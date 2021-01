He aquí el por qué tu nariz siempre se congestiona por la noche

Finalmente, después de un largo día de luchar contra la congestión nasal, debido a un resfriado, un virus o alergias, puedes irte a la cama. Y tu nariz tapada empeora.

Hay una razón para eso, y también hay algunas buenas formas de eliminar la congestión nasal por la noche.

Por qué se te tapa la nariz por la noche

Cuando se trata de nariz y mocos, la gravedad es tu amiga. Cuando estás despierto durante el día, incluso si tienes un resfriado, la mucosidad se escurre y sale por la nariz.

Pero cuando te metes en la cama, no tienes la ventaja de la gravedad. “Cuando estás boca arriba, la congestión se atasca”, explica Lakiea Wright, alergóloga del Brigham and Women’s Hospital. Lo que lo empeora aún más, dice, es que cuando tienes alergias o un resfriado, los químicos inflamatorios que ayudan a combatir los microbios o irritantes en la nariz también se atascan allí. “Es como un embotellamiento”, dice.

Para aclararlo y poder respirar fácilmente nuevamente, es útil saber si lo que está causando la congestión son las alergias o un resfriado (aquí se explica cómo resolverlo). Entonces, puedes tomar los pasos correctos y los medicamentos adecuados para el trabajo. No tiene sentido sacar un mazo si lo que realmente necesitas es una lijadora de banda, por así decirlo.

Si tu congestión nocturna se debe a alergias

Si tienes alergias, la noche puede ser especialmente complicada para tu nariz. “Por la noche, tus mastocitos pueden estar muy activos y pueden comenzar a disparar histamina por la noche”, dice la Dra. Wright, ese es un intento de tu cuerpo para ayudarte a deshacerse de un alérgeno. Pero también pueden contribuir al moco y contribuir al atasco de tráfico que ya está sucediendo.

Cuida tus alergias, por supuesto, y tu nariz no debería estar tan tapada por la noche. El primer paso, por supuesto, es contactar a un médico y averiguar exactamente a qué eres alérgico. Entonces tú puedes:

Controla tu exposición a ese alérgeno tanto como sea posible. Entonces, si se trata de ciertos tipos de polen, querrás mantener las ventanas cerradas cuando esté en todas partes y asegurarte de ducharte y cambiarte cuando vengas del exterior, cuando esos árboles, flores y pastos estén en plena floración. “Quieres hacer todo lo que puedas para remediar tu entorno”, dice la Dra. Wright.

Considera los medicamentos de venta libre. Al controlar la alergia con medicamentos para la alergia, es posible que puedas eliminar la congestión nocturna. Es posible que necesites un medicamento antihistamínico, o tal vez desees un esteroide nasal. Solo ten en cuenta que los esteroides nasales pueden tardar unos días o una semana en darse cuenta de que están funcionando. Algunas personas pueden terminar con ambos medicamentos, dice la Dra. Wright.

Si tu congestión nocturna se debe a resfriados o gripe

Cuando estás enfermo, los vasos sanguíneos de la nariz se abren más de lo habitual y los descongestionantes los contraen, explica Crystal Zhou, profesora asistente en el departamento de Farmacia Clínica de la Facultad de Farmacia de UCSF.

El problema es, explica, “estos medicamentos no son específicos de los conductos nasales. Tienen la capacidad de disminuir el tamaño de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo y eso puede causar presión arterial alta”. Por lo tanto, los descongestionantes pueden ser riesgosos si tienes una enfermedad cardiovascular subyacente. De modo que, tiene sentido intentar comenzar a domesticar una nariz tapada por la noche de una manera no sistémica primero.

Métodos de alivio nasal sin pastillas

Eleva tu cabeza. Incluso apoyarse en unas cuantas almohadas puede marcar la diferencia.

Hidratar. “Los pacientes me preguntan ‘si tengo más líquido en la nariz, ¿por qué debería beber más agua?’ Pero el líquido en sus conductos está en forma de moco, y si puedes pensar en beber más agua, ayudará a aclarar “, dice Zhou.

Prueba los aerosoles nasales salinos. Los aerosoles salinos, como el aerosol nasal Ocean, tienen propiedades antiinflamatorias. Rocíalos en tu nariz varias veces al día y antes de acostarte, y parte de esa congestión puede desaparecer. “Funciona muy bien para algunas personas”, dice Zhou, pero no para otros.

Considera un enjuague nasal. Eso significa una olla neti o un enjuague nasal con solución salina que viene en una botella exprimible. Mientras que un aerosol como Ocean está muy localizado, dice Zhou, “los enjuagues nasales salinos ayudan a despejar todo el conducto nasal”. Además, explica, “el sodio está un poco más concentrado que en los tejidos, por lo que puede extraer más líquido”. Es decir, las cosas que te hacen sentir tan miserable.

Si quieres un descongestionante

Si no tienes problemas de salud subyacentes que le impidan un descongestionante, aquí te mostramos como dejar de sentirse tan aturdido en el pasillo de los remedios para el resfriado.

Debes saber que existen dos tipos de descongestionantes de venta libre, y ambos contraen los vasos sanguíneos, dice Zhou.

La pseudoefedrina es de venta libre, pero los farmacéuticos deben mantenerla detrás del mostrador y anotar su compra (se pueden usar grandes cantidades para fabricar metanfetamina cristalina). “No solo contrae los vasos sanguíneos, sino que también actúa en los pulmones para ayudar a abrirlos. Tiene dos mecanismos de acción que te ayudan a respirar mejor”, dice.

La fenilefrina, el otro tipo principal de descongestionante que puedes simplemente sacar del estante, no tiene esa acción pulmonar.

El problema con estos por la noche es que son estimulantes. Entonces, para las formulaciones “PM” o “nocturnas”, las compañías farmacéuticas agregan algo a los medicamentos que te ayudan a dormir. Si no te gustan o no necesitas esas adiciones sedantes, hay un truco que puedes probar con medicamentos durante el día, dice Zhou. Intenta tomar una formulación de 12 horas aproximadamente 11 o 12 horas antes de que desees dormir. Puede evitar que tu nariz se bloquee el tiempo suficiente para dormir y, con suerte, una nariz tapada no te despertará en medio de la noche.

¿Qué pasa con los productos combinados? ¿Esos medicamentos para el resfriado con algo para la tos, el dolor de cabeza y la congestión? “Me gustan los productos combinados si realmente necesitas todos los ingredientes”, dice Zhou. Pero, en general, cuando se trata de medicamentos para el resfriado, más no es mejor. Obten solo los ingredientes que necesitas para respirar mejor.

Artículo por Men´s Health