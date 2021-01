Cómo comunicarse en la era del trabajo desde casa

Ahora todos también tienen que preocuparse por Slacks, Zooms, mensajes de texto y DM, pero la idea básica es la misma.

Merlin Mann, el hombre que aseguró el término bandeja de entrada cero, no está demasiado preocupado por su bandeja de entrada abarrotada. Mann comenzó a escribir en blogs sobre el concepto, adaptado de Getting Things Done de David Allen, en los primeros años, cuando tenía que sentarse frente a una computadora e iniciar sesión para ver su bandeja de entrada. “El correo electrónico se había convertido en una fuente de estrés para muchas personas”, dice. “Fue genial que la gente pudiera contactarte. No fue genial que todo el mundo pueda contactarte con cualquier cosa, en cualquier momento, con cualquier expectativa”.

Así que se le ocurrieron algunas ideas para ayudar a las personas a sentirse menos abrumadas. El objetivo era animar a los usuarios de correo electrónico a tomar decisiones conscientes sobre dónde eligieron concentrar su energía. “Cada minuto que pasas en algo es tiempo que no gastas en otras diez mil cosas. El verdadero cero de la bandeja de entrada “, como siempre lo ha visto,” es la cantidad de atención en la bandeja de entrada cuando debería estar haciendo otra cosa”.

Pero el término que eligió, un nombre inapropiado y pegajoso que se extendió como la pólvora, lo condenó al destino de ver a la gente barajar sin cesar sus correos electrónicos con el objetivo sin sentido de no tener ningún mensaje en su bandeja de entrada principal. Desde 2007, cuando Mann dio una charla sobre tecnología de Google sobre su idea, todos, desde los gurús de la productividad hasta los sitios de los principales medios de comunicación, han ofrecido consejos y trucos para lograr cero correos electrónicos en su bandeja de entrada. Según Mann, se han equivocado.

“He llegado a pensar en ello más como una filosofía que como una metodología”, dice ahora. “Se trata de intentar poner una apuesta en el suelo con respecto a tu atención. Es una forma de decir: “Algunas personas pueden tener parte de mí, parte del tiempo. Independientemente de lo que el mundo me exija, esto es lo que ofrezco”.

Por supuesto, establecer límites sobre cuándo y para quién estamos disponibles en línea fue lo suficientemente complicado cuando el correo electrónico era nuestra principal fuente de distracción digital; todo suena un poco extraño en este momento. En la era del distanciamiento social y la holgura, con tanto de nuestra vida laboral y social que se ha movido en línea, es aún más complicado descubrir cómo comunicarnos y determinar cuándo y cómo cerrar la sesión.

La respuesta, por supuesto, es que depende. Así que aquí hay cinco consejos para construir, y mantener, algunos límites digitales.

• Elije metas realistas.

“El paso cero es, no te mientas a ti mismo”, dice Mann. “No tienes derecho a esperar de ti mismo cosas que nunca has hecho”. Si los mensajes directos de Instagram con tus amigos son tu salvavidas en este momento, no dejes de lado un día completamente sin tecnología. Si responder a los mensajes de Slack en su teléfono a menudo es útil, no se limite a eliminar la aplicación en un ataque de frustración el domingo por la mañana; considere usar algunas configuraciones más específicas para combatir el problema exacto que está teniendo. (Más sobre eso a continuación).

• Establece pautas explícitas.

En algún momento, deberás comunicar sus límites a las personas con las que interactúas en línea. Si está a cargo en el trabajo, establezca reglas sobre cómo se comunica. Prohibir “@ aquí” si está sucediendo demasiado. Dígale a la gente que respete los estados “Ausente”. Pídale a su equipo que programe los correos electrónicos para el día siguiente en lugar de enviarlos a las dos de la mañana. Si no está tomando este tipo de decisiones, considere pedirle a su jefe que establezca algunas pautas sobre la comunicación.

Si bien las pautas son un poco más complicadas con los amigos, puedes controlar los daños si eres sincero con las expectativas. ¿Estás atrapado en un mensaje de texto grupal masivo sobre planes que no puedes hacer? Dile cortésmente que te lo tienes que perder y abandona el grupo.

• Muéstralo, no lo digas.

“La cultura de la oficina realmente se reduce a lo que se recompensa y lo que se tolera”, dice Mann. “Si recompensa o tolera algo, eso será lo que la gente emulará, sea bueno o malo”. Si responde cada 9 P.M. mensaje que reciba, los seguirá recibiendo. Tal vez su trabajo requiera comunicación durante todo el día, pero si no es así, responder al día siguiente debería transmitir el mensaje.

Esa máxima se extiende a los amigos que te envían mensajes de texto a horas no deseadas del día. “Si te conviertes en el tipo de persona que fomenta muchos mensajes de texto y te hace feliz, eso es bueno. Pero si sigues respondiendo y luego te preguntas por qué sigue sucediendo, podrías preguntarte: ¿Realmente estoy manejando las expectativas aquí? ” Es bastante extraño pedirle a un amigo que no te envíe un mensaje de texto entre las 9 y las 5. ¿Pero si no respondes durante ese período? Probablemente recibirán el mensaje (o la falta de él).

• Utiliza la tecnología para limitar la tecnología.

Cuanto más avanzada se vuelve nuestra tecnología, más opciones ofrece para mantenerse bajo control. ¿Caso en punto? El botón de silencio. Poner su teléfono en No molestar es una excelente manera de apagar todo sin tener que pedirle a la gente que se detenga. Si el texto de un grupo está explotando mientras intenta preparar la cena, silencie ese grupo temporalmente.

Por más infernal que pueda ser Slack, Mann aprecia la flexibilidad que ofrece la aplicación, si todos los que la utilizan se esfuerzan por estar en sintonía. Para un canal en el que está, todos los participantes acordaron mantenerlo silenciado a menos que estén trabajando activamente en la producción de un episodio de podcast. La regla es que solo puede etiquetar a alguien (y, por lo tanto, solicitar una notificación automática) si necesita su atención de inmediato. Otro canal usa emojis para recordar a los usuarios que es un área exclusiva para empresas. “Si vienes a hablar sobre Survivor, dejan caer un emoji de maletín. Esa es tu tarjeta amarilla, como, “Desconecta. Esto no es para lo que es esta área “. Así que juegue con la configuración de su teléfono, Slack y computadora portátil; se sorprenderá de lo mucho que puede desactivar.

• Cuando todo lo demás falla, dibuja una línea en la arena.

A veces, la forma más sencilla de bloquear la afluencia de mensajes no deseados es simplemente preguntar. “A veces simplemente le digo a la gente: ‘No lo quiero’”, dice Mann. ¡Y eso está bien! “No me considero una persona cruel porque la gente no puede entrar y salir de la casa a todas horas. Así que sí, puedes tocar. Pero a veces no voy a responder”.

Artículo por GQ Magazine