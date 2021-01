Cómo la música para dormir ayuda a aliviar la mente

La pandemia ha hecho que la mala salud del sueño sea aún más común, pero Headspace y John Legend están aquí para salvar el día. Lo siento, noche.

¿Te resulta difícil dormir lo suficiente en el caos de un año como el 2020? No eres el único. En todo el mundo, millones estaban luchando contra el insomnio antes de que llegara el Covid-19 y probablemente no te sorprenderá que la pandemia solo haya aumentado el problema. Aquellos que ya están sufriendo solo lo han encontrado más difícil y aquellos que anteriormente no han tenido problemas con su sueño, de repente lo están experimentando por primera vez. Mientras que aproximadamente entre el 10 y el 15% de las personas sufrían de mala salud del sueño antes de la pandemia, según el Washington Post, los primeros estudios muestran que la cifra ha aumentado ahora al 20% gracias a las tensiones que presentan estas circunstancias sin precedentes, creando una situación completamente diferente, una nueva pandemia en sí misma: “coronasomnia”.

Si puedes identificarse y ya has agotado todos los remedios tradicionales para dormir (baños antes de acostarse, cortes de tecnología y té de manzanilla), entonces es posible que desees centrar tu atención en la música para dormir. Hace lo que dice en la lata, proporcionando sonidos tranquilos que te ayudarán a dormir y, para muchos, parece estar funcionando. A medida que la pandemia empeoraba en marzo a principios de este año, los expertos en meditación de Headspace notaron un aumento del 33% en la cantidad de usuarios que recurrían a sus ofertas de música para ayudarlos a pasar esas desagradables ocho horas.

De hecho, la música para dormir se ha vuelto tan popular que la aplicación de meditación y atención plena ha atraído a los peces gordos para ayudar a curar su contenido. En agosto, nada menos que John Legend fue nombrado director de música de Headspace, un puesto que lo verá trabajar con los creadores de contenido para estructurar el modo de enfoque de la aplicación, donde encontrarás listas de reproducción, ejercicios y cursos. La primera lista de reproducción de Focus ya está disponible para escuchar en este momento y fue seleccionada por el mismo Legend.

Para obtener más información, hablamos con la directora científica de Headspace, la Dra. Megan Jones Bell, para responder a todos los qué, cómo y por qué de nuestro nuevo compañero favorito a la hora de dormir.

¿Cómo se hace la música para dormir?

La dra. Jones Bell menciona: Desarrollamos “Sleep By Headspace” basado en prototipos que probamos con usuarios reales, así como una revisión cuidadosa de la investigación clínica existente. También descubrimos, a través de nuestras propias pruebas con usuarios, que los sonidos que evocan la naturaleza, en particular la lluvia, o incluso la luz estática, son muy relajantes, por lo que a menudo los incorporamos en las pistas de música.

Para algunos, la música no es suficiente para calmar una mente ocupada, por eso también ofrecemos “Sleepcasts”. Se trata de experiencias de audio guiadas, diseñadas para transportarte a entornos relajantes y de ensueño. Hemos estructurado nuestros Sleepcasts para que comiencen con lo que llamamos un “descanso” para ayudar a las personas a relajarse y descomprimirse del día. Después de eso, un narrador describe cuidadosamente paisajes relajantes para ayudar a las personas a visualizar un lugar cómodo y seguro. Durante toda la experiencia hay un ligero ruido ambiental para ayudar a ahogar el sonido de fondo y sumergir a las personas en cada entorno.

¿Cuáles son los beneficios de la música para dormir?

Nuestra música para dormir fue diseñada para ayudar a nuestros miembros a relajarse y crear condiciones saludables para ayudarlo a tener una noche de sueño reparador. Si estamos estimulando nuestra mente a altas horas de la noche, como desplazarnos por las redes sociales, responder correos electrónicos y mensajes de texto, entonces no estamos creando las condiciones para ayudarnos a quedarnos dormidos. Al tener algún tipo de rutina para relajarse, específicamente música para dormir, podemos ayudar a que nuestra mente entre en un estado más tranquilo.

¿Está destinado a ser jugado toda la noche o simplemente para que te relajes antes de dormir?

Nuestra música para dormir fue creada para facilitar la mente en una noche de sueño reparador con tonos soñadores y de baja energía. La mayor parte de nuestro contenido de música para dormir tiene una duración de 45 minutos, con la excepción de “Doze”, que puede durar desde diez minutos hasta 60 minutos. Para algunos, es posible que solo les lleve cinco minutos conciliar el sueño y para otros puede llevar 45 minutos completos. En última instancia, depende del individuo decidir cuál prefiere y cuál es más beneficioso.

¿Se puede usar con la meditación?

Una mente tranquila a menudo resulta en un sueño reparador. De hecho, recomendaría una breve meditación de diez minutos durante el día; para muchas personas, la dificultad para dormir por la noche está realmente relacionada con una mente demasiado activa durante el día. Luego, a la hora de acostarse, dále a la mente la oportunidad de calmarse usando un Sleepcast o música para dormir.

Nuestro enfoque del sueño comienza durante el día, especialmente en torno a cómo pensamos sobre el sueño. Entrenar la mente a través de la meditación puede mejorar nuestra calidad de sueño porque aprendemos a estar más tranquilos, despejados y menos abrumados. La atención plena nos permite dar un paso atrás y observar el comportamiento de nuestra mente con un poco más de claridad, sin quedar atrapados en cada pequeño pensamiento y sentimiento que surge, que es lo que nos mantiene despiertos. También nos ayuda a aceptar lo que nos depare cada noche. Por ejemplo, si nos despertamos en medio de la noche dando vueltas y vueltas, en lugar de frustrarnos y preocuparnos por el día siguiente, podemos entrenarnos para estar presentes con esos sentimientos.

¿Cuáles son las principales causas de no dormir?

Existe una tendencia preocupante y creciente en el momento de que las personas duerman menos y trabajen más; de hecho, los casos de insomnio casi se han duplicado en los últimos siete años.

Tener un horario constante para despertarse es lo mejor que puedes hacer para dormir. No tener uno puede ser la razón de los problemas de sueño de muchas personas. Esto se debe a que tu ritmo circadiano, también conocido como tu reloj biológico, en realidad está establecido por tu hora de despertarse, en lugar de tu hora de acostarse. Por lo tanto, si duermes hasta tarde durante el fin de semana y te despiertas temprano el lunes, entonces el ritmo circadiano de tu cuerpo estará ligeramente desincronizado; de hecho, se habrá producido un desfase horario. Existen otras causas del cansancio crónico durante el día, como la apnea del sueño, así que, por supuesto, si no estás seguro, vale la pena que tu médico de cabecera te derive a un especialista en sueño.

Los períodos de insomnio también pueden corresponder a los niveles de estrés que estamos experimentando. El estrés nos dificulta conciliar el sueño y permanecer dormidos, porque la hiperactivación sostenida durante el día (una mente demasiado activa) es uno de los principales predictores de la dificultad para conciliar el sueño. Se ha demostrado que practicar la meditación reduce el estrés, que a menudo puede llegar a la raíz de muchos problemas para dormir.

Esto es algo que Covid-19 ha puesto en primer plano. Dado que muchos de nosotros experimentamos niveles elevados de estrés debido a preocupaciones laborales, familiares enfermos o la cuarentena, Headspace ha realizado una selección de contenido totalmente gratuita para todos los usuarios de todo el mundo. La colección de contenido “Weathering The Storm” incluye nuestros cursos “Doze Sleep Music” y “Sleeping Single Meditation” en un esfuerzo por ayudar a las personas a dormir más pacíficamente durante este tiempo de crisis.

Artículo por GQ Magazine