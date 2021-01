¿Cuándo es el mejor momento para hacer ejercicio? Esto es lo que dice la ciencia

Es un debate que nunca parece resolverse: ¿Cuándo es el mejor momento para hacer ejercicio? ¿Es más probable que experimentes los beneficios del ejercicio si lo haces por la mañana, por la tarde o después de la puesta del sol?

La investigación es ciertamente mixta. Pero Lara Carlson, profesora asociada de ciencia del ejercicio aplicada en la Universidad de Nueva Inglaterra dice que muchos estudios favorecen a la mañana. “Hay investigaciones que han analizado a las personas que hacen ejercicio por la mañana en lugar de por la tarde, y aquellos que hacen ejercicio por la mañana tienen una presión arterial más baja durante el día y duermen mejor”, dice.

Dicho esto, otra investigación sugiere que las personas pueden tener más poder y fuerza durante los entrenamientos vespertinos. Un estudio publicado en el Journal Of Sports Sciences encontró que entre las 4 y las 8 p.m. la fuerza de agarre, el salto vertical e incluso los tiempos de reacción de los participantes fueron mejores en comparación con otros momentos del día.

Pero cuando realmente se trata de eso, la respuesta es bastante simple: el mejor momento para hacer ejercicio es siempre que puedas hacerlo. Experimentarás los efectos placenteros del ejercicio independientemente de si prefieres la mañana o la noche, y existen ventajas científicas para ambos. La clave es hacer que funcione para ti.

Si necesitas un poco de ayuda para decidir, aquí están las ventajas que justifican el ejercicio por la mañana o por la noche, además de consejos de mujeres reales sobre cómo hacerlo.

Primero, veamos los beneficios de hacer ejercicio por la mañana, respaldados por científicos y expertos.

Definitivamente hay ventajas para sudar por la mañana. “Los que hacen ejercicio matutino tienden a tener una mejor adherencia a largo plazo”, dice Stephen Ball, profesor de fisiología y nutrición del ejercicio en la Universidad de Missouri. “La vida generalmente no se interpone tanto en este momento”.

Comenzar con una elección saludable también puede tener un efecto de bola de nieve a lo largo del día. ¿Tu hogar está demasiado agitado para ir al gimnasio temprano en la mañana? Configura tu alarma solo 10 o 15 minutos antes y haz algunos estiramientos simples o movimientos de peso corporal junto a tu cama.

Si la pérdida de peso o el control del peso es parte de tus objetivos de acondicionamiento físico, también debes considerar completar tus entrenamientos por la mañana. El ejercicio matutino, específicamente el ejercicio aeróbico de intensidad moderada a alta (es decir, cardio), fue más efectivo en el control del apetito, la ingesta de calorías y la pérdida de peso que un programa de entrenamiento nocturno, según un pequeño estudio publicado en el Journal of Clinical Obesity. Es más: las mujeres que hacen ejercicio por la mañana, en comparación con las que llevan sus entrenamientos en la tarde, experimentan mayores niveles de saciedad que también conducen a un mejor control del apetito, según una investigación publicada en el Journal of Asian Medicine.

Los estudios también han relacionado el ejercicio por la mañana con una mayor pérdida de peso. Las participantes que empezaron a sudar poco después de despertarse perdieron más peso que las que hicieron la misma cantidad de ejercicio más tarde en un estudio publicado en el International Journal of Obesity.

Incluso si la pérdida de peso no es tu objetivo, hacer ejercicio por la mañana tiene otros beneficios que vale la pena poner la alarma un poco antes para cosechar. Las mujeres que hacen ejercicio por la mañana, en promedio, tienden a realizar unos 20 minutos más de actividad física que las que hacen ejercicio por la noche, según un estudio reciente publicado en el Scandinavian Journal of Medicine and Sports.

Entonces, ¿cómo se compara eso con los beneficios respaldados por la ciencia de los ejercicios que se realizan en la tarde o en la noche?

En primer lugar, puedes utilizar el impulso de tu entrenamiento de la tarde o la noche para impulsar un mejor descanso, literalmente. Aunque los efectos del sueño sobre el ejercicio se han cuestionado durante mucho tiempo, algunos estudios apuntan al hecho de que el ejercicio en realidad puede mejorar el sueño. Un estudio publicado en el European Journal of Applied Physiology en realidad encontró que el ejercicio de alta intensidad temprano por la noche no interrumpió el sueño en los corredores de resistencia y, de hecho, lo mejoró. Y si temes que el ejercicio te exalte demasiado como para relajarte, otro estudio publicado en el Journal of Sleep Research encontró que el ejercicio vigoroso en realidad no influye en la calidad de tu sueño.

Algo más que puede inducirte a hacer ejercicio por la noche: mejor rendimiento. Los atletas a nivel de competencia encontraron que podían desempeñarse mejor después de despertarse, según un estudio publicado en el Journal of Current Biology. (Algunos, no alcanzaron sus niveles máximos de rendimiento hasta 11 horas después).

Y hay más buenas noticias sobre el ejercicio nocturno. La combinación de entrenamiento de fuerza y resistencia por la noche puede conducir a mayores ganancias en la masa muscular, según un estudio publicado en el Journal of Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. Pero hay una trampa: los participantes del estudio solo vieron estos resultados cuando su entrenamiento excedió las 12 semanas, lo que significa que la consistencia es clave, lo cual es cierto acerca de ver ganancias reales sin importar a qué hora del día tiendes a hacer ejercicio.

Conclusión: No hay un momento perfecto para hacer ejercicio, pero existen algunos beneficios respaldados por la ciencia que pueden ayudarte a decidir qué momento es mejor para ti. Hacer ejercicio por la mañana puede ayudar a perder peso, pero hacer ejercicio por la noche se ha asociado con mayores ganancias musculares. Hacer ejercicio por la mañana y por la noche está asociado con una mejor calidad del sueño, por lo que seguramente experimentarás sin importar a qué hora del día hagas ejercicio.

Artículo por Women´s Health