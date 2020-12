5 consejos fáciles de aplicar para progresar en tu carrera

Ya sea que estés subiendo en la escala profesional, buscando un aumento de sueldo, presionando para un ascenso o simplemente quieras mejorar el estado de tu oficina, así es como obtener lo que deseas.

Cómo triunfar en una entrevista

Cualquier entrevista es un juego de adivinanzas. No se trata de anticipar las respuestas a sus preguntas, sino de adelantar hasta qué punto encajas en lo que están buscando. Solo puedes averiguarlo si sabes más sobre su organización y, en la medida de lo posible, sobre la persona que te entrevista, por lo que la preparación es crucial.

Cuanto más te esfuerces, menos éxito tendrás. Si presiona demasiado, no tendrá éxito. Obtienes uno tras otro de estos narcisistas tratando de venderse a sí mismos y es muy poco atractivo; puedes verlo en The Apprentice. Paradójicamente, ser subestimado no será contraproducente. Mucha gente se esfuerza con una serie de mentiras y manejo de la opresión. The Apprentice personifica eso. Así es en estos días, y las personas extremadamente agresivas y arrogantes son muy poco atractivas. Todo sale mal. La gente compra un libro sobre cómo ser entrevistado y piensa que si es exigente tendrá éxito, pero yo creo que es todo lo contrario. Puedes hacerlo de forma más sutil. Deja que descubran lo bueno que eres en lugar de decírselo. Si simplemente no eres bueno, ¡mala suerte!

Cómo conseguir un aumento

Hay matices en la personalidad que dictan si una persona tiene la suficiente confianza en sí misma como para presentarse. El principio de Peter es que te ascienden a tu nivel de incompetencia. El principio de Paula es que te abstienes de llegar a ese punto; es un factor autolimitante. Si sufre el efecto Paula, lo más probable es que piense: “Primero necesito ser un experto en lo que estoy haciendo para que la gente vea en qué soy bueno y, por lo tanto, me ascenderán”. A menudo la gente te reconoce por lo que eres excelente y luego te mantiene ahí porque eres tan bueno.

Para obtener un ascenso o un aumento de sueldo, debe reconocer en sí mismo que debe asumir riesgos. Debes hacer saber a la gente que te gustaría probar. Es posible que un gerente no crea que usted pensaba de esa manera. Existe la creencia no escrita de que los gerentes sabrán todo sobre lo que estás haciendo y automáticamente te propondrán un ascenso o un aumento de sueldo, pero la realidad es que a menudo están demasiado ocupados en su propio trabajo; no lo ven y necesitan recordárselo. No es una psicología profundamente arraigada; es un simple acto de decirle a la gente lo que no saben.

Cómo ganarte el respeto de tu personal

Solo puedes liderar si tus empleados te permiten liderar, por lo que algunos argumentarían que el liderazgo está en el poder de los empleados. Puedo actuar como líder, pero si no estás influenciado por mí y no me sigues, entonces no soy un líder. Una de las cosas clave es la identidad de líder, la idea de que tienes que creer en ti mismo como líder para poder hacer que los demás también te crean.

La visión de los noventa de un líder era la confianza en sí mismo, que se traducía en carisma. Entonces obtienes el tipo de liderazgo que vimos con Tony Blair: liderazgo carismático en el que la gente no cree. La identidad de líder es donde su identidad interna coincide con su comportamiento externo; no se trata de confianza, se trata de asegurarse de creer lo que dice. Por lo tanto, tiene más que ver con tener un fuerte sentido de cuál es su sistema de valores y cuál es su moralidad. Esa moral puede no ser necesariamente la Madre Teresa, pero debes tener claro qué es y debes ser coherente al demostrarlo. Y si las personas tienen una fuerte identidad de líder, también ayuda a sus empleados a desarrollar su propia identidad.

Cómo administrar tu espacio de trabajo

Una configuración limpia y simple es el peor espacio en el que puede poner a alguien. Si todo lo que puede hacer es concentrarse en la pantalla de su computadora, sin fotos, plantas, arte, la teoría es que no tiene nada más en lo que concentrarse, por lo que trabajará de manera más productiva. Pero no hay ninguna rama de la ciencia en el mundo que hable de eso. Estás poniendo a un animal humano en un espacio psicológicamente empobrecido; no hay enriquecimiento, muy poco con lo que comprometerse. Pones un oso en un zoológico, todo lo que tiene que hacer es mirar por una ventana, no va a pasar un buen rato. Y no somos diferentes.

Las personas luchan por medir la productividad, por lo que miden cosas como el ahorro de costos. Recientemente, hubo un gran revuelo por el gasto del gobierno galés de £ 30,000 al año en plantas de maceta. Entonces dijeron: “Bien, cortaremos las plantas de maceta y eso aumentará nuestra productividad en £ 30,000”. Pero no es así. Si enriquece un espacio, aumenta la creatividad y la productividad en aproximadamente un 15 por ciento. Si tiene una empresa que factura 1 millón de libras esterlinas y la aumenta en un 15 por ciento, eso supera las 30.000 libras esterlinas de plantas de maceta con bastante rapidez. Si saca algo para ahorrar costos, ¿qué le falta en bienestar y productividad?

Cómo construir tu carrera

Cuando juegues al juego de supervivencia a largo plazo, debes elegir tus batallas. La integridad y los principios son importantes, y recordarle a la gente que usted es su propio hombre es valioso. Pero debes saber de dónde viene la otra persona. Jugar a largo plazo requiere inteligencia emocional: darse cuenta de cuáles son los sentimientos y preocupaciones de otras personas y cuáles son los suyos, y considerar cómo reaccionar ante ellos. Es importante ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona, porque entonces a menudo se puede ver por qué lo hacen de la forma en que lo hacen y reconocer que esta puede ser una forma legítima de verlo.

Además, tenga en cuenta sus objetivos a largo plazo. Utilice sus objetivos a más largo plazo para guiar su comportamiento a corto plazo. Su objetivo a largo plazo puede involucrar subobjetivos, como necesitar una referencia decente. Muchos de nosotros no pensamos en lo que queremos de nuestras carreras. Necesita saber qué es el éxito profesional para usted. Las personas tienen un conjunto muy diverso de criterios sobre lo que hace que su carrera sea exitosa, pero tendemos a no pensar en eso hasta que sabemos que no tenemos lo que queremos, y luego nos damos cuenta. Se necesita experiencia para saber cuáles son sus valores.

Consejos de cronometraje para llegar a la cima

Mejor hora para una reunión: 10am Estás más alerta a esta hora, así que no des por sentado tus mañanas y comienza temprano.

Mejor hora para una entrevista de trabajo: 10.30am Un martes. Es temprano tanto en la hora como en el día de la semana. También es un espacio que no se verá afectado por la hora del almuerzo, la hora de regreso a casa o el fin de semana.

Mejor momento para solicitar un aumento de sueldo: 14.30pm Asumimos más riesgos cuando nuestros niveles de glucosa son altos. Entonces, atrapa a tu jefe después del almuerzo. Más adelante en el día conservarás energía tomando decisiones menos riesgosas.

Los asistentes no dan lo mejor de sí mismos más tarde en la tarde, cuando es probable que estén cansados y con ganas de volver a casa.

Artículo por GQ Magazine