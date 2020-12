4 reglas para identificar el trabajo de tu vida

Mi hijo mayor se graduó de la universidad este mes. La graduación es un salto a la incertidumbre incluso en tiempos normales, y los tiempos de COVID-19 están lejos de ser normales. Es un momento aterrador salir al mundo. Pero mi consejo para mi hijo, y para todos los graduandos, sigue siendo el mismo que hubiera sido sin una pandemia: encuentra tu malvavisco.

Tal vez suene como un lenguaje de código maravilloso de los años 60 para dejar caer ácido o unirse a una comuna, pero en realidad es solo un guiño a un experimento clásico de ciencias sociales. En 1972, el psicólogo social de la Universidad de Stanford, Walter Mischel, llevó a cabo un experimento de psicología con niños en edad preescolar y una bolsa de malvaviscos. Se sentaba en la mesa frente a cada niño, sacaba un malvavisco y preguntaba: “¿Lo quieres?”. Obviamente lo hicieron. Les dijo que era de ellos, pero había una trampa, iba a salir de la habitación durante 15 minutos. El niño podía comer el malvavisco mientras no estaba, si quisiera. Pero cuando el investigador regresara, si el primer malvavisco todavía estaba allí, el niño recibiría un segundo.

Mischel descubrió que la mayoría de los niños no podía esperar y se comió el malvavisco cuando salió de la habitación. Hizo un seguimiento de los niños en el estudio y descubrió que aquellos que pudieron retrasar su gratificación encontraron un mayor éxito a medida que crecían: eran más saludables, más felices y obtuvieron calificaciones más altas en sus exámenes de aptitudes escolares que los niños que habían comido malvaviscos.

En los años siguientes, otros investigadores señalaron que los resultados de Mischel eran mucho más que solo fuerza de voluntad; también involucran los antecedentes familiares del niño, las circunstancias socioeconómicas y otros factores. Pero la implicación permaneció: las cosas buenas les llegan a quienes esperan, trabajan, se sacrifican y tal vez incluso sufren.

La pregunta para los graduados de hoy no es si podrían haber pasado la prueba de malvavisco de Mischel; simplemente aprobaron su propia versión trabajando y sacrificándose para obtener sus diplomas. La pregunta es: ¿Qué es exactamente tu malvavisco? ¿Sabes por qué te sacrificaste y sufriste? ¿Tienes una vocación profesional que merezca haber postergado tu consumo y gratificación todos estos años?

Si te estás rascando la cabeza, no te desesperes, no tienes que encontrar una respuesta de inmediato. Aquí, ofrezco cuatro reglas a tener en cuenta para guiar tu búsqueda.

• Regla 1: el trabajo tiene que ser la recompensa

Uno de los mayores errores que cometen las personas en sus carreras es tratar el trabajo principalmente como un medio para alcanzar un fin. Ya sea que ese fin sea dinero, poder o prestigio, esta instrumentalización del trabajo conduce a la infelicidad. El psicólogo Elliott Jaques, famoso por inventar el término crisis de la mediana edad, citó una vez a un paciente de mediana edad diciendo: “Hasta ahora, la vida parecía una pendiente ascendente sin fin, sin nada más que el horizonte distante a la vista. Ahora, de repente, me parece que he llegado a la cima de la colina, y allí se extiende la pendiente descendente con el final del camino a la vista “. Más tarde, admitió que él mismo era este “paciente”, y este era su propio lamento. Había trabajado durante años en su carrera para obtener una recompensa fabulosa, y luego se dio cuenta de que no había mucha recompensa por delante, solo el envejecimiento y la muerte.

Cuando tu carrera es solo un medio para un fin, la recompensa, incluso si la obtienes, será insatisfactoria. No cometas ese error. Tu trabajo no te dará alegría y satisfacción todos los días, por supuesto. Algunos días se sentirá bastante insatisfactorio. Pero con las metas correctas “ganar tu éxito y servir a los demás” puedes hacer del trabajo en sí tu recompensa.

• Regla 2: una carrera interesante es mejor que una carrera divertida

A lo largo de los años, he soportado muchas ceremonias de graduación (aunque me entristece que se cancele la de mi hijo) y he observado que hay dos tipos básicos de discursos de los oradores de graduación. El primero se puede resumir como “Ve a buscar tu propósito”. El segundo es “Encuentra un trabajo que te guste y nunca trabajarás un día en tu vida”. ¿Cuál es mejor consejo? ¿Deberían los graduandos buscar un propósito o divertirse?

Un grupo de académicos alemanes y estadounidenses trató de responder a esta pregunta en 2017. Crearon lo que llamaron el “Cuestionario de búsqueda de la pasión por el trabajo”, comparando la satisfacción laboral de las personas cuyo objetivo principal era el disfrute con aquellos cuyo objetivo principal era encontrar significado en su trabajo. En 1357 personas de su muestra, los investigadores encontraron que los buscadores de placer tenían menos pasión por su trabajo y cambiaban de trabajo con más frecuencia que los buscadores de significado.

Este es solo un ejemplo del antiguo debate sobre dos tipos de felicidad a los que los eruditos se refieren como hedonia y eudaimonia. Hedonia se trata de sentirse bien; eudaimonia se trata de vivir una vida llena de propósito. En verdad, necesitamos ambos. Hedonia sin eudaimonia se convierte en placer vacío; eudaimonia sin hedonia puede secarse. En la búsqueda del malvavisco profesional, creo que deberíamos buscar un trabajo que sea un equilibrio entre lo agradable y lo significativo.

En el nexo entre lo agradable y lo significativo es interesante. Muchos neurocientíficos consideran que el interés es una emoción primaria positiva, procesada en el sistema límbico del cerebro. Algo que realmente te interesa es intensamente placentero; también debe tener significado para mantener tu interés. Por lo tanto, “¿Es este trabajo profundamente interesante para mí?” es una prueba de fuego útil para determinar si un trabajo podría conducir a tu malvavisco.

• Regla 3: una carrera no tiene que ser una línea recta

Los jóvenes de hoy, en especial los que actualmente están en la universidad y en la escuela de posgrado, han crecido en una cultura que adora el éxito empresarial. Se han acumulado grandes fortunas para los fundadores de nuevas empresas tecnológicas en sus 20 años, y esos fundadores vienen con una cierta mitología. Sea cierto o no, a menudo se describe al emprendedor con una única pasión permanente por la que está dispuesto a pagar cualquier precio personal. Sus enormes recompensas mundanas se describen como el mejor malvavisco.

Pero este modelo no describe cuántas, quizás la mayoría, personas felices y realizadas han sobrevivido y prosperado. Los académicos de la Universidad del Sur de California han estudiado patrones de carrera y han elaborado cuatro categorías generales. Las primeras son carreras lineales, que ascienden constantemente, y todo se basa en todo lo demás. El concepto de “escalera corporativa” es muy lineal. Este es también el modelo del empresario multimillonario.

Pero no es el único modelo de carrera: hay otros tres. Las carreras de estado estable implican permanecer en un trabajo y crecer en experiencia. Las carreras transitorias son aquellas en las que las personas saltan de un trabajo a otro o incluso de un campo a otro, en busca de nuevos desafíos. Las carreras en espiral, la última categoría, son más como una serie de mini carreras: las personas pasan muchos años desarrollándose en una profesión y luego cambian de campo en busca no solo de novedad, sino de trabajos que se basan en las habilidades de sus mini carreras anteriores.

¿Entonces cual es el mejor? Eso depende de ti: tus gustos, tu personalidad y tus metas. Si anhelas una carrera súper lineal, está bien. Personalmente, no fue para mí. Mi propia carrera se ha disparado más que un pase de Tom Brady. Esto incluye 12 años como músico clásico profesional, una década como profesor, 10 años como presidente de un grupo de expertos en Washington, D.C., y ahora de nuevo a hablar, escribir y enseñar. Mi malvavisco no fue ninguno de los trabajos específicos que he tenido, sino más bien las aventuras profesionales que he disfrutado, las habilidades que he adquirido y las personas que han tocado mi vida.

• Regla 4: cuidado con las malas pasiones

La gente a menudo pregunta por qué dejé el negocio de la música. Había sido un músico clásico serio desde los nueve años y aspiraba a ser el mejor músico de trompa del mundo. Me convertí en profesional a los 19, tocaba la música que amaba y me ganaba la vida. Pero algo nunca estaba bien: no estaba muy feliz. Sufrí cuando jugaba, porque sentí que nunca fui lo suficientemente bueno. Sufrí cuando no jugaba, porque me sentía culpable por no practicar. Prioricé la música sobre todas mis relaciones humanas.

En retrospectiva, mi amor por la música era obsesivo y ese era el problema. En 2003, investigadores canadienses estudiaron a 900 personas dedicadas a diferentes actividades que les apasionaban, incluido su trabajo. Aquellos con lo que ellos llamaron “pasión armoniosa” por su actividad experimentaron un estado de ánimo positivo, buena concentración y un “estado de flujo” mientras lo hacían. Pero también se sintieron bien cuando no participaron en la actividad. Por el contrario, la “pasión obsesiva”, aunque también se caracteriza por un interés intenso, presenta un estado de ánimo negativo y poca concentración durante la actividad, así como infelicidad cuando no se realiza la actividad.

El trabajo es como el amor romántico en este sentido. Casi todos los que leen estas palabras han tenido una o dos relaciones poco saludables. Lo que tienen en común muchas relaciones enfermizas es la pasión obsesiva: la necesidad de estar juntos, pero desgraciadamente. La pasión obsesiva saca lo peor de nosotros. En cambio, las relaciones saludables generan una pasión armoniosa, caracterizada por la felicidad y la superación mutua como personas.

Esta regla refina la Regla 3. Sí, busca algo en lo que estés realmente interesado. Pero ve más allá y pregunta: “¿Mi interés es obsesivo o armonioso? ¿Este trabajo o carrera saca lo mejor de mí? ¿Me hace una persona más feliz, mejor o, al perseguirlo, estoy descuidando otras cosas importantes que la vida tiene para ofrecer?

En resumen, este es mi consejo para mi hijo y todos sus compañeros graduados: pasaste la primera prueba de malvavisco: trabajaste, te sacrificaste y te graduaste. Felicidades. Pero hay otra prueba que te espera, averiguar con precisión cuál es tu malvavisco. Mientras lo buscas, recuerda que puede que no sea lo que pensaste al principio, ni lo que el mundo te está diciendo.

Artículo por The Atlantic