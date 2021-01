Por qué debería renunciar a la idea de vivir una vida “equilibrada”

No es realista pensar que podemos mantener nuestros hábitos saludables el 100% del tiempo. Y eso está bien.

Debido a la naturaleza de mi trabajo, la gente asume que estoy sano todo el tiempo. Pero ese no es siempre el caso. Escribo para GQ, trabajo con Nike, capacito a clientes, estoy tratando de poner en marcha una organización sin fines de lucro, además de otros proyectos de consultoría. Desde finales de octubre hasta el Día de Acción de Gracias, por ejemplo, estuve trabajando como loco. Tomé algo así como 12 vuelos. Como sabemos, los viajes tienen un precio: iba de un lugar a otro y me quedaba despierto hasta tarde trabajando, lo que significaba que no hacía ejercicio, dormía o comía tan bien como me hubiera gustado.

Damos glamour al trabajo en este país, pero eso no es lo que estoy tratando de hacer aquí. Aunque me considero afortunado de tener estas oportunidades, no considero esos 12 vuelos una insignia de honor. Pero es la realidad. Habrá momentos en los que no podamos mantenernos al día con nuestros hábitos saludables. Antes de que fueran aviones, mi exceso de trabajo resultaba en hacer largos viajes en autobús o estrellarme en el sofá de un amigo. Todos hemos hecho alguna versión de esto cuando empezamos.

Un defecto de la ola actual de bienestar es que nunca reconoce esta verdad. Oímos hablar de “equilibrio” todo el tiempo. Pero algunas personas tienen que volar por todo el país todas las semanas, o no tienen dinero para gastar en buena comida, o simplemente están confundidas acerca de tener tiempo y energía sobrantes para invertir en estar “bien” después de la rutina de la vida diaria. Lo entiendo. También estoy tratando de “equilibrar” todas estas cosas. Y, a veces, simplemente no puedes.

Así que aquí hay una excepción que me ha ayudado a aceptar que hay momentos en los que no puedo hacerlo todo: hay una diferencia entre la salud y el rendimiento.

La salud es tu estado o bienestar general a largo plazo. El rendimiento, por otro lado, suele ser una explosión a corto plazo de estrés (negativo), en el que estás superando tus límites. Los atletas profesionales ayudan a resaltar la diferencia entre los dos, ya que a menudo tienen que hacer cosas por su desempeño que no son buenas para su salud. Considera un viaje largo por carretera en la NBA: los atletas a menudo juegan hasta altas horas de la noche, inmediatamente se suben a un avión, van a otra ciudad, intentan encontrar algunos lugares para dormir y luego salen y vuelven a estresar su cuerpo en una breve recuperación. Están actuando. Pero definitivamente no es saludable.

Tal vez estés pensando: sí, pero no soy un jugador de la NBA. Por supuesto. Pero todos tenemos alguna versión de una “actuación”, en la que tenemos que esforzarnos, a menudo a costa de nuestra salud. Para un estudiante, son exámenes. Para un empresario, podrían ser reuniones de directorio. Para un corredor, podría ser un maratón. En todas estas situaciones, tu cuerpo está sometido a una intensa cantidad de estrés. Pero ¿cómo puedes ser un gran estudiante si nunca tomas un examen? ¿Cómo puedes ser un gran corredor si nunca corres una carrera? Si deseas tener éxito o desempeñarte a un alto nivel en cualquier campo, debes superar sus límites. Tuve la suerte de poder entrenar y trabajar con Virgil Abloh, el director artístico de Louis Vuitton y genio creativo detrás de Off-White. Se toma en serio su bienestar. Pero lo he visto salir de una fiesta a altas horas de la noche para ir al estudio a trabajar. No llegó a ser uno de los diseñadores más exitosos del planeta estando equilibrado todo el tiempo.

Donde la mayoría de nosotros nos equivocamos es al pensar que estos estiramientos pueden continuar indefinidamente, no pueden, o de lo contrario estaremos crónicamente fatigados; incluso los atletas profesionales tienen una temporada baja, cuando el período estresante finalmente termina, simplemente no podemos hacer nada. De hecho, cuando nuestro desempeño termina, es cuando invertir en nuestra salud se vuelve más importante.

Por eso no soy un gran admirador de las resoluciones de Año Nuevo. El final del año a menudo proporciona un período de tiempo en el que el trabajo se lentifica y muchos de nosotros podemos tomarnos un tiempo para cuidarnos. Podemos comer bien, hacer más ejercicio y dormir mejor. Pero, debido a las resoluciones, muchos de nosotros simplemente posponemos eso hasta el nuevo año, cuando prometemos ser mejores. ¡Y entiendo por qué! Estamos sobrecargados de trabajo en Estados Unidos. Entonces el ocio se convierte en narcótico. Usamos este período para retirarnos y complacernos. ¿El problema? Cuando llega el año nuevo, intentamos equilibrar nuestro cuidado personal con todas las demás tonterías que nos arroja el año nuevo, y luego estamos aún más cansados y estresados.

Necesitamos invertir en nuestra salud en el tiempo de inactividad antes de eso, para poder lidiar con los tramos de comportamiento no saludable que finalmente vendrán. Porque vendrán. No podemos evitar las responsabilidades, los deberes o el estrés de la vida cotidiana. Pero eso está bien. Deberíamos, y podemos, estar equipados para lidiar con eso.

Por ejemplo, entreno a algunos clientes para que corran maratones. Pero para organizarnos para eso, las primeras dos a cuatro semanas tenemos una fase de preparación. Ni siquiera me preocupa tu tiempo. Solo estoy haciendo que tu cuerpo se sienta cómodo para lo que hará en el futuro. No puedo pedirte que corras si no puedes abrazar tu rodilla contra tu pecho. Pero luego, con el tiempo, comenzamos a acelerar y, eventualmente, vas a hacer algo que no es bueno para tu salud: correr 42 km. Pero te has preparado para este breve período de comportamiento poco saludable. Estarás bien porque has invertido en tu salud antes del maratón. Es como salir bajo la lluvia: no puedes evitar el agua si quieres salir, pero si tienes una buena chaqueta, estarás bien.

Bueno, la vida es similar al deporte en ese sentido. Podemos observar la forma en que los atletas entrenan para el rendimiento y aplicarlo a nuestras propias vidas, ya sea para un viaje de negocios prolongado o una presentación crucial. Es una filosofía que ayuda a evitar que las circunstancias externas nos abrumen. Habrá períodos de tiempo en los que nos esforzaremos demasiado. Va a llover. Pero si nos cuidamos, no perderemos nuestra salud en general. De hecho, volveremos aún más fuertes, porque hemos superado nuestros límites. Hemos creado una nueva normalidad.

Es este tira y afloja entre los períodos de rendimiento y los períodos de salud lo que nos permite mejorar con el tiempo. A veces tenemos que quedarnos en la oficina hasta tarde, o experimentar días seguidos de beber demasiada cafeína y abarrotarnos para los exámenes, o tomar 12 vuelos en un mes (y beber demasiadas copas de vino). Está bien, siempre y cuando invirtamos en nuestra salud cuando termine ese período de rendimiento y restablezcamos el equilibrio, preparándonos para el siguiente tramo en el que seremos evaluados.

Un cuerpo que está realmente “bien” no es uno que nunca experimente estrés. Es uno que está equipado para lidiar con ello, que puede decir: “Está bien, puedo soportar eso por lo que estás a punto de hacerme pasar”.

Artículo por GQ Magazine