Por qué deberías planificar un viaje con tu madre todos los años

¿Recuerdas cuando eras pequeño y uno de los mejores regalos que le podías dar a tu mamá era un talonario de cupones hecho a mano, canjeable por obsequios dulces y obviamente gratis como un masaje, desayuno en la cama o una semana de lavar los platos? Ahora puedes entender que no fue el acto real lo que fue tan especial, sino la consideración detrás de cada uno y el hecho de que normalmente te unían. Aunque ya tienes la edad suficiente para comprar cosas significativas para tu madre, sabemos que los actos reflexivos y el tiempo que pasan juntos siguen encabezando su lista de deseos. Y uno de los mejores regalos que puedes darle a tu mamá (que también resulta ser un regalo para ti) es hacer un viaje anual con ella, solo ustedes dos.

Ya sea que tengas una familia propia o amigos cercanos con los que normalmente viajas, es posible que tu madre no sea la primera persona con la que piensas en hacer un viaje, pero diríamos que debería serlo. Planear viajes anuales con tu mamá, ya sean viajes grandes de una semana al extranjero o una escapada rápida de fin de semana a la costa, es una actividad especial que ustedes dos deben apreciar. Y apostamos a que lo pasarás genial mientras lo haces. Para demostrarlo, aquí tienes seis razones por las que debes planificar un viaje anual con tu mamá.

AMBOS ESTARÁN FUERA DE SUS ZONAS DE CONFORT

A diferencia de cuando visitan las casas de los demás, nadie está automáticamente a cargo o responsable de tomar todas las decisiones cuando viajas. Tendrás que comprometerte cuando se trata de tomar decisiones de itinerario y estar abierto a lo que el otro quiere hacer. Y ambos probablemente optarán por cosas que el otro nunca ha hecho antes, algo que es menos probable que suceda con personas de tu edad. Salir de tu zona de confort no solo es una parte emocionante y gratificante de viajar, sino que también es excelente para fortalecer su relación.

APRENDERÁN MÁS UNO DEL OTRO

Hablando de su relación, viajar brinda la oportunidad perfecta para conocerse mejor como son ahora, no como la madre que los crio y no como la hija o el hijo que creció en su casa. Verás más de su verdadera personalidad y ella de la tuya. Además, tener nuevas experiencias, probar nuevas actividades y comida, definitivamente traerá temas que probablemente no hayan discutido antes, y cuando estén de vacaciones, tendrán todo el tiempo ininterrumpido para charlar del mundo.

AMBOS PODRÁN TACHAR LOS ELEMENTOS DE SU LISTA DE DESEOS

Los viajes que hagas con tu mamá pueden ser grandes (un viaje de cumpleaños histórico a Italia) o pequeños (un fin de semana en una pequeña ciudad que está a medio camino entre tus casas), de cualquier manera, seguirá siendo especial. Pero saber que puedes contar con ese viaje anual con mamá significa que puedes idear destinos que están en la lista de deseos de ambos.

PROBABLEMENTE VIAJEN BIEN JUNTOS

Sabemos que esto no será cierto para todos los hijos o hijas que viajen con su madre, pero en su mayor parte, puedes asumir que viajarán bien juntos y estarán en la misma página sobre muchas cosas. Ya sea que deseen gastar dinero en un hotel o restaurantes, o que prefieran ir de excursión o pasar el día en el spa, las prioridades de todos mientras viajan tienden a ser un poco diferentes, pero muchos de nosotros compartimos las mismas con nuestros padres (quienes probablemente primero nos mostraron cómo viajar en primer lugar). Si tú y tu mamá tienen algunos desacuerdos sobre cómo establecer un itinerario o acordar una hora para despertarse, sabes que pueden ser lo suficientemente honestos el uno con el otro como para lograr un equilibrio cómodo.

ES UNA FORMA DIVERTIDA DE PONERSE AL DÍA

A medida que la vida transcurre y las obligaciones laborales o familiares los alejan más, es bueno pasar tiempo juntos que no sea de vacaciones o compartido con otros miembros de la familia. Si no tienes la suerte de vivir a poca distancia de tu madre, poner una reunión anual en el calendario te da ese tiempo tan necesario para charlar más abiertamente sin distracciones ni obligaciones en competencia.

CREARÁS RECUERDOS ESPECIALES PARA TODA LA VIDA

Todos odiamos admitirlo, pero viajar con tu mamá no siempre será una opción. Incluso hacer un viaje juntos es una bendición que seguramente apreciarás en los años venideros. Y por todas las razones anteriores, viajar juntos los pondrá en situaciones únicas y provocará conversaciones únicas en la vida que de otro modo no hubieran tenido juntos. Las imágenes y las historias que compartirán estarán contigo para siempre, ¿y qué podría ser mejor que eso?

Artículo por Martha Stewart