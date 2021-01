Los expertos dicen que estas son las siete cosas que las parejas felices hacen juntas

Estos son pasos sencillos que puede seguir para garantizar la solidez de su relación.

Pasas bastante tiempo con tu pareja, pero ¿cuánto de ese tiempo realmente se dedican a hacer cosas juntos? En nuestras vidas ocupadas, puede ser difícil dejar espacio para un tiempo de calidad, que puede ser algo tan simple como compartir una comida o tan extravagante como unas vacaciones de una semana. En última instancia, realmente no importa lo que estén haciendo, siempre que el tiempo que pasen en la compañía del otro esté realmente enfocado en estar juntos. ¿Por qué? Esto crea una estructura de trabajo en equipo que sirve como base de su relación. “El trabajo en equipo es un ingrediente esencial para la sostenibilidad de las relaciones a largo plazo, lo que permite a las parejas cultivar metas de relaciones compartidas y crear una vida significativa”, dice Jenni Skyler, terapeuta matrimonial y familiar con licencia.

¿Buscas más formas de pasar un tiempo significativo con tu pareja? Aquí, los expertos comparten las siete mejores formas de asegurarte de que estás haciendo precisamente eso.

• Coman juntos

Dependiendo de sus horarios de trabajo, es probable que no sea realista tener todas las comidas juntos, pero siempre que puedan, los expertos sugieren hacer un esfuerzo por sentarse a desayunar, almorzar o cenar con tu pareja. “Partir el pan al final del día permite que las parejas se hundan en el recipiente sagrado de su relación y se vuelvan a conectar después de un largo día separados”, dice la Dra. Skyler. “Compartir una comida significa compartir el placer de comer y, con suerte, una conversación importante para la conexión emocional”.

• Vayan a la cama juntos a la misma hora

Una vez más, no siempre es posible acostarse a la misma hora, pero es importante hacer el esfuerzo con la mayor frecuencia posible. “Uno de ustedes puede permanecer despierto más tiempo leyendo; sin embargo, el acto de meterse en la cama simboliza lo especial y única que es su unión”, dice la Dra. Skyler. “Además, meterse en la cama juntos aumenta la posibilidad de tener relaciones sexuales, o al menos de abrazarse antes de dormir”.

• Acurrúquense todos los días

Si parece que no pueden tener tiempo para acurrucarse antes de acostarse, intenta colarte durante otros momentos del día, incluso si son solo unos minutos. “El tiempo compartido de la piel libera oxitocina que ayuda a unir a dos personas”, dice la Dra. Skyler. “Abrazar también fomenta la intimidad afectiva para que las parejas tengan formas de conectarse piel con piel”.

• Tengan una cita por la noche

Incluso si han estado juntos durante años, o incluso décadas, es importante que nunca dejen de “salir” o de tener un día o una noche especial solo para ustedes dos. “Hay muchas investigaciones que muestran que mejora la satisfacción de las relaciones y la satisfacción sexual y reduce el divorcio”, dice Paulette Sherman, psicóloga, directora de My Dating & Relationship School y autora de Dating from the Inside Out. “Además, es una excelente manera de divertirse, redescubrirse y alejarse de las responsabilidades cotidianas”.

• Escápense juntos

Ya sea una noche, un fin de semana o unas vacaciones de una semana, salir juntos solo los dos es una excelente manera de recargar su relación y crear sentimientos y recuerdos positivos, explica Mary Ann Mercer, psicóloga y cofundadora de Positive Life Answers. “Te saca de tu rutina diaria y le da a tu relación la actualización que podría usar”.

• Pasen las vacaciones juntos

Las vacaciones son un momento especial para pasar en pareja. “Es un hábito importante apartar tiempo del trabajo y otras obligaciones y planificar rituales familiares o de pareja para celebrar juntos esas ocasiones especiales”, dice el Dr. Sherman. “Esto crea momentos de alegría compartida y les da cosas que esperar juntos”.

• Celebren las pequeñas cosas

No tienes que esperar a que suceda algo especial para celebrar su relación y matrimonio. El Dr. Mercer sugiere marcar tu calendario para celebrar su primera cita, la fecha en la que se comprometieron y su boda, pero también celebrar pequeños momentos, como una promoción o el logro de una meta personal.

