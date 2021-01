Cómo ser un papá moderno y no morir en el intento

¿Eres o serás un papá moderno cuando llegue el momento? Esta guía te dará la clave para que, de una vez por todas, abandones el obsoleto club del patriarcado tradicional. Ser un papá moderno implica, entre otras cosas, tener nuevos panoramas y saber que el mundo está cambiando. Aquí te revelamos algunas claves definitivas.

Ser un padre moderno no es tan complicado como parece. De lo que se trata es que, además de ser un buen papá, el hombre de hoy comprenda que hay algunas convenciones arcaicas de las que tiene la obligación de prescindir y algunas actitudes nuevas que adoptar en la vida, aunque siempre existirán grandes lecciones y consejos que uno debe ejercer como padre. El especialista en psicología social y psicoterapeuta sistémico, Dr. Juan Carlos García J. quien además es Coordinador General del Centro de Atención Especializada en Consultoría y Psicoterapia de la CDMX y del Taller Nuevas Masculinidades, aportó su experiencia para elaborar este manual.

El padre moderno, es —irónicamente— vintage

El ser un papá de esta era no significa que seas un dependiente de todo lo que implica la palabra “modernidad”. Si bien, en la actualidad hay incluso piñatas virtuales (y juegos de mesa, libros para colorear y demás equivalentes digitales) es necesario que la paternidad moderna mires hacia atrás y recurras a ciertos elementos del pasado, para que el desarrollo de tus hijos sea integral. El uso de herramientas de antaño otorga recursos que fomentan la creatividad, que hacen que se valore más el arte y las cosas en sí. La actividad física REAL de igual modo ayuda (no, jugar FIFA 2020 en la consola no es hacer deporte) y si a esto se le suma el fomento a la lectura de libros impresos, a dibujar en una hoja de papel, pintar, el escuchar música como antes (enséñale tus vinilos a tu hijo y verás su reacción), serás un padre moderno que utiliza lo mejor de ambos mundos: el del ayer y el que nos tocó vivir. Y sí, también se vale que juegues videojuegos con tu hijo o hija, pero que combines ciertas actividades virtuales con el mundo real, es básico.

Un padre moderno, es amoroso incondicionalmente

Atrás quedaron los convencionalismos: un padre moderno tiene la capacidad de querer a sus hijos sin distinciones. “La paternidad tradicional hacía que los hombres evitaran mostrar sus emociones. El padre tenía que representar siempre una imagen de fortaleza y eso lo hacía distante, pero desde hace algunos años se ha demostrado que la mejor forma de que un padre tenga una relación sana con sus niños, es expresando todas sus emociones, del amor a la tristeza”, comenta el experto consultado.

El padre moderno compite con las redes sociales y la tecnología…y gana (o al menos empata)

Si bien, la palabra modernidad de algún modo va ligada con el concepto de la actualidad y la generación post-millennial asume que las redes sociales podrían fungir como una suerte de “nana virtual”, el papá moderno sabe que el contacto humano aplicado de forma equilibrada con la tecnología, es vital para construir vínculos emocionales y afectivos con sus hijos. Una conversación de sobremesa sin teléfonos celulares de por medio o la lectura de un cuento por las noches, son elementos clave de esta nueva paternidad que no prescinde de la tecnología, pero sabe encontrar un equilibrio entre la vanguardia en comunicación, y entre el contacto directo. Sí, va de nuevo: tu hijo puede tener una tablet, pero eso no te debe sustituir como una guía de carne y hueso.

Un papá moderno es divertido

Sí, un padre de hoy no debe ser tan aburrido. Y no se trata de vestirse de payaso (o de ama de llaves como Robin Williams en “Mrs. Doubtfire”), pero sí de saber sobre videojuegos, de disfrutar de ver un dibujo animado con sus hijos o de enseñar a bailar a tu pequeña hija. Si estás listo para todo eso, significa que sí puedes ser un moderno padre modelo 2020 y más allá. Y sí, un papá de hoy, sabe hacer de todo en casa y fuera de ella.

Un padre liberal

El padre moderno debe estar preparado para lidiar con un mundo no binario y ser capaz de hablar de temas tabú con sus hijos. Frente a la gran oferta de información del internet, el padre de hoy debe ser lo suficientemente liberal y de mente abierta para poder hablar y tratar todo tipo de asuntos, tanto mundanos como personales con sus hijos. Sí, el desafío generacional llegará así tengas 30 años y te sientas lo suficientemente joven (no te engañes, eres un chavorruco) para conectar con ellos.

El padre moderno es inteligente

“Si de joven fuiste un imbécil, de viejo no serás un viejo sabio, sino un viejo imbécil”, reza un dicho que seguramente no dijeron ni Confucio ni Aristóteles (de Jodorowsky o Coelho si lo creeríamos). El punto es que los papás modernos están preparados, se cultivan, no se dejan llevar por memes o noticias falsas y si están de acuerdo con una teoría conspirativa, al menos no ponen en riesgo a sus hijos no vacunándolos contra el sarampión.

El padre moderno es menos cuadrado

Antes, ciertos actos eran exclusivos de la madre y el hombre siempre debía ser fuerte y rígido frente a sus hijos. Hoy, un padre moderno siempre está a la altura de cada circunstancia y no sólo transmite cierta seriedad o rigidez (que también es necesaria como elemento de la disciplina) sino que es capaz de revelar sus emociones y de hacer ver a sus hijos que en el mundo actual no por ser hombres deben soportar más de lo necesario y nunca mostrar sus sentimientos. El padre moderno castiga, sí, pero ha desterrado el cinturón y sabe que dar nalgadas o un golpe a tiempo solo afecta a los hijos.

El respeto

El padre moderno educa a sus hijos acorde a los valores y conquistas alcanzadas por la sociedad. Evita el machismo, el racismo y promueve la igualdad de hombres y mujeres. No se trata sólo de ser cool (ni de aprenderse palabras que se ponen de vuelta de nuevo como “chévere” o LOL), sino de transmitir valores de acuerdo a los tiempos. Es decir, todo lo contrario a lo que lleva décadas haciendo Homero Simpson (checa un par de capítulos de la serie animada, y haz justo lo contrario al personaje, eso te dará puntos).

Un papá moderno, también cultiva la espiritualidad

Y esto, según el experto entrevistado, no significa que se deba pertenecer a alguna religión, pero sí que las nuevas paternidades deben elegir una forma de conectar con su espiritualidad y la de sus hijos de algún modo personal, ya que ésta es “una condición necesaria que construye una mirada optimista de los hijos hacia los padres”. Los padres modernos y los futuros papás deben entender que ejercer cierta espiritualidad al lado de sus hijos, es necesario para formar personas con valores éticos y sociales. Eso sí, todo debe ser con libertad y no con imposición alguna.

Artículo por GQ Magazine