia y orgullo.

Explícales a tus hijos desde una edad temprana que esperas que contribuyan al funcionamiento del hogar. Si son mayores y nunca se les ha pedido que contribuyan, se honesto. Acepta el hecho de que fallaste y has subestimado sus habilidades todo el tiempo. Establece expectativas claras y haz responsables a tus hijos cuando no cumplan con esas expectativas. Si el trabajo de tu hija es limpiar tu casa después de las comidas y enjuagar los platos antes de ponerlos en el lavavajillas, y ella se olvida, deja los platos fuera. Explícale que la comida que alguna vez se enjuagaba fácilmente se seca con el tiempo, y será mucho más difícil limpiarla cuando finalmente lo haga, pero los platos permanecerán en la mesa, esperando a que ella los limpie. Incluso si ese plato permanece en la mesa durante dos días, no lo regañes ni te muevas, y no te lances ni arregles, pero está presente y ayuda a resolver el problema. Está allí para ayudar si tu hijo no está seguro acerca de la configuración del ciclo en la lavadora o si algo sale terriblemente mal con el suavizante de telas, pero encuentra algo absorbente para hacer mientras él hace el trabajo. Si vas a espaldas de tu hijo y vuelve a hacer la tarea que acaba de terminar a su satisfacción, incluso si es después de que haya salido de la habitación, lo notará. Le dirás a través de tus acciones no solo que es incompetente, sino que terminarás el trabajo si es descuidado.

Y no hay sobornos ni recompensas de pago en efectivo; ese tipo de incentivos a corto plazo se pueden utilizar para impulsar la motivación, pero no funcionan como una estrategia a largo plazo. Cuando elogié a mi hijo por guardar esos platos en los armarios altos, no lo hacia por asumir la tarea, porque sabía que yo esperaba eso de él. Más bien, lo estaba elogiando por el esfuerzo adicional, la determinación y la perseverancia que mostró cuando se topó con un obstáculo.

Incluso los niños pequeños, con sus manos diminutas y la capacidad de atención limitada, pueden comenzar a explorar sus habilidades y competencia en las responsabilidades domésticas compartidas. Al tratar con niños más pequeños, asegúrate de dejar claras tus expectativas y que sean apropiadas para su edad. Comunica la participación familiar como un privilegio, o incluso como un juego, y los niños pequeños pueden lograr más de lo que esperas. Estos son algunos ejemplos de los tipos de tareas que los niños pequeños son capaces de aprender:

• Poner su ropa sucia en una canasta

• Vestirse con ropa que no sea demasiado complicada

• Doblar las prendas de vestir o la ropa de cama sencillas, como fundas de almohada o toallitas

• Guardar su ropa en cajones o gavetas

• Seguir instrucciones de dos o tres pasos para completar las tareas. (Toma tu cebillo de dientes, pon la pasta, cepíllate los dientes)

• Tirar la basura y el reciclaje en el lugar adecuado

• Guardar los juguetes en canastas o cajas cuando termine de jugar

• Alimentar al perro o gato

A medida que los niños se gradúan de la infancia y avanzan hacia el preescolar, comienza a enseñarles cómo manejar tareas más complicadas. Los niños de entre 3 y 5 años son grandes fanáticos de contar y clasificar, así que dales trabajos en la casa que los alienten a practicar estas habilidades mientras les inculcan responsabilidad. Pídeles que pongan cinco libros en ese estante, o que cuenten cinco naranjas y las coloquen en una bolsa en la tienda. Los niños de esta edad son perfectamente capaces de:

• Hacer su cama

• Ordenar su cuarto

• Clasificar artículos como utensilios en un cajón o calcetines en la lavandería

• Regar las plantas

• Limpiar su lugar en la mesa

• Aprender a no asustarse y llorar por los derrames. Conseguir una toalla o esponja y que limpien por sí mismos

• Preparar sus propios bocadillos

Los niños de hasta 5 años pueden comprender y aceptar las consecuencias de sus acciones (e inacción), pero solo si experimentan esas consecuencias. ¿Se olvidó de guardar su DVD favorito en su estuche después de verlo? La próxima vez que quiera ver esa película, no lo ayudes a buscarla en la pila de DVD sueltos y recuérdale por qué no puede encontrarla.

Entre las edades de 6 y 11 años, los niños deben crecer cada vez más capaces. Entienden el concepto de causa y efecto y pueden predecir que, si la ropa no va al cesto de la ropa, no se limpiará. Si el perro no se alimenta, tendrá hambre. Aprovecha este conocimiento y ayudar a los niños a ver cómo ser proactivo en la casa puede generar efectos positivos. En este punto, los niños pueden ser responsables de todo tipo de tareas domésticas, como:

• Pelar y picar verduras (enseña la seguridad de los cuchillos con anticipación y siempre usa un cuchillo afilado, que es más seguro que uno desafilado)

• Lavandería: todo, desde clasificarlo hasta guardarlo. Pon una lista en la lavadora y la secadora después de haber realizado las lecciones individuales requeridas para proporcionar recordatorios de todos los pasos

• Reemplazar el papel higiénico cuando se acabe. ¡Deja la dirección en la que gira el rollo a discreción de tu hijo!

• Poner y limpiar la mesa

• Trabajos al aire libre como rastrillar hojas y acarrear madera

• Aspirar y trapear pisos

• Ayudar a planificar y preparar listas de compras

A medida que tu hijo descubra su significado y propósito, de vez en cuando va a estropear las cosas a medida que aprende. Su contribución al hogar no es simplemente un elemento de una lista de verificación que se coloca en el refrigerador, sino un proceso, una educación. Tú sabes cómo doblar la ropa como a ti te gusta; tu hija no. Deja que lo arruine las primeras veces; dejó que su hermano se frustrara con ella porque sus pantalones están al revés y húmedos porque la secadora le torció la pierna en un nudo. Déjela descubrir por sí misma que cuando deja la ropa en la secadora durante la noche, su camisa favorita se arruga irremediablemente.

Y es importante que los niños en edad escolar planifiquen y preparen sus propios almuerzos. Necesitan sentirse decepcionados de sus propias decisiones de vez en cuando. Necesitan descubrir que cuando colocan yogurt debajo de la bolsa de hielo en lugar de encima, se aplasta y toda la bolsa del almuerzo se convierte en un lío pegajoso. Necesitan saber qué se siente al limpiar esa bolsa de almuerzo pegajosa y evitar el mismo error la próxima vez. Necesitan descubrir todos los pequeños detalles, soluciones provisionales y soluciones que ideamos para evitar el millón de pequeños desastres que invaden las obligaciones cotidianas.

A partir de los 12 años, no puedo pensar en muchas tareas del hogar más allá de sus capacidades. Los adolescentes más competentes con los que he hablado son responsables de:

• Reparaciones del hogar como pintura, reemplazo de bombillas y mantenimiento simple del automóvil

• Compras del supermercado (de acuerdo con los hábitos alimenticios los padres proporcionan listas específicas)

• Planificación y preparación de comidas más complicadas

• Cuidar y enseñar a los hermanos menores sobre sus roles en las responsabilidades del hogar

• Llevar al perro al veterinario para sus vacunas

• Limpieza de la refrigeradora

Nunca es demasiado temprano, ni demasiado tarde, para enseñar a los niños cómo contribuir y resolver problemas por sus propios medios. A pesar de todas las protestas en sentido contrario, los niños quieren desempeñar un papel útil en el éxito de su familia. Como los padres los han privado lenta pero sistemáticamente de esos roles, les debemos la paciencia y el tiempo que se necesitan para devolver ese propósito y esa responsabilidad. La contribución de tus hijos al trabajo diario de mantener una casa y dirigir una familia no solo será una bendición para la familia ahora, sino que la mayor competencia y sentido de responsabilidad de sus hijos los distinguirá de sus compañeros más mimados cuando se dirijan ir a la universidad o conseguir sus primeros trabajos. Han tenido oportunidades de fallar, de estropear y corregir sus errores, y no se dejarán desconcertar por un paso en falso aquí y allá como adultos jóvenes.

Artículo por Slate