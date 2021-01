Cómo ordenar tu hogar (y tu mente al mismo tiempo)

Nunca ha habido un momento más difícil para mantener nuestros hogares ordenados, o un momento en el que se sintió más necesario. La cuarentena ha hecho que nuestros mundos, antes ilimitados y expansivos, se reduzcan a un puñado de habitaciones que, además de sus funciones habituales, ahora deben ser sala de conferencias, gimnasio, aula y refugio seguro. La sala de estar que podría haber estado ordenada hace unos meses ahora está acumulando una colección difícil de manejar de pesas rusas y legos.

La ansiedad de Covid-19 y la tensión de refugiarse en casa pueden hacer que la realización de una ducha se sienta elogiable, por lo que se te excusará si tu correo se amontona y tus pantalones de estar caen sobre un sillón. Sin embargo, aunque se permite lo mínimo, es posible que no sea lo mejor para ti.

“Vivir y trabajar en un espacio desordenado aumenta los niveles de estrés, incluso en circunstancias normales”, dice la Sra. Sharon Lowenheim, una “Organizadora profesional certificada” cuyo enfoque académico de la limpieza se basa en estudios en matemáticas y ciencias de la computación en el MIT y un MBA de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. “Estamos en una situación en este momento en la que no tenemos mucho control sobre muchos aspectos de nuestras vidas. Organizarse es una forma de recuperar esa sensación de control”. Los beneficios mentales de un entorno limpio y la satisfacción de saber que lo hemos creado pueden darnos un impulso moral cuando estamos agotados por la fatalidad y Zoom.

Entonces, si de todos modos estás atrapado en casa, hazte un favor y cultiva los hábitos que los expertos dicen que lo mantendrán todo ordenado para siempre.

Empieza por la habitación que más te importe

Un alcance más pequeño puede prepararte para el éxito. La Sra. Clea Shearer y Joanna Teplin, cofundadoras de la empresa organizadora The Home Edit, dicen: “No sientas que necesitas conquistar toda tu casa a la vez. En su lugar, decide lo que consideras de alta prioridad y parte de ahí “. Si pasas la mayor parte de tus horas de trabajo en una cocina desordenada, ahí es por dónde empezar. Si tienes problemas para conciliar el sueño en una habitación desordenada, bingo. Si todavía se siente abrumador, el dúo ofrece este consejo: “Comieza con un cajón. Cuanto más rápido veas tu progreso y cuán transformador puede ser, más motivado estarás para pasar al siguiente proyecto”.

Dona lo que no necesitas

Una vez que hayas elegido qué área abordar, examina lo que hay adentro. “Es mucho más fácil ver la escala completa de lo que estás trabajando, eliminando todos los elementos y agrupándolos en categorías en el piso o en la mesa frente a ti”, dicen la Sra. Shearer y Teplin. ¿En cuanto a qué dejar ir? La Sra. Shara Kay, presidenta de la sección de Los Ángeles de la Asociación Nacional de Profesionales de la Productividad y la Organización, aboga por tirar todo lo que guardes por si acaso. “Confía en ti para poder reemplazar los artículos que puedas necesitar algún día”, dice. Si estás atascado en un artículo, date flexibilidad. “Puedes volver a ese elemento en la misma sesión de edición, pero no en una fecha posterior”, añaden Shearer y Teplin. “Será mucho más difícil”.

Haz un espacio para todo

El desorden tiende a acumularse cuando no hay ningún otro lugar adonde ir. Una vez que hayas reducido tus pertenencias y hayas agrupado las que deseas conservar, haz un espacio para ellas. Usa los estantes y cajones existentes o invierte en contenedores que se adapten a la estética de tu hogar para que puedas guardarlos en lugares convenientes. “Las cosas que usas con más frecuencia deben ser más accesibles”, dice Kay. Shearer y Teplin van un paso más allá al recomendar la adopción de un sistema de etiquetado. “Las etiquetas ofrecen una hoja de ruta hacia el lugar donde viven los artículos”, dicen. “También es un mecanismo de culpa cuando intentas poner cosas donde no pertenecen”.

Aclara espacios horizontales

En lugar de tratarlos como áreas de almacenamiento, designa superficies planas como espacios de trabajo. Kay dice que mantener los escritorios, las encimeras y las mesas libres de desorden no solo hace que tu espacio parezca más ordenado, sino que puede “impulsar la productividad”. Para liberar tus superficies, la Sra. Lowenheim sugiere limpiar “todo lo que no se usa a diario”. Eso significa que puedes conservar tu bolígrafo favorito, “pero no el frasco de 30 bolígrafos”.

Mantén una lista de tareas pendientes en lugar de una pila de papeles

La Sra. Lowenheim cree en el siguiente refrán acuñado por la decana organizadora de la Sra. Barbara Hemphill: “el desorden son decisiones pospuestas”. Ella dice que esas facturas, cartas y revistas se acumulan porque no queremos ocuparnos de ellas en el momento y dejarlas como recordatorios visuales de tareas a las que volver. La procrastinación no solo causa pilas de papeles. Los residuos digitales, como correos electrónicos, mensajes de texto y mensajes directos no leídos, se derivan del mismo comportamiento. Una lista de tareas puede ayudarte a mantener a raya el desorden real y virtual. Al consolidar tus recordatorios en un solo lugar, tus documentos de declaración de impuestos pueden ir directamente desde tu buzón a una carpeta designada sin riesgo de que te olvides de archivar. Para el papeleo que necesitas guardar, considera digitalizarlo para no tener que dedicar espacio en tu hogar a gabinetes desbordados. Eso puede ser tan simple como tomar fotos con tu teléfono y enviar documentos delicados a través de una trituradora.

Sigue la regla 80/20

En cualquier hogar, los artículos van y vienen. Mantén el sistema de tu organización flexible para que siga la corriente. Shearer y Teplin sugieren dejar una parte del espacio del cajón y del gabinete abierta para que las nuevas pertenencias tengan un lugar al que ir de inmediato. “Si los elementos se derraman fuera de tu sistema y no tienen un hogar, ahí es donde se acumulará el desorden”, dicen. Ellas mantienen la regla del 80/20: manten tu casa llena a no más del 80%, reservando el 20% para espacio para respirar. Para mantener tu proporción, Kay dice que practiques “uno dentro, uno fuera”. Un contenedor designado puede mantener la basura organizada hasta que estés listo para donarla.

Crea una rutina de limpieza

El elemento más esencial para mantener un hogar ordenado, y el que separa a las masas desordenadas de las organizadas perennemente, es un ritual de limpieza diario. Quitar con regularidad crea un hábito sostenible y evita la acumulación abrumadora. “Tómate unos minutos al final de cada día para guardar todo lo que se ha sacado durante el día”, dice la Sra. Lowenheim. Vivir en una casa ordenada es tan simple y difícil como eso.

Artículo por Mr. Porter