Cómo convertir la pérdida de tu empleo en una oportunidad

“Acabo de perder mi trabajo y no hice nada malo”. Podía escuchar la indignación en la voz de Keith mientras flotaba junto al sillón en el que estaba demasiado agitado para sentarse.

“Mi jefe es un idiota”, me dijo. “Simplemente no trató de entender lo valioso que soy para el negocio. Incluso dijo que tenía un problema de actitud. ¡Yo, de todas las personas! “

Keith había sido administrador de activos senior en un banco internacional durante casi cinco años. Su ira era tan poderosa que inundó su tristeza, miedo y vergüenza. Perder nuestro trabajo es difícil porque nos hace enfrentar preguntas difíciles. ¿Conseguiré otro trabajo? ¿Puedo pagar las facturas? ¿Qué pensarán mis amigos? ¿Cómo llenaré mi tiempo? ¿Fue culpa mía?

En su libro Mindset: The New Psychology Of Success, la psicóloga Dra. Carol Dweck ofrece un modelo útil para superar reveses como perder nuestro trabajo, mostrándonos cómo podemos crecer a través de la adversidad. Hacemos esto, dice la Dra. Dweck, desarrollando una mentalidad flexible. En lugar de ver los problemas como, bueno, problemas, deberíamos replantearlos como oportunidades. Y, al reconocer el papel que desempeñamos en ellos, podemos comportarnos de manera diferente si vuelve a surgir una situación similar.

Sentí que las ideas de la Dra. Dweck serían útiles para Keith porque su decepción por perder su trabajo lo mantenía en lo que ella llama una mentalidad fija. Esto le impedía ver su propia responsabilidad por su despido.

Keith se apresuró a atribuirse el mérito de sus éxitos laborales, pero estaba dispuesto a culpar a los demás cuando las cosas iban mal. Los psicólogos sociales llaman a este sesgo egoísta, que protege nuestra autoestima y al mismo tiempo limita nuestras oportunidades de aprender y crecer.

Fue difícil para Keith mirar más allá de culpar a su antiguo jefe por lo que salió mal. Esto significaba que no podía reconocer la verdadera razón por la que fue despedido: la falta de habilidades de comunicación y la baja moral de su equipo.

Durante los meses que trabajamos juntos, estas dolorosas verdades se fueron aclarando poco a poco para Keith cuando comenzó a asumir cierta responsabilidad por lo que le había sucedido y cambió hacia una mentalidad más flexible. En una sesión memorable, Keith dijo: “Ahora puedo ver que podría haber sido mucho mejor al decirle a mi equipo lo que esperaba de ellos y dejar que vinieran a mí con problemas”. Nos sonreímos el uno al otro, reconociendo cuán diferente era la perspectiva que Keith había comparado ahora con la rabia nacida de su orgullo herido en nuestras primeras sesiones.

“Me había olvidado por completo de hacer cosas con el abuelo”, dijo Keith mientras abría los ojos. “Fue muy divertido. También fue un maestro brillante. Dios, lo extraño “. Keith me dijo que no había ganado nada en años. Todavía estamos averiguando adónde podría llevar esto a Keith, pero, por ahora, mientras planea su próximo movimiento profesional, ya no tiene dificultades para ocupar su tiempo. Se inscribió en un curso de carpintería más tarde ese día.

Artículo por Mr. Porter